新品登場！雅特力發佈AT32F402/F405高速USB2.0 OTG MCU

新竹2023年9月5日 /美通社/ -- 因應高速市場USB需求，產品技術不斷推陳出新，USB 2.0發展帶來的高速連接能力，優化使用者的產品使用體驗，且由於支援隨插即用和熱插拔，提高設備易用性，USB介面在各項設備中成為主流通用接口。在USB2.0標準中，High-speed介面(簡稱HS)傳輸速率最大480 Mbps，Full-speed介面(簡稱FS)傳輸速率最大12Mbps，而USB OTG作為USB2.0標準補充介面，可被用來作Host或Device，如連接外部USB隨身碟讀取檔案內容或外接設備擴充功能，如滑鼠、耳機、鍵盤等。

雅特力作為MCU創新領導者，領先業界研發USB OTG產品擴展其功能性，於近日正式推出主流型AT32F402和AT32F405系列新品，集成獨立的HS USB OTG(內建PHY)(僅AT32F405支持)與FS USB OTG(內建PHY)(設備模式支援無晶振Xtal-less)。以ARM®-Cortex®-M4F為核心，高達216MHz的CPU運算速度，提供大容量256KB Flash和102KB SRAM，擁有複雜外設介面，除擴展1個取樣速率高達2Msps的12-bit ADC，還包括1個QSPI、1個CAN、8個UART、3個SPI、1個獨立全雙工I²S、3個半雙工I²S與3個I²C等介面，提供更高效的運算能力和傳輸速率，助力設計人員彈性開發產品功能，滿足電競市場、工業自動化、USB周邊、物聯網(IoT)及消費性電子等各種需高運算、高速USB應用。

AT32F402和AT32F405系列皆提供多種封裝尺寸，包括LQFP64（含10x10mm和7x7mm）、 LQFP48、 QFN48、QFN32可對應不同市場需求，其中AT32F402系列軟體和引腳封裝兼容AT32 MCU全系列產品，供開發人員隨時升級產品，縮短設計週期。搭配友好的生態環境系統，持續完善各項開發工具平台，如AT-Link- Family程式設計調試工具等硬體資源，以及BSP標準庫、ICP/ISP程式設計工具、AT32 New Clock Configuration、CAN BitRate和I2C Timing Configuration圖形化(GUI)工具等軟體資源，支援Keil, IAR , eclipse, RT-Thread Studio等IDE平台與RT-Thread OS, FreeRTOS及LittlevGL等OS/GUI平台。通過易用的軟硬體工具，降低開發人員入門使用門檻，減少重複設置工作，同時加速開發效率，縮短上市時程。

AT32F402/F405系列產品已經開始發送樣片並於2023年9月正式投入量產供貨。

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