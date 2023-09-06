俄羅斯人口販運集團招募古巴公民參戰，古巴外交部：反對傭兵行動，將全力壓制與瓦解
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《華盛頓郵報》指出，今年6月俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的短暫叛變，使俄羅斯軍事領導階層陷入混亂，可能加劇俄羅斯的徵兵問題。俄國的好盟友古巴，日前揭露俄國人口販運份子，引誘古巴人民參戰，以換取俄羅斯公民身份。
古巴外交部週一（4日）發表一份聲明，揭露一個由俄羅斯運作的人口販運集團，正在招募住在俄羅斯或古巴境內的古巴公民，加入俄軍攻打烏克蘭的行列。古巴外交部表示，他們正全力壓制並瓦解該販運網絡，同時向該集團提起刑事訴訟。對此人口販運指控，俄羅斯當局截至今天（6日）仍未提出回應。
這份聲明中，重申古巴長期堅定反對傭兵制度的立場，並表示這並非俄烏戰爭的一部分。古巴外交部部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在X（舊稱Twitter）上，轉發外交部的聲明，表達古巴將採取法律行動，但並未提供更多的細節。
為什麼古巴人願意前往俄羅斯？
從去（2022）年底開始，俄國不斷擴大軍事人力，先是將陸軍增編到150萬人，又將服兵役年齡從27歲調高到30歲，並提高逃避兵役的難度。一名來自古巴的19歲少年維加（Alex Vega），告訴總部位於邁阿密的西班牙語媒體《世界電視網》（Telemundo），俄羅斯原先提供他們建築相關工作，後來卻把人送進烏克蘭的俄國軍隊。
今（2023）年7月，維加和另一名夥伴抵達俄羅斯後，便獲得武器和軍裝，並被送往位於烏克蘭東部，由俄羅斯佔領的城市盧甘斯克（Luhansk）。維加說，只要前往被戰爭摧毀的城市，清理瓦礫堆並重建城鎮，每人可獲得美金2200元（約新台幣7萬元）和俄羅斯公民身份。《CNN》指出，美金2200元對於古巴人來說，是連醫生全年收入都達不到的「鉅款」。
《華盛頓郵報》指出，經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、旅遊業低迷、美國對古巴的制裁，以及古巴實施低效的中央經濟計畫，古巴正陷入數十年來最嚴重的經濟危機。古巴政府表示，今年的通貨膨脹率可能達到40％。提到赴俄的鉅額酬勞時，維加也補充道：「考慮古巴的現況，我們並沒有三思。」
古巴與俄羅斯自冷戰以來的好友誼
古巴與俄羅斯都有共產主義的歷史背景，1959年古巴革命後，兩國一直是親密盟友。古巴嚴重經濟危機當前，俄羅斯曾援助古巴糧食和原油；在俄羅斯入侵烏克蘭後，古巴則持續支持俄羅斯，將戰爭責任歸咎於美國和北大西洋公約組織（以下簡稱北約）。
俄烏戰爭期間，古巴與俄羅斯簽署一系列協議，承諾增加俄羅斯對古巴的投資。去年11月，古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）曾訪俄並會見總統普亭（Vladimir Putin），允諾加強雙方戰略合作夥伴關係。
今年5月，狄亞士－卡奈接受俄羅斯國營電視台採訪，譴責北約勢力範圍擴張至俄羅斯領土，此舉被視為呼應俄羅斯當局發動戰爭的辯解。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）6月接見古巴武裝力量部長米耶拉（Alvaro Lopez Miera）時表示：「古巴是俄羅斯在加勒比地區最重要的盟友。」
學者：回顧古俄關係，擁有古巴傭兵是一個長久以來的先例
根據《CNN》，美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授拉琴科（Sergei Radchenko）表示，以兩國關係而言，俄羅斯早就曾經擁有古巴傭兵。他回顧冷戰期間在非洲的幾場衝突，就是由古巴提供士兵給蘇聯，蘇聯則提供武器。
對於俄羅斯尋求古巴傭兵，查塔姆研究所（Chatham House）拉丁美洲研究員薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）並不意外。他認為，提供收入或公民身份，是俄羅斯讓傭兵軍為他們作戰的典型手法，尤其是針對情況危急的國家，而古巴正處於「人道主義災難的邊緣」。
不過，古巴外交部大動作發表聲明的舉動，拉琴科和薩巴蒂尼都認為「不太尋常」。拉琴科認為古巴聲明暗示了「脅迫」，而薩巴蒂尼則是認為這種反應顯示俄羅斯的舉動已經「觸碰到敏感話題。」
俄羅斯一家媒體報導，有幾名古巴公民自願加入俄羅斯軍隊、成為傭兵，一部分人是希望以服役換取俄羅斯公民身份。薩巴蒂尼評論，這種說法對古巴來說是「十分具有污辱性。」
古巴外交部：堅決打擊境內任何傭兵相關招募活動與人口販運
《華盛頓郵報》指出，古巴雖受益於俄國幫助，但在俄烏戰爭問題上，仍採取謹慎的態度。當聯合國提出「呼籲俄羅斯撤軍」決議時，古巴並未反對，而是投「棄權票」。古巴退休外交官阿爾祖加里（Carlos Alzugaray）表示，古巴政府不想參與俄國政府任何形式的軍事活動。
曾任美國駐古巴外交官的漢米爾頓（Scott Hamilton）表示，有鑒於古巴也曾以「傭兵」稱呼接受美國援助的外來攻擊者，「傭兵」一詞對古巴來說別具警惕性，古巴政府甚至敦促聯合國禁止各國傭兵在古巴領土上活動。
「基於歷史角度，古巴向來堅定且明確地反對傭兵制度。」古巴外交部揭露俄羅斯人口販運的聲明中也重申反對傭兵，並稱已向人口販運組織提起刑事訴訟，致力於壓迫並瓦解該販運集團，但並未透露集團幕後黑手，也未說明波及人數。
新聞來源
- Cuba says ‘human trafficking network’ is sending its nationals to fight for Russia in Ukraine（CNN）
- Cuba Says Its Citizens Were Lured to Fight in Russia’s War in Ukraine（The New York Times）
- Cuba says Russian human traffickers lure citizens to war with Ukraine（The Washington Post）
- Cuba exposes Russian human trafficking ring for military recruitment（POLITICO）
- Statement by the Ministry of Foreign Affairs（Cuba Ministry of Foreign Affairs）
- Cuba Experiences Its Worst Economic Crisis Since the End of the Soviet Union（Diálogo Americas）
延伸閱讀
- 古巴強推電子支付救通膨，民眾與商家對銀行抱持戒心，寧願緊抱現金
- 俄烏戰爭新發展：澤倫斯基陣前撤換國防部長，俄羅斯今年已招28萬人入伍
- 美公布2023年人口販運報告加重抨擊俄羅斯，台灣連14年列第1級國家
- 「瓦格納集團」攻下蘇勒答爾，為何該傭兵組織能協助俄軍取得睽違數月的勝利？
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html