訪問台灣女性士官兵：為何自願從軍？是否因女性身份遭遇更多挑戰？

文：魚仔

我有看到這個「女性服兵役」新聞，我的看法是覺得OK啦，因為我看國外現在戰爭嘛，其實軍人有些也是女生耶。」 準備在今年年底加入台灣軍隊的小T告訴歪腦。隨着兩岸關係在近年來趨向緊張，去（2022）年底台灣總統蔡英文宣佈義務役從四個月延長至一年，當時女性是否要當兵也成為了討論的話題。

到了今（2023）年年初，當台灣國防部被問及相關事宜的時候表示暫無計劃。根據資料顯示，台灣2021年整體女性軍職人員約有15.6%，人數約2.6萬人，創史上最高。相比起其他國家地區，美國同年的女性軍職人員比例約17.3%、而烏克蘭在戰爭爆發之後，女性軍人的比例上升至22%。在記者會上，台灣國防部的資源司長鄧克雄表示台灣女性在軍中的比例「不低於任何先進國家，女性從軍比例已達世界水準」。

隨着《全民國防教育法》於2006年在台灣開始推行，學生在學時期已經能夠接觸到國防教育，無論男女對此亦不陌生。近年，愈來愈多台灣女性投身到軍隊裡面，歪腦訪問了已在軍中服役已經七年的女性軍人，也訪問了已經收到錄取通知、準備加入軍中的女性。

自願從軍的念頭

由於台灣女性沒有服兵役的義務，故女性的軍職人員都是自願選擇加入軍中的。

美美是在七年前加入軍隊裡的。一般來説，軍隊裡的階級主要分成軍官、士官、士兵三個等級，美美是屬於士官級別，目前主要是負責後勤補給、管理等工作。

在加入軍隊之前，美美先在外面工作了一年，她在大學的時候修讀設計類科目，畢業後也順理成章地從事相關工作，「在小公司做的話，就會是行銷、企劃、設計全都做，薪水上也不會太優渥。」加上升遷上的考量，她開始思考加入軍隊的可能性。

「我姐姐本身也是軍人，所以我算是家裡有人是軍人，在我工作一年之後，媽媽看姐姐在裡面的發展不錯，然後軍中的福利待遇就很穩定，又很有保障，所以算是媽媽鼓勵進去。」 從設計轉職到軍事領域裡，對於美美來説是個重大的決定，「基本上就是有點不能回頭，因為不可能做幾年，然後再出來找外面業界設計的工作。蠻掙扎的，因為我是真的很喜歡設計。」

然而，沒有想到這個轉職的決定，竟然遭到從事軍人的姐姐反對，「畢竟姐姐是進軍校，所以在軍中服務是蠻正常的邏輯。可是她覺得（我上過）大學都有一技之長，應該要往相關工作發展，所以她那時候也是覺得我要想清楚。」對於美美的決定，姐姐其實沒有強烈的反對，「她那個反對是比較温和的，她只是覺得説，你有一技之長，那是你喜歡的，會覺得可惜。」

還沒加入軍隊的小T，在外頭已經工作十年了，她在私人公司裡擔任人事部門的工作。志願役的年齡限制目前是32歲為上限，直言從前就已經有「從軍夢」的小T表示，在接近年齡限制前的最後一年，決定要去實現自己的夢想。問及小T當初為什麼有一個從軍的夢想時，她表示那是高中畢業之後有的想法，「我覺得很酷欸，因為不一定只有男生可以當兵，我覺得男生做得到，女生也做得到。」

小T報考的是軍官，選擇的是前線作戰的部隊，「本來是想選特戰（部隊）的，因為覺得特戰很有挑戰性，我喜歡挑戰。而且它有傘兵那一種，那個是很難得的機會。」然而，小T後來還是沒有選擇特戰部隊，「家人他們也是覺得説，我是一個女生，他們希望我不要去那麼危險的，他們希望我去海軍、空軍、陸軍這種的。」

小T指自己當初是偷偷去報名，直到考試的時候才跟家人透露，「我就跟他們講，他們都還蠻贊成的，沒有反對。」其實早在高中有了一個「從軍夢」的時候，家人的態度也是支持的，只是小T希望先嚐試在社會上工作，「以前會覺得在裡面（軍中）沒有自由，所以我就想説那我要先去讀大學，然後先去工作，之後想進去再進去。」

Photo Credit: 中央社 首梯女性受召人員5月8日在桃園八德戰術位置入營，5月9日進行5公里戰術行軍課目，並在市區公園戰鬥教練，圖為女性官兵（中）實施警戒。

在軍中的日子

目前關於投考國軍的資訊，在網絡上能夠輕易尋找得到，無論是人才招募的要求、薪資待遇、報名流程，都一一列在政府的網站上面，也設有網上申辦的服務。

通過了口試、體能測驗等考試項目後，美美順利加入軍中。

回憶起七年前剛進軍隊的時候，一切對她而言都是陌生的，「可能遇到的事物啊，就是與外面完全不同。」由於美美進去軍中的時候軍階已經是士官，領導的是一群士兵——「阿兵哥」，「我一下到部隊，進入軍中就已經是士官了，壓力上一定就是有，因為你到一個陌生的環境，其實你都還不清楚什麼東西、什麼名詞、什麼概念，你就可能就要帶領阿兵哥。」

過去沒有士兵的經驗，對於軍中的一切都那麼陌生，剛開始時擔任領導的角色，讓她感到一定的壓力，「他（士兵）就會不服從，或是會質疑你，因為他覺得你什麼都不知道，你甚至連掃把在哪裡都還沒有我清楚，你就想要指揮我。」 為了應付這個壓力，當時美美強迫自己要在短時間內學習跟了解一切軍中的事情，「就是我要比別人學習的時間還短，才不會可能下面有不服從的聲音。 」

花了大概三個月時間去克服剛入職時候的挑戰，慢慢她所領導的士兵們也看到這個士官的努力，「可能阿兵哥已經做了四、五、六年，但他也會經過相處，他知道你這個人是想要學習還是只想要擺架子，我們説是空降的主管嘛，漸漸大家也會知道是什麼樣的人。」