登革熱疫情處上升階段，單週增3死8重症，台南6旬男確診當日死亡

（中央社）疾管署昨（5）日公布，上週新增1311例本土登革熱，累計病例達4338例；並增8例登革熱重症，其中3人死亡，死亡個案中有1名具肝炎病史台南6旬男，在確診當日死亡。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師鄔豪欣昨天表示，8月29日至9月4日間新增8例本土登革熱重症，皆為南部地區個案；其中3例死亡，為60多歲至80多歲男性，3人均具糖尿病、心臟病、高血壓、癌症等潛在疾病，發病2至3天症狀惡化，出現嘔吐、意識不清、腸胃道出血等症狀，就醫後於0至7日內過世。

對於確診當天過世個案，鄔豪欣說明，為60多歲男性，有肝炎病史，確診前10天就有虛弱、食欲不振情況，但沒有典型登革熱症狀，當時就醫接受NS1快篩為陰性，後來又出現發燒、意識不清等典型登革熱症狀，就醫快篩陽性，病程發展快速，於當天死亡。

疾管署發言人曾淑慧在疫報記者會上表示，國內目前登革熱疫情處上升階段，且近期颱風來臨，提醒民眾務必清除戶內外積水，避免病媒蚊孳生，清理時要穿長靴、防水手套，避免疾病傳播。

疾管署新聞稿表示，副署長羅一鈞今早再次南下，分別前往台南市安南區及高雄市大寮區，視察重點區域登革熱防治工作及高風險環境整頓情形，傍晚將參加高雄市政府登革熱工作小組會議。

疾管署統計，國內8月29日至9月4日新增1311例登革熱本土病例，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中696例男性、615例女性，發病日介於8月14日至9月4日；國內今年截至9月4日累計4338例本土病例，今年累計19例重症、6例死亡。

全國累計個案分布於台南市3788例、雲林縣302例、高雄市157例、屏東縣26例、桃園市11例、新北市10例、台北市及嘉義縣各9例、台中市8例、新竹市6例、彰化縣4例、南投縣3例、新竹縣及苗栗縣各2例、嘉義市1例；全國已有15縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，僅次於2015年。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航