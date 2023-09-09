2023/09/09,
健康

迎戰腸病毒：不是只有夏天才會得！初期症狀、重症前兆一次看

迎戰腸病毒：不是只有夏天才會得！初期症狀、重症前兆一次看
Photo Credit: 高雄市政府衛生局提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

腸病毒是一群病毒的總稱，包含許多種類型，其中又以腸病毒71型的感染最容易導致嚴重的併發症，並且5歲以下的兒童是重症的高危險族群。在台灣，腸病毒的流行期一般是3-10月，不過實際上一整年都有可能被腸病毒傳染，因此千萬不要掉以輕心。

文：余昊璋醫師

說到腸病毒，總讓人感覺熟悉又陌生。似乎每到夏天就可以聽到有人在討論，但是聽到以下問題時，又覺得好像不是很確定，像是腸病毒除了會造成嘴巴破，還會有什麼症狀嗎？會變得很嚴重嗎？大人也會得腸病毒嗎？因此，以下內容將帶你一起來看看腸病毒究竟是什麼，它又有什麼特別不一樣、特別要注意的地方。

不是只有夏天才會得腸病毒

事實上，腸病毒是一群病毒的總稱，包含許多種類型，其中又以腸病毒71型的感染最容易導致嚴重的併發症，並且5歲以下的兒童是重症的高危險族群。

在台灣，腸病毒的流行期一般是3-10月，不過實際上一整年都有可能被腸病毒傳染，因此千萬不要掉以輕心。

是不是不出門就不會得腸病毒？

即便每天足不出戶，若是有接觸到已經得腸病毒的人，還是有可能被傳染。以下是幾種腸病毒傳染的途徑：

  • 經由腸胃道（糞口傳染）：喝或吃到受污染的水或食物
  • 經由呼吸道（飛沫傳染）：吸入病人因咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫
  • 接觸到病人皮膚的水泡及分泌物
  • 新生兒可能透過胎盤、孕婦分娩的過程，或產後與他人接觸感染

此外，腸病毒是有潛伏期的，一般而言在感染後約2－10天（平均約3－5天） 會開始出現症狀。通常發病後的一週內是傳染力最強的時候，並且病人可持續經糞便排出病毒，可能長達8－12週。

感染腸病毒會有什麼症狀？

多數的成人感染腸病毒後，可能沒有症狀或症狀輕微。在兒童中比較常見的症狀包括：

  • 疱疹性咽峽炎：小孩會發燒、咽峽部（口腔深處靠近喉嚨的地方） 會出現小水泡或潰瘍
  • 手足口病：除了前面提到疱疹性咽峽炎的口腔小水泡和潰瘍之外，小孩的手掌、腳掌、口腔和臀部都可能出現紅疹、有小水泡

然而，感染腸病毒的病人中，仍有極少數可能發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎等併發症。因此，我們接著來看病人出現哪些表現時，應盡快送醫治療。

腸病毒重症四大前兆

若是家中的小孩感染腸病毒，尤其是症狀開始出現後7天內，有出現以下腸病毒重症的前兆病徵，務必盡快送醫。

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Photo Credit: 問８
  • 嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力
  • 肌躍型抽搐：無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮
  • 持續嘔吐
  • 呼吸急促或心跳加快

預防腸病毒首重勤洗手、注意個人衛生

目前對於腸病毒的治療沒有特效藥，主要是依據出現的症狀給予對應的治療，比如說發燒給予退燒藥，大多數人約7至10天會自行痊癒。

不過，腸病毒並不是得過一次就不會再得，因此了解如何預防也很重要，以下提供幾個有效的小撇步：

  • 正確洗手：酒精無法消滅腸病毒，要確實使用肥皂洗手，而且最後要擦乾
  • 接觸嬰幼兒前，加強洗手
  • 維護環境及用物：維持環境衛生及通風、外出返家後更衣、玩具需定期消毒
  • 增強免疫力：均衡飲食、適度運動、充足睡眠
  • 流行期間避免出入過度擁擠的公共場所

綜合上述，全年都有可能感染腸病毒，而且傳染力強、可能重複感染。除了透過勤洗手、注意個人衛生來預防腸病毒，也要特別留意腸病毒重症的前兆，避免小孩發生嚴重的併發症。

參考資料

本文經問8授權刊登，原文刊載於此
原標：【余昊璋醫師】迎戰高傳染力腸病毒，初期症狀、重症前兆一次看

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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