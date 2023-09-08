24節氣「白露」：養身滋陰多吃「顧肺」食物，中醫提醒轉骨好時機別錯過

文：陳郁茹（NOW健康）

今（2023）年9月8日是「白露」時節，接下來夏季的熱空氣漸被秋季的冷空氣取代，日照時間較短，氣溫下降較快。雖然白天的天氣仍然暖和，但因晚上開始轉涼，早晚溫差漸大，中醫師賴睿昕提醒民眾，要小心預防呼吸道疾病復發。而針對正值青春期的孩子，此時也是轉骨的好時機，可透過中藥改善體質，幫助成長。

白露後養身重潤肺滋陰，民眾可多吃這些食物

以中醫觀點來看，秋天屬金，對應肺臟與呼吸系統，因此，養生重點在於照護呼吸系統，與秋天收斂的自然之氣相呼應。

賴睿昕表示，此時氣候漸偏乾燥，耗損人體津液，而燥氣最容易影響的就是「肺臟」。飲食可多吃潤肺效果食物以「顧肺」，例如，水梨有潤肺清熱、止咳消痰功效；蓮藕清肺熱、解渴除煩；蜂蜜可補脾胃、潤腸、潤肺；白木耳則能養陰清熱潤燥，最合適肺氣不足者保養使用。

Photo Credit：shutterstock.com 因白露後早晚溫差大，易影響肺臟與呼吸系統，因此中醫養身重點以養肺為主，民眾可多吃蜂蜜等物。

賴睿昕指出，「陰虛燥熱」及「體質虛弱」的民眾，最容易因為本身呼吸系統內濕度不足，在吸入乾燥空氣時，刺激氣管誘發乾咳，症狀為痰少膠粘難咯，咽喉乾癢少津，鼻乾唇燥。燥咳時，治療會採用具「養陰生津潤肺止咳」功效的麥門冬、玉竹、天花粉、川貝母、沙參、西洋參、款冬花、百合等藥材。

【養氣潤肺茶】食譜 材料：西洋參5克、麥門冬5克、沙參5克

作法：將中藥材用600c.c.的水煮沸後，小火煮10分鐘，放溫飲用。

功效：西洋參補氣養陰，增強免疫力。麥門冬潤肺生津、沙參養陰清肺。有乾咳症狀者，每日白天可服用1杯。 ​​

轉骨趁現在！注意孩子第二性徵出現時機

賴睿昕透露，中醫養生注重順應天時，強調春生、夏長、秋收、冬藏的自然規律。在入秋白露之後是最適合轉骨的時機，邁入青春期的孩子可以趁這個時期，服用轉骨方，來幫助成長、改善體質。

轉骨的黃金年齡，通常在男孩變聲、出現陰毛（約12至16歲）；女孩在乳房開始有發育、出現陰毛（約10至14歲）等第二性徵出現的時候。賴睿昕說明，轉骨方會依每個人體質會有不同處方，但男生調理的重點為筋骨及氣血的調理，預防運動氣傷及筋骨損傷，女生則以補血、養血為主。除了服用轉骨方，平時的均衡飲食、適度的運動、充足的睡眠及釋放壓力，皆是青春期良好生長發育的根本。

賴睿昕強調，中醫轉骨的目的，不僅促進生長發育、還有調整臟腑和改善體質等功能。此外，有些脾胃虛弱的小孩，胃口不好、形體瘦小，在進入青春期之前也可以先藉由中藥調養脾胃，替青春期轉骨打好基礎。

【開胃健脾四神湯】食譜 材料：蓮子、芡實、茯苓、山藥各3錢，加上適量的排骨、鹽少許一起燉煮。

功效：四神湯補脾健胃，即可補充營養又有療效，適合食慾不佳、消化不良、腹瀉者作為平日調養的藥膳。此藥方屬平補藥材，還未進入青春期的孩子都可以服用此帖藥湯開脾健胃，幫助成長，也適合全家人服用來調理脾胃。 ​​

關於轉骨方的服用時機，賴睿昕說，一定要在出現第二性徵後再服用，最好經由中醫師評估，視其體質調配藥方，才能給孩子最好的幫助。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航