嘉義地震規模5.5，氣象局研判無關梅山斷層，未來2週防規模4以上餘震，中正大學：不排除後續有更大的

嘉義地震規模5.5，中正大學：不排除後續有更大的

（中央社）嘉義縣新港鄉昨（5）日下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，中正大學說，新港地區自8月以來發生多次地震，地震規模有變大趨勢，震源深度都小於10公里，不排除後續有更大規模地震發生。

根據中央氣象局資訊，嘉義縣新港鄉昨天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，最大震度嘉義市、嘉義縣民雄5弱，雲林、台南、彰化為4級。

中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛告訴《中央社》記者，昨天在民雄發生的規模5.5地震與8月時發生在新港區域規模3至4的幾次地震，大致呈東西向分布，震源幾乎相符。

温怡瑛強調，中正大學團隊在8月31日發生規模4.5地震當下，已即刻整隊前往震央區加強布站，將針對取得的資料即刻進行分析。

温怡瑛說，值得注意的是，自8月以來地震規模有變大趨勢，且震源深度都小於10公里，震度影響皆不小，不排除後續有更大規模的地震發生。

另外，昨天地震造成民雄鄉山中村民宅磚造圍牆倒塌，幸無人員受傷；而温怡瑛在中正大學研究室也有數塊輕鋼架天花板掉落，幸温怡瑛沒被波及。中正大學位在民雄鄉豐收村。

温怡瑛提醒民眾，做好防震準備，若感受到上下震動幅度很大時，請即刻就地掩護，震動稍停後，迅速到戶外避難。

Photo Credit: 中正大學提供 via 中央社 中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛（圖）5日表示，自8月以來嘉義地震規模有變大趨勢，且震源深度都小於10公里，不排除後續有更大規模的地震發生。

嘉義新港地震，氣象局研判因板塊擠壓無關梅山斷層，未來2週防規模4以上餘震

（中央社）嘉義新港昨天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震測報中心表示，研判起因是在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擠壓下，力量於嘉義一帶釋放，未來2週內可能有規模4到4.5餘震。

根據中央氣象局最新資訊，嘉義縣新港鄉昨天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，最大震度嘉義市、嘉義縣民雄5弱，雲林、台南、彰化為4級。

氣象局地震測報中心代理主任吳健富告訴《中央社》記者，目前判斷是台灣在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擠壓下，力量由東部傳向西部，最後才在嘉義一帶釋放。

吳健富表示，由於這起地震深度僅8.5公里，是淺層地震，因此當地民眾相當有感。

吳健富進一步說明，這一帶在8月16日、26日及31日已陸續發生規模3.8到4.5的地震，由於這個地區已有一段時間沒有這麼密集的地震發生，而嘉義也是人口稠密區，地震測報中心會持續關注後續狀況。

吳健富指出，就現在的時間點來看，研判這起規模5.5地震是主震，不排除2週內會有規模4到4.5餘震，且深度都會比較淺。

吳健富表示，此地震震央與梅山斷層還有一段距離，因此目前判斷此地震與梅山斷層並無關聯。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航