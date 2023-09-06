《華爾街日報》：電動車電池業取代網路，成中國經濟成長新引擎；英國《金融時報》：產能過剩恐由盛轉衰
我們想讓你知道的是
報導指出，電池生產熱潮已引起中國領導人習近平擔憂，他在3月曾警告該行業要注意過度擴張的風險，以及陷入盛衰循環的可能性。中國一些快速成長的行業，包括房地產和太陽能行業，就已經面臨由盛轉衰。一位駐中國的西方汽車行業高層主管表示，電池製造商的擴張計劃「完全不現實」，隨著產能過剩問題變得嚴重，更多企業可能會轉向出口，就像太陽能行業一樣，這將加劇中國與西方之間的地緣政治緊張。
電動車電池業取代網路，成中國經濟成長新引擎
（中央社）《華爾街日報》報導，隨著中國成為全球最大的電動車市場，包括電池製造商在內的電動車相關初創企業獲得創紀錄的風險投資，電動車和電池業取代網際網路，成為中國經濟成長的新引擎。
《華爾街日報》5日報導，過去10年，網路巨擘是推動中國科技經濟發展的主力，但現在電動車和電池業正吸引投資者和人才，成為經濟增長的新引擎。
出現這情況的原因之一，是中國政府在過去10多年向消費者發放補貼和制定清潔能源政策，推動電動汽車業發展，使中國成為全球最大電動車市場。
2022年中國銷售的新車中，每4輛中就有一輛是純電動汽車或插電混動車，幾乎所有產品都由中國品牌或美國汽車製造商特斯拉生產。特斯拉全球最大的工廠就位於上海。
分析師預測，2030年電動汽車在中國新車銷售中占80%。
報導又指，比亞迪、蔚來集團和吉利汽車旗下極氪等中國品牌，正在德國、日本和墨西哥的經銷店嶄露頭角。寧德時代和國軒高科等電池製造商也獲得全球訂單，並在歐洲和美國擴大業務。
投資研究機構Preqin的數據顯示，包括電池製造商在內的中國電動車相關初創企業在2022年獲得152億美元（約新台幣4851億元）的風險投資，創下該行業最高紀錄。
反之，2022年中國網路初創企業的融資額較2018年高峰時期下降84%，只有58億美元。
外國汽車製造商和財力雄厚的主權財富基金也注意到中國的電動車行業。德國福斯汽車（Volkswagen）7月以7億美元收購中國電動汽車製造商小鵬汽車5%的股份，共同開發面向中國市場的汽車。
6月阿布達比政府管理的一家基金投資逾7億美元，戰略入股蔚來集團。
通過向綠色產業轉型，比亞迪和寧德時代等巨頭躋身中國最重要、市值最高的民營企業。
報導指出，中國同時在今年取代日本成為全球最大的汽車出口國，主要得益於來自俄羅斯的需求及電動車需求飆升。
隨著汽車和電池出口保持增長，這對提振中國經濟非常重要，包括協助緩解失業問題。截至今年6月的12個月內，比亞迪員工人數增加50%以上，達到63萬多人。為了擴大規模，電動車行業用高薪向網路公司挖角。
中國巨額補貼電池業，產能過剩恐由盛轉衰
（中央社）《金融時報》報導，在中國國家巨額補貼下，電池製造業快速發展，今年電池產能會較實際所需多2倍，未來產能過剩更嚴重，行業過度擴張恐會由盛轉衰，導致過剩產能恐轉為出口，加劇中西方地緣政治緊張。
英國《金融時報》4日報導，由於預計未來需求激增，中國各地正爭相利用政府補貼，建立電池生產中心。
但中國正建造的電池廠，遠遠超出滿足國內電動汽車和電網儲能所需的水平，凸顯巨額國家補貼和銀行貸款不受限制的後果。
大宗商品研究調查機構CRU Group數據顯示，2022年中國電池總產能約為550吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦），超出450吉瓦的最終需求。
2023年中國電池總產能預計達到1500吉瓦，足以滿足2200萬輛電動汽車的需求，是實際需求水平（預測為636吉瓦）的2倍多。
該機構的數據顯示，根據建設電池工廠的公告，到2027年，產能過剩水平將激增至中國實際所需產能的近四倍，到2030年達到中國全部汽車保有量純電動化所需產能的2倍。
報導指出，電池生產熱潮已引起中國領導人習近平擔憂，他在3月曾警告該行業要注意過度擴張的風險，以及陷入盛衰循環的可能性。中國一些快速成長的行業，包括房地產和太陽能行業，就已經面臨由盛轉衰。
電池行業高管們警告稱，中國電池製造業正在重現鋼鐵、鋁和太陽能電池板等行業的模式，就是受益於國家補貼而占據全球市場巨大比重，排擠其他國家的競爭。
一位駐中國的西方汽車行業高層主管表示，電池製造商的擴張計劃「完全不現實」，隨著產能過剩問題變得嚴重，更多企業可能會轉向出口，就像太陽能行業一樣，這將加劇中國與西方之間的地緣政治緊張。
法國電池初創公司Verkor向歐盟官員提交的一份報告中稱，2030年歐洲500吉瓦的供應缺口，可能會被中國1100吉瓦的過剩產能填補。
瑞典電池製造商Northvolt的戰略及可持續發展副總裁安德烈亞森（Patrik Andreasson）警告，歐洲電網儲能行業特別容易受到中國出口影響，大量進口中國的低成本電池將削弱歐洲的可持續發展雄心，並且很可能被視為一個戰略錯誤。
雖然中國要向全球市場大量出口電池很可能會面臨障礙，但由於美國和歐盟的保護主義政策和鼓勵措施，中國電池製造商正被鼓勵在當地設廠。
占據全球市場37%比重的中國電池製造商寧德時代正計劃向美國和歐洲擴張。寧德時代是中國唯一充分利用其工廠產能的電池製造商，今年2月與美國福特汽車（Ford）簽署一項協議，授權福特在密西根州的工廠使用其技術。
報導指出，一些人認為，中國電池產能過剩的擔憂被誇大，因為在中國淘汰煤炭的歷史性轉型過程中，電池將在支持間歇性的可再生能源電力方面發揮關鍵作用。高盛（Goldman Sachs）預測，到2030年中國的電池儲能需求將成長70倍。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
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從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。