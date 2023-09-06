2023/09/06,
國際

劍橋大學遭爆收中國國企研究所經費逾8000萬，宣布中止合作並退還撥款

劍橋大學遭爆收中國國企研究所經費逾8000萬，宣布中止合作並退還撥款
英國劍橋大學先進光子學及電子學中心（圖）遭研究揭露自2013年起從中國國企中國航天科技集團旗下研究所獲取約新台幣8360萬元經費。｜Photo Credit: CAPE - Centre for Advanced Photonics and Electronics 

我們想讓你知道的是

英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）引用當地的《資訊自由法》取得一系列資料，發現自從2013年開始，劍橋大學從北京航天控制儀器研究所接收了209萬英鎊，折合約264萬美元，並撥款給該校的先進光子學及電子學中心。

文：鄭樂捷

英國劍橋大學在過去十年都曾經與一家發展軍事技術的中國國企合作，近日一個英國研究機構調查他們之間的關係後，劍橋大學表示已經決定取消與這家中國國企的合作項目。

劍橋大學表示，將會與這家製造航天器材、導彈及無人機的中國國企中止合作，並會退還未有使用的撥款。

這家頂尖大學的先進光子學及電子學中心（Centre for Advanced Photonics and Electronics）在過往有與數家中國公司合作，例如中國電訊商華為。在這間中心的網頁上，另一家列出的合作夥伴是北京航天控制儀器研究所，這是一家屬於中國航天科技集團有限公司旗下的研究所。

英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）引用當地的《資訊自由法》取得一系列資料，發現自從2013年開始，劍橋大學從北京航天控制儀器研究所接收了209萬英鎊，折合約264萬美元（約新台幣8360萬元），並撥款給該校的先進光子學及電子學中心。雙方過往合作的項目與航天技術有關，包括光纖感應、數位天線系統、光電震盪器，亦有一個近期項目是與智慧生產有關。

英中透視又指，先進光子學及電子學中心督導委員會成員包括王巍。他是中國航天科技集團的研究員，曾經與中國解放軍總裝備部合作，亦是第十三屆全國人大代表。

中國國企指合作「純粹是民用」

該中心的網頁並沒有顯示北京航天控制儀器研究所與中國航天科技集團有限公司的關係，亦沒有提及研究所與軍事相關的工作，但劍橋大學在回覆「英中透視」時指出，大學自2013年合作起已經知道研究所的背景。當時，英國政府透過在北京的大使館審視該項合作計劃，北京航天控制儀器研究所曾經保證說，軍事與民用的生意是完全獨立運作，各自有技術及管理團隊，希望與劍橋大學合作的生意「純粹是民用方面」。

劍橋大學在上個月回覆「英中透視」，說中心所有的計劃都經過大學內部審視，亦經過出口限制批準，計劃都是與民用科技有關，沒有一個與軍事或軍民兩用科技有關。

劍橋大學又表示，因為自2018年起未再有新合作的計劃，經過內部審視後，將會在今年九月底中止與北京航天控制儀器研究所的合作，並會退還未有使用的120萬英鎊撥款。

國企高層研修班在劍橋大學舉行

此外，一個名為劍橋中國發展信托（Cambridge China Development Trust）的慈善機構舉辦過專為中國國企高層而設的「中國企業管理高級研修班」，並受英國外交部支持。

「英中透視」取得文件發現2017年的與會者包括張冬辰。他當時擔任中國電子科技集團公司副總經理。該公司發展人臉識別技術，有用在海康威視的鏡頭上。海康威視因涉嫌協助中國政府打壓新疆維吾爾人，而被美國制裁。

另一名出席過中國企業管理高級研修班的是前中共中央候補委員曹建國。他在2012年出席時，擔任中國航天科工集團公司副總經理。該公司亦被美國制裁。

劍橋大學對「英中透視」指，劍橋中國發展信托是一個獨立的慈善機構，劍橋大學沒有參與其管理。

英國政府發言人對《泰晤士報》（The Times）指，外交部在2019年之後沒有參與中國企業管理高級研修班的記錄，又說英國政府不會接受損害英國國家安全的合作。

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：劍橋大學宣布中止與中國一家航天研究所合作 退還120萬英鎊撥款

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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