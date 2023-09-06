劍橋大學遭爆收中國國企研究所經費逾8000萬，宣布中止合作並退還撥款
我們想讓你知道的是
英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）引用當地的《資訊自由法》取得一系列資料，發現自從2013年開始，劍橋大學從北京航天控制儀器研究所接收了209萬英鎊，折合約264萬美元，並撥款給該校的先進光子學及電子學中心。
文：鄭樂捷
英國劍橋大學在過去十年都曾經與一家發展軍事技術的中國國企合作，近日一個英國研究機構調查他們之間的關係後，劍橋大學表示已經決定取消與這家中國國企的合作項目。
劍橋大學表示，將會與這家製造航天器材、導彈及無人機的中國國企中止合作，並會退還未有使用的撥款。
這家頂尖大學的先進光子學及電子學中心（Centre for Advanced Photonics and Electronics）在過往有與數家中國公司合作，例如中國電訊商華為。在這間中心的網頁上，另一家列出的合作夥伴是北京航天控制儀器研究所，這是一家屬於中國航天科技集團有限公司旗下的研究所。
英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）引用當地的《資訊自由法》取得一系列資料，發現自從2013年開始，劍橋大學從北京航天控制儀器研究所接收了209萬英鎊，折合約264萬美元（約新台幣8360萬元），並撥款給該校的先進光子學及電子學中心。雙方過往合作的項目與航天技術有關，包括光纖感應、數位天線系統、光電震盪器，亦有一個近期項目是與智慧生產有關。
英中透視又指，先進光子學及電子學中心督導委員會成員包括王巍。他是中國航天科技集團的研究員，曾經與中國解放軍總裝備部合作，亦是第十三屆全國人大代表。
中國國企指合作「純粹是民用」
該中心的網頁並沒有顯示北京航天控制儀器研究所與中國航天科技集團有限公司的關係，亦沒有提及研究所與軍事相關的工作，但劍橋大學在回覆「英中透視」時指出，大學自2013年合作起已經知道研究所的背景。當時，英國政府透過在北京的大使館審視該項合作計劃，北京航天控制儀器研究所曾經保證說，軍事與民用的生意是完全獨立運作，各自有技術及管理團隊，希望與劍橋大學合作的生意「純粹是民用方面」。
劍橋大學在上個月回覆「英中透視」，說中心所有的計劃都經過大學內部審視，亦經過出口限制批準，計劃都是與民用科技有關，沒有一個與軍事或軍民兩用科技有關。
劍橋大學又表示，因為自2018年起未再有新合作的計劃，經過內部審視後，將會在今年九月底中止與北京航天控制儀器研究所的合作，並會退還未有使用的120萬英鎊撥款。
國企高層研修班在劍橋大學舉行
此外，一個名為劍橋中國發展信托（Cambridge China Development Trust）的慈善機構舉辦過專為中國國企高層而設的「中國企業管理高級研修班」，並受英國外交部支持。
「英中透視」取得文件發現2017年的與會者包括張冬辰。他當時擔任中國電子科技集團公司副總經理。該公司發展人臉識別技術，有用在海康威視的鏡頭上。海康威視因涉嫌協助中國政府打壓新疆維吾爾人，而被美國制裁。
另一名出席過中國企業管理高級研修班的是前中共中央候補委員曹建國。他在2012年出席時，擔任中國航天科工集團公司副總經理。該公司亦被美國制裁。
劍橋大學對「英中透視」指，劍橋中國發展信托是一個獨立的慈善機構，劍橋大學沒有參與其管理。
英國政府發言人對《泰晤士報》（The Times）指，外交部在2019年之後沒有參與中國企業管理高級研修班的記錄，又說英國政府不會接受損害英國國家安全的合作。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：劍橋大學宣布中止與中國一家航天研究所合作 退還120萬英鎊撥款
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html