嘉義地震規模5.5，氣象局研判無關梅山斷層，未來2週防規模4以上餘震，中正大學：不排除後續有更大的

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氣象局地震測報中心代理主任吳健富表示，由於這起地震深度僅8.5公里，是淺層地震，因此當地民眾相當有感。這一帶在8月16日、26日及31日已陸續發生規模3.8到4.5的地震，由於這個地區已有一段時間沒有這麼密集的地震發生，而嘉義也是人口稠密區，地震測報中心會持續關注後續狀況。
嘉義地震規模5.5，中正大學：不排除後續有更大的
（中央社）嘉義縣新港鄉昨（5）日下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，中正大學說，新港地區自8月以來發生多次地震，地震規模有變大趨勢，震源深度都小於10公里，不排除後續有更大規模地震發生。
根據中央氣象局資訊，嘉義縣新港鄉昨天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，最大震度嘉義市、嘉義縣民雄5弱，雲林、台南、彰化為4級。
中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛告訴《中央社》記者，昨天在民雄發生的規模5.5地震與8月時發生在新港區域規模3至4的幾次地震，大致呈東西向分布，震源幾乎相符。
温怡瑛強調，中正大學團隊在8月31日發生規模4.5地震當下，已即刻整隊前往震央區加強布站，將針對取得的資料即刻進行分析。
温怡瑛說，值得注意的是，自8月以來地震規模有變大趨勢，且震源深度都小於10公里，震度影響皆不小，不排除後續有更大規模的地震發生。
另外，昨天地震造成民雄鄉山中村民宅磚造圍牆倒塌，幸無人員受傷；而温怡瑛在中正大學研究室也有數塊輕鋼架天花板掉落，幸温怡瑛沒被波及。中正大學位在民雄鄉豐收村。
温怡瑛提醒民眾，做好防震準備，若感受到上下震動幅度很大時，請即刻就地掩護，震動稍停後，迅速到戶外避難。
嘉義新港地震，氣象局研判因板塊擠壓無關梅山斷層，未來2週防規模4以上餘震
（中央社）嘉義新港昨天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震測報中心表示，研判起因是在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擠壓下，力量於嘉義一帶釋放，未來2週內可能有規模4到4.5餘震。
根據中央氣象局最新資訊，嘉義縣新港鄉昨天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，地震深度8.5公里，最大震度嘉義市、嘉義縣民雄5弱，雲林、台南、彰化為4級。
氣象局地震測報中心代理主任吳健富告訴《中央社》記者，目前判斷是台灣在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擠壓下，力量由東部傳向西部，最後才在嘉義一帶釋放。
吳健富表示，由於這起地震深度僅8.5公里，是淺層地震，因此當地民眾相當有感。
吳健富進一步說明，這一帶在8月16日、26日及31日已陸續發生規模3.8到4.5的地震，由於這個地區已有一段時間沒有這麼密集的地震發生，而嘉義也是人口稠密區，地震測報中心會持續關注後續狀況。
吳健富指出，就現在的時間點來看，研判這起規模5.5地震是主震，不排除2週內會有規模4到4.5餘震，且深度都會比較淺。
吳健富表示，此地震震央與梅山斷層還有一段距離，因此目前判斷此地震與梅山斷層並無關聯。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html