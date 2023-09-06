日相岸田文雄出席東協峰會，專家：核處理水是問題但不影響日本與東南亞外交關係
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雖然日本的核處理水排放問題引起東南亞各國民間社會擔憂，但專家學者認為不影響日本與東協各國的外交關係，而各國也不會在日中之間選邊站。同時，日本首相岸田文雄也藉出席東協峰會之際，向各國解釋核處理水排放的情形。
日本首相岸田文雄9月5日從東京前往雅加達出席東協（ASEAN）相關首腦會議，就福島核處理水排放議題，向與會各國尋求理解。專家表示，東南亞國家均感到擔憂並分別進行檢測，但是民間的抗議活動不會影響與日本的外交關係，東協也不會在日中之間選邊站。
東南亞冷靜觀察期待岸田仔細說明
東協峰會等系列會議9月5日在印度尼西亞雅加達登場，日中韓峰會將在9月6日舉行，9月7日則舉行東亞峰會，聚集東協和不同的合作夥伴群體，包括美國、中國、俄羅斯、澳洲、印度、日本、紐西蘭和韓國。
日本首相岸田文雄9月5日從東京羽田機場出發，前往印度尼西亞出席東協（ASEAN）相關會議，計劃同與會國首腦舉行雙邊會談，就東京電力福島第一核電站處理水排放入海，說明稱符合國際安全標準並尋求理解。
新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）認為，對於福島核處理水排放的議題，目前為止東南亞諸國的反應非常冷靜。
他以郵件告訴美國之音，區域內各國都知道有必要謹慎觀察並控制當前的排放狀況和影響，但各國政府都沒有對此提出特別的禁令或相關防止措施，海產品的進口照舊。因為這次的檢驗不只是在日本進行，也經由國際原子能機構認為安全，東南亞國家對這些檢定是比較放心的。
古賀慶表示，雖然目前維持平靜狀況，東協各國均期待這次岸田文雄到雅加達訪問時能給出詳細而有說服力的說明。
東南亞各國官方對於福島核處理水排放問題沒有明確的抗議，不過馬來西亞民間發起了「全民發聲，保護海洋」簽名運動，迄今逾萬人響應，併計劃在簽名聯署活動結束後，將簽名橫幅交給日本大使館。
馬來西亞太平洋研究中心首席顧問胡逸山教授（Ei Sun Oh）表示，東南亞國家大都採取比較務實的方式面對福島和處理水排放問題，而不會刻意做任何的表態，特別是都會避開容易聯想到政治意識的發言。他指出，馬來西亞的示威畢竟是民間發起的，沒有後續的活動，官方也沒有任何回應，不至於影響與日本的外交關係。他認為，東南亞諸國對於核處理水排放的官方態度大致相同。
胡逸山對美國之音說：「在馬來西亞的這個簽名活動呢，因為它相對的是民間的活動，並不是官方主導的活動，所以看起來，對於馬日之間的關係可能也不會有太大的影響，尤其是在官方的層面。」
胡逸山指出，東南亞諸國都有對於從日本輸入的食品進行輻射檢驗，例如新加坡就曾經在一些蔬菜上檢驗到較高含量的輻射，因此區域國家雖然會避免放大這個議題，但也不免感到擔憂。
台灣國際戰略學會副研究員黃惠華在接受美國之音的採訪時表示，受到洋流影響，核處理水不會自動區分區域，全球海域都會受到影響，距離日本海域並不遠的東協國家自然也無法置身事外。當核處理水向南蔓延至南中國海，沿岸國家的漁業首當其衝，漁民拉響警報，東南亞民眾也開始討論是否應該禁食大型魚類及生鮮，深怕含放射性核元素寄生在魚類等海洋生物之中，被食用後可能導致癌症、基因突變等健康問題。她指出，目前對於東南亞衝擊最大的是漁業產業供應鏈。
黃惠華說：「東南亞是擁有世界上最多樣化的海洋生態系統之一，漁獲是南中國海國家主要的經濟來源。如果說核廢水（核處理水）從北向南蔓延到南中國海的話，對這些沿岸國家，尤其是漁業，確實是首當其衝。」
黃惠華表示，越南、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞這些國家，都紛紛對日本提出呼籲，要日本遵守1982年《聯合國海洋法公約》以及國際原子能相關機構的一些規定。區域各國已經組織監測研究團隊，建議東協國家透過這次會議平台表達擔憂並敦促日本政府，在符合各項環境與科學標準之前，應先停止排放核廢料。
東協在日中爭議上不會選邊站
關於核處理水排海，中國在國際會議等場合嚴厲批評日本。
由於中國國務院總理李強也將參加東協相關的首腦會議，岸田與李強將在9月6日的東協與日中韓首腦會議上首次碰面。
日本政府力圖實現岸田與今年3月就任總理的李強的首次單獨會談，但8月24日日本核處理水啟動排海以來，中方加強抗議，日本外務省相關人士稱：「不是能夠舉行正式單獨會談的氛圍。」
新加坡南洋理工大學教授古賀慶表示，東南亞有一些國家確實受到中國相當大的影響，當中國大聲抗議的時候，自然會在言行上略為傾向中國一些，但也不會也沒有必要與日本直接撕破臉。
他認為，一般國家的常識是，當有矛盾發生，特別是已經有強烈抗議的狀況時，國家之間特別需要溝通。如果中國在這個時間點卻拒絕溝通，以至於岸田沒辦法和李強討論核處理水排放的問題，那麼對於中國在外交上的形像是減分的，這也是東協觀察的重點。
古賀慶指出，日中關係的僵化確實令長期夾在中間的東南亞諸國特別擔憂，但目前東協似乎一致採取觀望態度，短期內不會看到任何大的動作，特別是在今年即將與日本升級夥伴關係的時候。
東南亞安全課題依然依賴美日
今年是日本與東協開始交流50週年，將確認把相互關係升級為「全面戰略夥伴關係」，預計雙方將商定強化面向實現「自由開放的印度太平洋」的海洋合作，以及加速12月中在東京召開日本與東協特別首腦會議發表合作願景的起草工作。
與此同時，美國總統拜登將缺席9月的東協相關首腦會議，引起了關於美日與中國在東南亞的勢力平衡發生變化的質疑。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
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從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html