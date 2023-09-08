「防治毒品用重典」居然違憲？憲法法庭立意良善，但情輕法重違反比例原則
我們想讓你知道的是
誠然，毒品造成的社會問題當然不容忽視，製造、運輸及販賣等將危害擴散至社會不特定場域的行為當更為嚴重，刑度比一般犯罪還高的立法，自然也不是全無正當基礎。然而，是不是所有個案都真的造成了如此嚴重的社會風險？惡性是不是真的重大？讓我們不得不採用如此幾乎足以摧毀當事人半生乃至一生的重刑來對待？我們可以用一些案例來反思。
文：永社秘書處
以重刑防治毒品居然違憲？簡評憲法法庭112年憲判字第13號
我國毒危條例中充斥著十分嚴苛的法定刑，特別是涉及製造、運輸及販賣這些可能將毒品散布於社會大眾的危害行為，刑度動輒7年、10年起跳，而如本憲法判決所涉的製造、運輸及販賣第一級毒品罪，刑度更是僅有無期徒刑與死刑兩種，甚至比直接侵害他人生命權的殺人罪還要重。
憲法法庭於前幾日的判決即是在處理這個問題：現行毒危條例規定製造、運輸及販賣第一級毒品僅能處死刑及無期徒刑，縱使個案情節特別特別輕微，適用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」的規定後，最低也只能量處15年有期徒刑。憲法法庭認為這樣的法律適用情形，違反比例原則而違憲，於是透過裁判在法律之外創設了一個減刑機會。
本文認為憲法法庭立意良善，但仍有許多美中不足的地方，留待後述。
情輕法重違反比例原則：釋字790號之前例
以前大法官解釋時代，大法官也以類似理由認為栽種大麻罪在情輕法重的情形下，均以重刑相繩的作法違反比例原則而違憲。
依釋字790號解釋意旨，當時栽種大麻的最低法定刑為5年有期徒刑，就算個案情形極其輕微，而有前述刑法第59條適用，最輕也只能判處2年6個月有期徒刑，仍高於可以判處緩刑的最高刑度2年。如逾期未修法，個案情節輕微者可直接援引該解釋減刑。與本件憲法判決有許多相似之處。那麼，為什麼毒品犯罪的刑度會再次被大法官認為適用上有違憲爭議呢？
毒品問題的防治思維
以重刑處理毒品問題的思想，在東亞的法制實踐上並不少見，這或許是因為東亞在歷史上往往處於被殖民者的地位，毒品常被當地住民認為是當年西方殖民者帶來的壓迫工具──西方不但利用毒品的輸入大筆賺進鈔票，更在當地孳生大量社會問題，一步步地侵蝕、荼毒、壓迫當地住民。
而一個在現今台灣仍耳熟仍詳的印象──大清國就是因為鴉片逐漸腐蝕滅亡，更是藉由日治時期知識分子的提倡到戰後的歷史課本逐漸深植在我們心中。這些心中的印象，再加上一些駭人犯罪與毒品連結的媒體報導，使社會大眾往往將毒品濫用者推定為這些駭人犯罪的預備軍，是嚴重破壞社會的危險因子。
從此，毒品問題在台灣人的印象中常常就不單是藥物的濫用，更是一個橫跨經濟、社會安定乃至上升到國家安全的議題。以往的舊毒危條例甚至出現過「防止共匪毒化」這個不知所云，但人民好像又能明白國民政府好像在說什麼的詭異論述。因此，毒品相關犯罪的刑度，不論是在社會大眾的法意識或是實定法上的建制與實踐，也就隨之水漲船高。
誠然，毒品造成的社會問題當然不容忽視，製造、運輸及販賣等將危害擴散至社會不特定場域的行為當更為嚴重，刑度比一般犯罪還高的立法，自然也不是全無正當基礎。然而，是不是所有個案都真的造成了如此嚴重的社會風險？惡性是不是真的重大？讓我們不得不採用如此幾乎足以摧毀當事人半生乃至一生的重刑來對待？我們可以用一些案例來反思。
大麻與一個傷心的丈夫
108年的一個判決是這樣子的：一位長期旅外素行良善的國人，因為妻子癌末回台就醫，在妻子入住安寧病房、藥石罔效之際不忍妻子哭著求生，而聽信大麻或有助於改善病況的網路資料，為拯救妻子性命，從國外購買了數量不多的大麻膠囊欲供妻使用，最終妻子還是不敵病魔，丈夫也因觸犯運輸第二級毒品罪遭起訴，在法庭上聲淚俱下地承認自己的錯誤，而面臨當時最低有期徒刑7年的刑度。
如此個案的危害及惡性不但甚小，反而還十分引人同情。幸虧該個案存在毒危條例第17條的減刑事由，法官再依前述刑法第59條「情堪憫恕」再減刑一次，才將最低刑度降至1年9月後判處緩刑。但如果類似的事情如今再度發生，因109年公布的修正毒危條例已將運輸大麻的最低法定刑提升至10年，恐怕法官就要在減刑兩次後仍判處這位心碎的丈夫2年6月此一不能緩刑的刑度了。
三通誤一生的電話
而本件憲法判決聲請人之一的故事則是：她沒有任何犯罪紀錄，但在19歲高職畢業甫出社會時，因結交當時有在販毒的男友，在偶發、零星狀況下協助同居的男友接聽3次販毒相關電話並參與毒品交付。雖然行為實有不該，但她不但不是毒品交易的核心人物，參與交易的數量也僅寥寥5000元，卻因觸犯共同販賣第一級毒品罪，面臨最輕刑度即重達無期徒刑的罪責。
如此不算最窮凶極惡的行為，卻有著近乎極刑的刑罰，想必法官也「判不下去」，於是也援引了刑法第59條「情堪憫恕」減刑的規定，在最低法定刑仍高達15年的情形下，判處了她15年3月的刑度。她也必須因為那3通錯誤的電話，離開她那尚在襁褓中的新生兒入監服刑，下次再見面恐怕已經是高中的入學典禮了。
「判不下去」只好讓他「情堪憫恕」──情輕法重尷尬的實務運用
刑事個案中倘產生情輕法重的狀況，應對機制是前面一再提及的刑法第59條。依照最高法院的見解，被告的情節足以引起一般人的同情，而以最低法定刑量處仍然過苛時，容許法官再減刑一次，以判處法定最低刑度以下的刑期。（刑法第65條2項：無期徒刑減輕者，為二十年以下十五年以上有期徒刑。第66條前段：有期徒刑、拘役、罰金減輕者，減輕其刑至二分之一。）
而面對毒品案件的極高法定刑，就如同許多大法官在意見書提到的，因為毒危條例的極高刑度，法官對個案輕重的裁量空間極小，實務上常常面臨法官因為情輕法重而「判不下去」，只好找理由讓罪不至無期徒刑的被告紛紛「情堪憫恕」，例如說販毒的被告不是大盤商、販賣的數量極微、販賣所得極少等等，一瞬間毒品被告都宛如前面那位心碎的丈夫般十分令人同情。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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