訪問台灣女性士官兵：為何自願從軍？是否因女性身份遭遇更多挑戰？
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在軍中七年，美美説也觀察到有愈來愈多女生投身軍人的行列。美美認為，也是資訊愈來愈透明的緣故，讓更多女性對於軍人的職業有興趣。她認為，過去男性因為強行要服義務役，故對於軍中生活或多或少都會有直接的認知，「可是對女生來説，就是完全一個看不到的世界，所以我覺得是因為現在的資訊很透明。」
文：魚仔
我有看到這個「女性服兵役」新聞，我的看法是覺得OK啦，因為我看國外現在戰爭嘛，其實軍人有些也是女生耶。」 準備在今年年底加入台灣軍隊的小T告訴歪腦。隨着兩岸關係在近年來趨向緊張，去（2022）年底台灣總統蔡英文宣佈義務役從四個月延長至一年，當時女性是否要當兵也成為了討論的話題。
到了今（2023）年年初，當台灣國防部被問及相關事宜的時候表示暫無計劃。根據資料顯示，台灣2021年整體女性軍職人員約有15.6%，人數約2.6萬人，創史上最高。相比起其他國家地區，美國同年的女性軍職人員比例約17.3%、而烏克蘭在戰爭爆發之後，女性軍人的比例上升至22%。在記者會上，台灣國防部的資源司長鄧克雄表示台灣女性在軍中的比例「不低於任何先進國家，女性從軍比例已達世界水準」。
隨着《全民國防教育法》於2006年在台灣開始推行，學生在學時期已經能夠接觸到國防教育，無論男女對此亦不陌生。近年，愈來愈多台灣女性投身到軍隊裡面，歪腦訪問了已在軍中服役已經七年的女性軍人，也訪問了已經收到錄取通知、準備加入軍中的女性。
自願從軍的念頭
由於台灣女性沒有服兵役的義務，故女性的軍職人員都是自願選擇加入軍中的。
美美是在七年前加入軍隊裡的。一般來説，軍隊裡的階級主要分成軍官、士官、士兵三個等級，美美是屬於士官級別，目前主要是負責後勤補給、管理等工作。
在加入軍隊之前，美美先在外面工作了一年，她在大學的時候修讀設計類科目，畢業後也順理成章地從事相關工作，「在小公司做的話，就會是行銷、企劃、設計全都做，薪水上也不會太優渥。」加上升遷上的考量，她開始思考加入軍隊的可能性。
「我姐姐本身也是軍人，所以我算是家裡有人是軍人，在我工作一年之後，媽媽看姐姐在裡面的發展不錯，然後軍中的福利待遇就很穩定，又很有保障，所以算是媽媽鼓勵進去。」 從設計轉職到軍事領域裡，對於美美來説是個重大的決定，「基本上就是有點不能回頭，因為不可能做幾年，然後再出來找外面業界設計的工作。蠻掙扎的，因為我是真的很喜歡設計。」
然而，沒有想到這個轉職的決定，竟然遭到從事軍人的姐姐反對，「畢竟姐姐是進軍校，所以在軍中服務是蠻正常的邏輯。可是她覺得（我上過）大學都有一技之長，應該要往相關工作發展，所以她那時候也是覺得我要想清楚。」對於美美的決定，姐姐其實沒有強烈的反對，「她那個反對是比較温和的，她只是覺得説，你有一技之長，那是你喜歡的，會覺得可惜。」
還沒加入軍隊的小T，在外頭已經工作十年了，她在私人公司裡擔任人事部門的工作。志願役的年齡限制目前是32歲為上限，直言從前就已經有「從軍夢」的小T表示，在接近年齡限制前的最後一年，決定要去實現自己的夢想。問及小T當初為什麼有一個從軍的夢想時，她表示那是高中畢業之後有的想法，「我覺得很酷欸，因為不一定只有男生可以當兵，我覺得男生做得到，女生也做得到。」
小T報考的是軍官，選擇的是前線作戰的部隊，「本來是想選特戰（部隊）的，因為覺得特戰很有挑戰性，我喜歡挑戰。而且它有傘兵那一種，那個是很難得的機會。」然而，小T後來還是沒有選擇特戰部隊，「家人他們也是覺得説，我是一個女生，他們希望我不要去那麼危險的，他們希望我去海軍、空軍、陸軍這種的。」
小T指自己當初是偷偷去報名，直到考試的時候才跟家人透露，「我就跟他們講，他們都還蠻贊成的，沒有反對。」其實早在高中有了一個「從軍夢」的時候，家人的態度也是支持的，只是小T希望先嚐試在社會上工作，「以前會覺得在裡面（軍中）沒有自由，所以我就想説那我要先去讀大學，然後先去工作，之後想進去再進去。」
在軍中的日子
目前關於投考國軍的資訊，在網絡上能夠輕易尋找得到，無論是人才招募的要求、薪資待遇、報名流程，都一一列在政府的網站上面，也設有網上申辦的服務。
通過了口試、體能測驗等考試項目後，美美順利加入軍中。
回憶起七年前剛進軍隊的時候，一切對她而言都是陌生的，「可能遇到的事物啊，就是與外面完全不同。」由於美美進去軍中的時候軍階已經是士官，領導的是一群士兵——「阿兵哥」，「我一下到部隊，進入軍中就已經是士官了，壓力上一定就是有，因為你到一個陌生的環境，其實你都還不清楚什麼東西、什麼名詞、什麼概念，你就可能就要帶領阿兵哥。」
過去沒有士兵的經驗，對於軍中的一切都那麼陌生，剛開始時擔任領導的角色，讓她感到一定的壓力，「他（士兵）就會不服從，或是會質疑你，因為他覺得你什麼都不知道，你甚至連掃把在哪裡都還沒有我清楚，你就想要指揮我。」 為了應付這個壓力，當時美美強迫自己要在短時間內學習跟了解一切軍中的事情，「就是我要比別人學習的時間還短，才不會可能下面有不服從的聲音。 」
花了大概三個月時間去克服剛入職時候的挑戰，慢慢她所領導的士兵們也看到這個士官的努力，「可能阿兵哥已經做了四、五、六年，但他也會經過相處，他知道你這個人是想要學習還是只想要擺架子，我們説是空降的主管嘛，漸漸大家也會知道是什麼樣的人。」
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html