2023/09/06,
歐洲

《路透社》：美將對烏交付爭議性貧鈾彈，觀察組織：烏克蘭去年集束彈藥死傷逾900人

《路透社》：美將對烏交付爭議性貧鈾彈，觀察組織：烏克蘭去年集束彈藥死傷逾900人
2004年，美軍用於伊拉克戰爭的貧鈾彈｜Photo Credit: GettyImages

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貧鈾彈一直是引發激烈辯論的主題之一，國際禁止鈾武器聯盟等提出反對意見的機構表示，攝入或吸入貧鈾粉塵會造成嚴重的健康風險，包括癌症與先天缺陷。貧鈾是鈾濃縮的副產物，由於有極高密度特性，能用來製造彈藥，讓彈藥能輕易穿透裝甲金屬板，並可在灼熱的灰塵與金屬中自燃。

《路透社》：美將對烏交付爭議性貧鈾彈，可穿透裝甲

（中央社）根據《路透社》看到的文件，美國總統拜登（Joe Biden）政府將首次對烏克蘭交付有爭議性、具穿透裝甲能力的含貧鈾彈藥。此事也獲兩名美方官員證實。

《路透社》報導，可幫助摧毀俄羅斯坦克的這種子彈是將於下週公布的對烏克蘭新軍事援助方案的一部分。根據熟知此事人士指出，可以從美國的艾布蘭坦克（Abrams）上發射的這種彈藥可望於數週內交付烏克蘭。

其中一名官員表示，視方案內容，新援助方案價值介於2億4000萬美元到3億7500萬美元間。

官員指出，方案的價值和內容尚未定案。白宮尚未回應評要求。

雖然英國已於今年初對烏克蘭交付貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）彈藥，上述新援助方案將是華府首度對基輔提供這種彈藥，很可能引起爭議。在此之前，拜登政府也不顧可能對平民構成危險的外界疑慮，決定對烏克蘭提供集束彈藥。

貧鈾彈一直是引發激烈辯論的主題之一，國際禁止鈾武器聯盟（International Coalition to Ban Uranium Weapons）等提出反對意見的機構表示，攝入或吸入貧鈾粉塵會造成嚴重的健康風險，包括癌症與先天缺陷。

貧鈾是鈾濃縮的副產物，由於有極高密度特性，能用來製造彈藥，讓彈藥能輕易穿透裝甲金屬板，並可在灼熱的灰塵與金屬中自燃。

貧鈾具有放射性，但比天然鈾相對低得多；不過，貧鈾的微粒可停留很長一段時間。

美國在1990年與2003年的波斯灣戰爭，以及北大西洋公約組織（NATO）1999年轟炸南斯拉夫時，都曾大量使用貧鈾彈。

聯合國旗下「國際原子能總署」（International Atomic Energy Agency）表示，在前南斯拉夫、科威特、伊拉克與黎巴嫩進行的研究結果顯示，「在環境中消散的貧鈾殘留物，不會對受影響地區的人口造成輻射危害」。

不過，這種輻射物質可能會提高烏克蘭戰後大規模清理工作的難度。烏克蘭有部分地區已布滿集束彈藥和其他彈藥的未爆彈與數十萬枚人員殺傷地雷。

自從俄羅斯去年2月全面入侵以來，對烏克蘭的安全援助總額已逾430億美元。

觀察組織：烏克蘭2022年集束彈藥死傷逾900人

觀察組織「集束彈藥聯合會」5日表示，俄羅斯廣為使用普遍遭禁的集束彈藥，推升全球相關死傷人數創新高紀錄，去年光是在烏克蘭就釀成逾900人死傷。

《法新社》報導，集束彈藥聯合會（Cluster Munition Coalition）5日發表年度報告指出，自從去年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯「廣泛」使用舊集束彈藥庫存並開發新的集束彈藥。烏克蘭軍隊也使用這類武器，但「規模較小」。

根據報告，過去幾年未記錄任何集束彈藥死傷的烏克蘭去年通報916起死傷，受到影響的大多是平民。

全球2022年集束彈藥死傷人數攀至1172人，創下集束彈藥聯合會2010年開始進行通報以來的最高年度數據。

集束彈藥可以由飛機投放或火砲發射，然後在半空中爆炸，散落的子炸彈會在廣大區域造成傷害。集束彈藥去年在烏克蘭造成的死傷幾乎都肇因於攻擊事件。

這份年度報告的共同作者波西（Loren Persi）告訴《法新社》，烏克蘭境內集束彈藥的被害人大多是平民。

根據集束彈藥聯合會數據，烏克蘭死傷人數中有855人是平民，占了93.3％，另外有58名軍人和3名排雷人員。

除烏克蘭之外，集束彈藥攻擊事件去年也發生在敘利亞和緬甸。這3個國家死傷人數總計達987人。

根據年度報告，這3個國家以及亞塞拜然、伊拉克、寮國、黎巴嫩、葉門共有至少185人因集束彈藥殘留物爆炸而死亡或受傷。

俄羅斯、烏克蘭、敘利亞和緬甸都未簽署國際「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions），公約內容禁止生產、儲備、使用和轉移這種武器。

美國也不是「集束彈藥公約」簽署國，華府7月決定提供基輔集束彈藥，引發外界廣泛譴責聲浪。

參與編輯這份年度報告的人權觀察（Human Rights Watch）軍控倡議主任魏爾漢（Mary Wareham）指出：「鑑於文獻記載對平民造成的傷害以及多數國家已經禁止這類武器的事實，最近再有集束彈藥移轉和使用的情況令人嚴重關切。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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