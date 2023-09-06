2023/09/06,
中國

美中科技戰諜對諜「千人計畫」受阻，北京轉變海外攬才方式

美中科技戰諜對諜「千人計畫」受阻，北京轉變海外攬才方式
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我們想讓你知道的是

雖說重賞之下必有勇夫，但並非被招手的都願意說好，畢竟身處中國的研究機構，極可能就斷了與美國的聯繫。其他像是對於新環境和體系的適應有難度，還有擔憂原本答應的條件卻沒兌現等，都是他們猶豫不決的原因，從事招攬人才的居間人告訴《南華早報》，中國政府的心態要改，與其想盡辦法把人弄回國，不如改善科研環境。

（中央社）美國頒布劍指中國的科技管制禁令，北京當局亟欲突破卡脖子的關鍵，尤其「千人計畫」受阻後，中國政府改以委由中間人居間延攬人才回國，並低調成立最高科技規劃機構。

千人計畫是「海外高層次人才引進計畫」的簡稱，始於2008年12月由官方專責，後因美國聯邦調查局（FBI）2018年9月重點調查千人計畫學者，同年9月下旬即盛傳，中國當局下令暫停宣傳與報導千人計畫。

不過據香港《南華早報》4日報導，中國政府仍致力於向人才招手以強化科技自主，並且以有系統的方式，改以委由地方政府、仲介、獵人頭公司，甚至是人際接觸等居間的方式，爭取在美加英等國的科研菁英歸國。

而且為了保護從事尖端科研與研發並有意返國的申請者，相關保密措施達到最嚴謹的規格，像是絕對不從社群平台等網路傳輸敏感訊息與資料。

但是並非居間人出面，這些中國政府亟欲爭取的菁英就會點頭，多數在學術界或業界的顯赫人物，比較願意接受經由信任的人際接觸邀請。

報導舉例，付向東原本是加州大學聖地牙哥分校細胞和分子醫學教授，由於他和武漢大學合作而「被迫辭職」，今年3月間來到西湖大學，繼續他帕金森氏症與其他退化性疾病的研究。

不願具名的中國頂尖大學系主任告訴《南華早報》，付向東是由西湖大學校長親邀並給予豐厚的待遇，而且與這種等級科學家的僱用合約都是依個案而論。

雖說重賞之下必有勇夫，但並非被招手的都願意說好，畢竟身處中國的研究機構，極可能就斷了與美國的聯繫。

其他像是對於新環境和體系的適應有難度，還有擔憂原本答應的條件卻沒兌現等，都是他們猶豫不決的原因，從事招攬人才的居間人告訴《南華早報》，中國政府的心態要改，與其想盡辦法把人弄回國，不如改善科研環境。

與此同時，同樣是《南華早報》4日報導，中國成立了新的最高科技規劃部門「中央科技委員會」，並已於7月召開首次會議。

不同於官方總是大肆宣傳新機構，除了科技部官網約略提及，中央科技委員會於7月10日召開學習會，以貫徹全國人大常委會會議的精神，其餘付之闕如。

熟悉中國科技政策決策的知情人士透露，中央科技委員會可能將監管共軍的科技單位，或是監督下屬中共中央軍事委員會的科學技術委員會。

分析人士指出，由於地緣緊張益增，以及中美科技競爭加劇，北京當局日後對於科技戰略勢必保持更低調，並繼續維持中央科學技術委員會的保密。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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