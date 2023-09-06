俄羅斯人口販運集團招募古巴公民參戰，古巴外交部：反對傭兵行動，將全力壓制與瓦解

古巴外交部週一（4日）發表一份聲明，揭露一個由俄羅斯運作的人口販運集團，正在招募住在俄羅斯或古巴境內的古巴公民，加入俄軍攻打烏克蘭的行列。古巴外交部表示，他們正全力壓制並瓦解該販運網絡，同時向該集團提起刑事訴訟。對此人口販運指控，俄羅斯當局截至今天（6日）仍未提出回應。

這份聲明中，重申古巴長期堅定反對傭兵制度的立場，並表示這並非俄烏戰爭的一部分。古巴外交部部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在X（舊稱Twitter）上，轉發外交部的聲明，表達古巴將採取法律行動，但並未提供更多的細節。

#Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. Se actúa con la fuerza de la ley contra esas pretensiones.



📄Declaración de @CubaMINREX: https://t.co/D0EQIOJ912 pic.twitter.com/aNiw3Co8mq — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 5, 2023

為什麼古巴人願意前往俄羅斯？

從去（2022）年底開始，俄國不斷擴大軍事人力，先是將陸軍增編到150萬人，又將服兵役年齡從27歲調高到30歲，並提高逃避兵役的難度。一名來自古巴的19歲少年維加（Alex Vega），告訴總部位於邁阿密的西班牙語媒體《世界電視網》（Telemundo），俄羅斯原先提供他們建築相關工作，後來卻把人送進烏克蘭的俄國軍隊。

今（2023）年7月，維加和另一名夥伴抵達俄羅斯後，便獲得武器和軍裝，並被送往位於烏克蘭東部，由俄羅斯佔領的城市盧甘斯克（Luhansk）。維加說，只要前往被戰爭摧毀的城市，清理瓦礫堆並重建城鎮，每人可獲得美金2200元（約新台幣7萬元）和俄羅斯公民身份。《CNN》指出，美金2200元對於古巴人來說，是連醫生全年收入都達不到的「鉅款」。

《華盛頓郵報》指出，經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、旅遊業低迷、美國對古巴的制裁，以及古巴實施低效的中央經濟計畫，古巴正陷入數十年來最嚴重的經濟危機。古巴政府表示，今年的通貨膨脹率可能達到40％。提到赴俄的鉅額酬勞時，維加也補充道：「考慮古巴的現況，我們並沒有三思。」

古巴與俄羅斯自冷戰以來的好友誼

古巴與俄羅斯都有共產主義的歷史背景，1959年古巴革命後，兩國一直是親密盟友。古巴嚴重經濟危機當前，俄羅斯曾援助古巴糧食和原油；在俄羅斯入侵烏克蘭後，古巴則持續支持俄羅斯，將戰爭責任歸咎於美國和北大西洋公約組織（以下簡稱北約）。

俄烏戰爭期間，古巴與俄羅斯簽署一系列協議，承諾增加俄羅斯對古巴的投資。去年11月，古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）曾訪俄並會見總統普亭（Vladimir Putin），允諾加強雙方戰略合作夥伴關係。

今年5月，狄亞士－卡奈接受俄羅斯國營電視台採訪，譴責北約勢力範圍擴張至俄羅斯領土，此舉被視為呼應俄羅斯當局發動戰爭的辯解。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）6月接見古巴武裝力量部長米耶拉（Alvaro Lopez Miera）時表示：「古巴是俄羅斯在加勒比地區最重要的盟友。」

學者：回顧古俄關係，擁有古巴傭兵是一個長久以來的先例

根據《CNN》，美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授拉琴科（Sergei Radchenko）表示，以兩國關係而言，俄羅斯早就曾經擁有古巴傭兵。他回顧冷戰期間在非洲的幾場衝突，就是由古巴提供士兵給蘇聯，蘇聯則提供武器。

對於俄羅斯尋求古巴傭兵，查塔姆研究所（Chatham House）拉丁美洲研究員薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）並不意外。他認為，提供收入或公民身份，是俄羅斯讓傭兵軍為他們作戰的典型手法，尤其是針對情況危急的國家，而古巴正處於「人道主義災難的邊緣」。

不過，古巴外交部大動作發表聲明的舉動，拉琴科和薩巴蒂尼都認為「不太尋常」。拉琴科認為古巴聲明暗示了「脅迫」，而薩巴蒂尼則是認為這種反應顯示俄羅斯的舉動已經「觸碰到敏感話題。」

俄羅斯一家媒體報導，有幾名古巴公民自願加入俄羅斯軍隊、成為傭兵，一部分人是希望以服役換取俄羅斯公民身份。薩巴蒂尼評論，這種說法對古巴來說是「十分具有污辱性。」

古巴外交部：堅決打擊境內任何傭兵相關招募活動與人口販運

《華盛頓郵報》指出，古巴雖受益於俄國幫助，但在俄烏戰爭問題上，仍採取謹慎的態度。當聯合國提出「呼籲俄羅斯撤軍」決議時，古巴並未反對，而是投「棄權票」。古巴退休外交官阿爾祖加里（Carlos Alzugaray）表示，古巴政府不想參與俄國政府任何形式的軍事活動。

曾任美國駐古巴外交官的漢米爾頓（Scott Hamilton）表示，有鑒於古巴也曾以「傭兵」稱呼接受美國援助的外來攻擊者，「傭兵」一詞對古巴來說別具警惕性，古巴政府甚至敦促聯合國禁止各國傭兵在古巴領土上活動。

「基於歷史角度，古巴向來堅定且明確地反對傭兵制度。」古巴外交部揭露俄羅斯人口販運的聲明中也重申反對傭兵，並稱已向人口販運組織提起刑事訴訟，致力於壓迫並瓦解該販運集團，但並未透露集團幕後黑手，也未說明波及人數。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君