【詩集】《平庸之作》推薦序：在詩人不斷對生死的追問裡，死亡的神秘與可怖卻漸漸消弭

我們想讓你知道的是
有會心的讀者當然可以看出，何杉的詩作中瘟疫一般的死亡氛圍從何而來。它有無力的疲憊，有時事的沈痾，也有何杉在其生死觀背後表現出來的時間觀，這為何杉的寫作帶來了語言上的顯著特點。流動般的敘述方式和語感，讓何杉在他的詩作中構建起一個「流動性的世界」。
文：敬文東（中央民族大學文學與新聞傳播學院教授）
【推薦序】重複又重複的失去而來的末世體驗
現代生活的要義之一，實非失去莫屬。這也許是何杉的詩集《平庸之作》的要義之一。在現代日常裡，我們飽經逃離、遺忘與喪失，匱乏是現代人的常態。詩人何杉對此心有靈犀：
「愛就是愛／逃離就是逃離／失去就是失去／懷念就是懷念著／無法追趕就是無法追趕。」
節選〈無盡的河〉
古往今來，人們遭逢的最強烈的失去無疑是死。就像倉央嘉措曾經寫道過的：「世間事／除了生死／哪一件不是閒事？」何杉也寫過：
「新生不過是死亡的延續／死亡不過是新生的終點。」節選〈時間之戰・六・夜航船〉
當然，談論死亡是一件恆常恒新之事，何杉樂於給同行或後來者留下新的空間。《平庸之作》是一本漫溢著悲傷、沉痛以及悲憫的詩集。在這本詩集中，讀者將不斷被詩人帶向瀕死的體驗當中：
「有風的早晨，鐘聲迴響在城裡／循著死亡的氣息，我一路追到博物館。」節選〈博物館導覽〉
「我們一輩子都在參加葬禮。／只有在最後一個葬禮中，我們／才成為了主角。」節選〈孿生〉
「我等待，我乞求／而在等待與乞求之間／日子衝下斷崖。」節選〈正午的日子〉
「在你面前，我們都是倖存者／我們永遠都是。／萬物皆可造就死亡，／除了死亡本身。」節選〈人與煙塵〉
這樣的句子和段落實在不勝枚舉。它們精彩但十分平實，平實卻又十分精彩，體現了何杉出色的詩歌技藝。儘管題為《平庸之作》，但這本詩集的核心主題卻是關於死亡的思考，以及隨著重複又重複的失去而來的末世體驗。何杉筆下的城市亦由此帶著縈繞不去的廢墟感，這是時代之痛也是詩人何杉的切膚之痛：
「孩子，我願你在夢中自由，／因為世界正在紛紛折斷。」
節選〈廢墟之書8：3〉
「所謂平庸，更多的不過是在死亡面前，在時代的激烈變動當中，在一種強烈的無力感之下，詩人僅能選擇無可奈何的自嘲：
「事件，包圍著我們。它們定義我們。／它們藉由我們的言說而存在，或者說：／它們透過我們而持續發生。／事件並不在乎我們是誰，是某人／是庸碌之輩，還是海員，它依據自己的意願而持續著。」節選〈存在的每一刻〉
有會心的讀者當然可以看出，何杉的詩作中瘟疫一般的死亡氛圍從何而來。它有無力的疲憊，有時事的沈痾，也有何杉在其生死觀背後表現出來的時間觀，這為何杉的寫作帶來了語言上的顯著特點。流動般的敘述方式和語感，讓何杉在他的詩作中構建起一個「流動性的世界」。
在何杉眼裡，世界總帶有某種傾頹的危險；世界倒向的地方，是一種巨大的、空曠的虛無，人們對死亡的恐懼正如對流芳千古的嚮往。但正是這種危機的來源，正是這種不斷革故鼎新、彼此拋棄的現代生活，帶來了新的可能性，彷彿毒物十步之內必有解藥一般，命運的啼笑總在暗中嘲弄一切。 《平庸之作》在愈加探究裡，愈加沉浸在詩人何杉所營造的死亡氛圍中。
奇怪的是，《平庸之作》在不斷對生死的追問裡，死亡的神秘與可怖卻漸漸消弭，便也愈加發現何杉對死亡的態度愈加曖昧：
「因為存在一個死後的世界，戰爭寫在莎草上。／孩童們在廢墟里亮著。」節選〈在進行時態和未來時態之間的孩子們〉
何杉書寫死亡，卻不像海子那樣過度迷戀死亡。他對失去、消逝、死亡的關注，全然出於對生活的強烈熱愛和珍視。
死亡是《平庸之作》的核心主題，卻並非唯一，何杉並不畏懼於死的隔絕，詩集以〈一個兒童〉作為結尾可謂明證。而對於一個成熟的詩人來說，以何種語氣作為詩集的結尾是一件很考究的事情，並非輕易之舉。何杉僅僅是帶著強烈的末世感和廢墟感，面對滿目瘡痍的世代，期待未來的世界可以重新獲得它自己：
「那個撿到名字的孩童，／在製服的線上來來回回走。／一團模糊的光亮起來，像個煙斗／或恆星莊重地謝幕。」節選〈一個兒童〉
兒童作為何杉詩作中與死亡相對的另一個重要意象，昭示著不可知的未來，一種嶄新的時間。很顯然，何杉期待一個兒童的出現，正是期待未來的可能性，也是對自身的放逐，因為作為平庸者的他這一代人已經無力改變任何東西。但何杉嚮往全新的力量來改變他無法改變的一切，重新撿起一個名字，重拾舊山河。無論如何，何杉內心的愛已然透過死的陰霾看到了新生。他對現代經驗的敏銳，讓他的詩已然深入日常生活的要義。關於失去是一個時間問題，關乎死亡亦是，關乎期待、未來同樣亦復如是。當一切堅固的東西都煙消雲散後，現代生活的一切便凝結在時間之中：
「萬物都在轉換，這只是時間問題。」節選〈時間之戰・一・阿雷西博自毀〉
書籍介紹
本文摘錄自《平庸之作》，爾思出版
作者：何杉
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超越國境的中文詩集，在生死跨度之間，以文字所譜奏生命的樂詩
新生不過是死亡的延續，死亡不過是新生的終點；而終點總是在提醒我們，生命的脆弱性與不可替代性——何杉
《平庸之作》主旋律譜寫新生與死亡，刻劃生命的平庸性；和弦反覆詠唱，對生命「自由」的詰問。
韻律性的詩句，在死亡必然性的定律中，點綴一道新生的光彩，以文字擁抱生命的那刻脆弱……
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html