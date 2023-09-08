2023/09/08,
健康

24節氣「白露」：養身滋陰多吃「顧肺」食物，中醫提醒轉骨好時機別錯過

24節氣「白露」：養身滋陰多吃「顧肺」食物，中醫提醒轉骨好時機別錯過
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

賴睿昕透露，中醫養生注重順應天時，強調春生、夏長、秋收、冬藏的自然規律。在入秋白露之後是最適合轉骨的時機，邁入青春期的孩子可以趁這個時期，服用轉骨方，來幫助成長、改善體質。

文：陳郁茹（NOW健康）

今（2023）年9月8日是「白露」時節，接下來夏季的熱空氣漸被秋季的冷空氣取代，日照時間較短，氣溫下降較快。雖然白天的天氣仍然暖和，但因晚上開始轉涼，早晚溫差漸大，中醫師賴睿昕提醒民眾，要小心預防呼吸道疾病復發。而針對正值青春期的孩子，此時也是轉骨的好時機，可透過中藥改善體質，幫助成長。

白露後養身重潤肺滋陰，民眾可多吃這些食物

以中醫觀點來看，秋天屬金，對應肺臟與呼吸系統，因此，養生重點在於照護呼吸系統，與秋天收斂的自然之氣相呼應。

賴睿昕表示，此時氣候漸偏乾燥，耗損人體津液，而燥氣最容易影響的就是「肺臟」。飲食可多吃潤肺效果食物以「顧肺」，例如，水梨有潤肺清熱、止咳消痰功效；蓮藕清肺熱、解渴除煩；蜂蜜可補脾胃、潤腸、潤肺；白木耳則能養陰清熱潤燥，最合適肺氣不足者保養使用。

zysv5shw4ppmv6mel1qx06ouf3dpgn
Photo Credit：shutterstock.com
因白露後早晚溫差大，易影響肺臟與呼吸系統，因此中醫養身重點以養肺為主，民眾可多吃蜂蜜等物。

賴睿昕指出，「陰虛燥熱」及「體質虛弱」的民眾，最容易因為本身呼吸系統內濕度不足，在吸入乾燥空氣時，刺激氣管誘發乾咳，症狀為痰少膠粘難咯，咽喉乾癢少津，鼻乾唇燥。燥咳時，治療會採用具「養陰生津潤肺止咳」功效的麥門冬、玉竹、天花粉、川貝母、沙參、西洋參、款冬花、百合等藥材。

​​【養氣潤肺茶】食譜
  • 材料：西洋參5克、麥門冬5克、沙參5克
  • 作法：將中藥材用600c.c.的水煮沸後，小火煮10分鐘，放溫飲用。
  • 功效：西洋參補氣養陰，增強免疫力。麥門冬潤肺生津、沙參養陰清肺。有乾咳症狀者，每日白天可服用1杯。

轉骨趁現在！注意孩子第二性徵出現時機

賴睿昕透露，中醫養生注重順應天時，強調春生、夏長、秋收、冬藏的自然規律。在入秋白露之後是最適合轉骨的時機，邁入青春期的孩子可以趁這個時期，服用轉骨方，來幫助成長、改善體質。

轉骨的黃金年齡，通常在男孩變聲、出現陰毛（約12至16歲）；女孩在乳房開始有發育、出現陰毛（約10至14歲）等第二性徵出現的時候。賴睿昕說明，轉骨方會依每個人體質會有不同處方，但男生調理的重點為筋骨及氣血的調理，預防運動氣傷及筋骨損傷，女生則以補血、養血為主。除了服用轉骨方，平時的均衡飲食、適度的運動、充足的睡眠及釋放壓力，皆是青春期良好生長發育的根本。

賴睿昕強調，中醫轉骨的目的，不僅促進生長發育、還有調整臟腑和改善體質等功能。此外，有些脾胃虛弱的小孩，胃口不好、形體瘦小，在進入青春期之前也可以先藉由中藥調養脾胃，替青春期轉骨打好基礎。

​​【開胃健脾四神湯】食譜
  • 材料：蓮子、芡實、茯苓、山藥各3錢，加上適量的排骨、鹽少許一起燉煮。
  • 功效：四神湯補脾健胃，即可補充營養又有療效，適合食慾不佳、消化不良、腹瀉者作為平日調養的藥膳。此藥方屬平補藥材，還未進入青春期的孩子都可以服用此帖藥湯開脾健胃，幫助成長，也適合全家人服用來調理脾胃。

關於轉骨方的服用時機，賴睿昕說，一定要在出現第二性徵後再服用，最好經由中醫師評估，視其體質調配藥方，才能給孩子最好的幫助。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。