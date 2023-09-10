從90年代兩岸諜戰，到2047年落在淡水河的第一枚飛彈——他們在島嶼書寫戰爭小説

文：許佳琦

説起「戰爭」，人們的第一印象從何而來？或許有人在腦海先浮現的是二戰電影或小説：震撼人心的煙硝四起、各國領導人鼓舞士氣演講喊話、領糧票拮据度日的普通平民。

然而，對於身處台灣的人民來説，「戰爭」就像長年在島上游蕩的幽靈，極少人親身體驗過，陰影卻始終揮之不去。除卻即將到來的總統大選對「台海戰爭」的攻防、民間自組備戰訓練團之外，這種焦慮也從近年的台灣出版產業可以看見端倪。

在近兩年，多家出版商與書店的年終排行榜上，不約而同出現了一個「戰爭焦慮」現象——即「戰爭小説」、「兩岸衝突」、「地緣政治」題材的崛起。

台灣在小説創作中，究竟如何想像與思考戰爭？

在歪腦本篇深度報導中，我們採訪了台海戰爭虛構小説《以下證言將被全面否認》作者朱宥勳、90年代兩岸冷戰小説《叛國者》作者李志德、以及電子書平台商品總監，分析這波與兩岸戰爭相關的暢銷書熱潮，反映出了台灣怎樣的集體心態？

朱宥勳：如果台海發生戰爭，二十年後，誰的記憶才算數？

一切的故事，從2047年，第一顆中國的導彈落下，投入淡水河開始。

九歲的阿明，當時正和他的父母住在淡水河邊。他從自家公寓的十二樓陽台看見了一切，並且畫下導彈落地的樣子——導彈如一根長針，刺入河邊的土地。土地的猛烈痙攣以肉眼可見的幅度向外擴張，甚至越過河水。淡水河翻起滔天巨浪，猶如血脈倒行，周邊的建築物漸漸崩塌。

2022年9月，台灣作家朱宥勳出版虛構小説《以下證言將被全面否認》，故事設定在2047年，台海戰爭爆發，普通平民、中國解放軍、台灣情報員、各自扮演哪些角色？在戰爭二十年後的公元2067年，戰勝者與戰敗者，又如何講述各自的「戰爭回憶錄」？

「這本小説醖釀已經有四、五年了，」朱宥勳説。「不過台灣的狀況很奇妙，『軍事』對台灣始終是個重要的議題，但一直以來，我們卻很少看到大眾文化有對於台海戰爭的想像。」

「比如，我們知道韓國有很多軍事小説，以色列、中東歐、也有許多戰爭文學，可是台海的緊張程度明明不下於這些地方，卻幾乎沒有相關的作品。」朱宥勳説。「正因為大家都不談，於是讓我想要開始這個寫作計畫。」

故事由五個短篇與一個附錄組成，開篇〈台灣人民解放陣線備忘錄〉並未點名台海戰爭由誰「勝出」，而是透過台灣內部的共產黨同情者之口，講述了「祖國收復台灣」的最初軍事場面。

後續短篇〈何日君再來〉、 〈私人美術館的最後一日〉、〈南方的消息〉、〈是陰廟，還是英靈殿？〉才開始漸漸展開世界觀，從退役的前中國解放軍、台東泰源精神療養院員工、泰緬孤軍後裔的秘密情報員、南投傳統宮廟等不同角度，想像戰後的台灣輪廓。

讀者必須將五個故事拼湊起來，才能看出完整的戰爭時間軸，以及所謂的「勝敗」究竟如何發生。

「台灣作家一向很擅長寫微小的內心細膩糾葛。但寫大輪廓的政治小説家卻很少，我們不只少寫戰爭、也不寫官場，我認為這是一種戒嚴氛圍的遺留。戒嚴時沒人敢寫，因此後面的寫作者，能借鑑的資料很少。」朱宥勳説。

在創作時，他參考的讀物包括軍事新聞、政府出版品、歷史讀物、科幻小説、乃至危機自助書籍。「我讀了國防部的評估報告，台灣的，美國的，每年都會出版海峽兩岸評估報告。」至於歷史讀物，他提到許多描述二戰的滇緬孤軍、以及台籍日本兵等身分認同交織的小説，例如柏楊的《異域》、陳千武《獵女犯：台灣特別志願兵的回憶》等。

他提到，當思考台灣未來的時候，不可能憑空杜撰，需要先回頭解決歷史問題。這本小説的隱藏目標，就是「讓讀者們看到不舒服的觀點。畢竟戰爭本來就不是讓人舒服的事。」

「很多西方媒體都認為，未來幾年戰爭就會開打，最快可能2027就會發生。我把戰爭推到二十年後，已經顯得我設定比較遠。」朱宥勳説：「三、五年前，因為資訊不足，台灣人大都很悲觀，一方面不甘願就這樣投降統一，但一方面又很害怕，就只好都不要談論（戰爭）。當然這本小説也是種『掃盲工作』，希望我們透過閲讀，能有悲觀以外的選項。」

他分享，最近讀了一本日本自助書籍《小老百姓的戰場行動守則》（民間人のための戦場行動マニュアル），由日本自衞隊教官所寫，內容包括如何戰前準備、物資儲備、與戰時避難技巧，「讀起來有個微妙的冷靜感。」

「當然不是看書就能變成專家。老實説面對戰爭，人民的心中多少都會有死亡的擔憂，但當知道我們多少還有點事情可以準備，會對心靈產生非常大的力量。」朱宥勳説。

就祖國近年來對台灣的心戰、政戰、宣傳等文化工作，《以下證言將被全面否認》於近期引發的爭議，不僅標誌出台獨分子內部的分歧與政治分裂，更是祖國方面應當牢牢把握的歷史性機遇。——《以下證言將被全面否認》附錄

附錄《對台島分離主義者心戰策反工作分析報告書》，是由一位名為「林運鴻」的作者，以虛構廈門大學研究員身分，用簡體字書寫而成。透過擬仿中國學者的口吻，書寫對這部小説的「讀後感」。

也似乎暗指了戰爭並不導向一切的結束。

即使在戰後二十年，兩岸的認同糾葛與歷史問題仍會持續下去。

「我寫戰爭小説，不是為了寫壯烈英雄的故事，我是想思考我們能帶給讀者什麼。對我而言，台海戰爭雖然個對外戰爭，但台灣人要解決的問題，不單純是外面的危機，而是我們內部觀點的差異。最重要的是，我們如何看待彼此。所以這本小説以台海戰爭為背景，但描述的是裡面不同台灣人的縮影。」朱宥勳説。

李志德：台灣社會如何回看諜報戰裡「沒有煙硝的戰爭」？

在這班上海飛香港的東方航空上，機艙走道原本就不寬。機門口的推車上只零星剩下《南華早報》、《金融時報》，中文報紙散落在一個個旅客手上。「陳水扁：民進黨應組跨黨派全民政府」、「宋楚瑜全省走透透」。黃敏聰掃視這些台灣報紙，心裡暗記：這個是台灣人，那個也是，那裡也有。 他用手背抹掉額頭不斷冒出的汗珠，看到乘客手上的《聯合報》，心念一動。他用著極其不標準的台語，對著拿取台灣報紙的乘客邊説邊往外走：「我叫黃敏聰...我是台灣人...我是情報局的情報員...誰會使幫忙我拍個電話...給情報局...我給人掠了。 ——《叛國者》，第一章

2023年5月，台灣資深記者李志德與「鏡文學」合作出版間諜小説《叛國者》。故事靈感源於真實事件，即兩岸至今已知最高階的間諜泄密案「劉連昆事件」，以及其如何呼應1996年台海飛彈危機與首次總統直選的社會氛圍。

李志德是資深的兩岸國防記者，過去曾發表許多紀實報導，《無岸的旅途：陷在時代困局中的兩岸報導》也是台灣許多新聞系大學生的指定閲讀教材。