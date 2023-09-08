TNL+ 2023/09/08,
經濟

談人民幣匯率走勢：中國央行調降外匯存款準備率，正好落入美國設下的陷阱？

談人民幣匯率走勢：中國央行調降外匯存款準備率，正好落入美國設下的陷阱？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國內部發生經濟問題，需要擴大財政政策與貨幣寬鬆政策調整體質，來增加出口、增加生產、增加就業，人民幣需要貶值來支持國內經濟；但要建立貿易第二交割管道，需要維持強勢的人民幣，讓金磚諸國有信心持有。一方面要貶值，一方面又要升值，矛盾就由此而生。

2023年9月1日，中國人民銀行宣布自9月15日起，外匯存款準備率由現行的6％下降至4％。中國金融機構減持2％的外匯，將於外匯市場上釋出。這被市場解讀為減緩人民幣走貶的措施。

接者，9月3日中國人民銀行國際司司長金中夏在中國國際金融年度論壇表示， 7月份人民幣在全球支付的比例首次突破3％；1至7月，貨物貿易以人民幣結算的比例達24％，為近年最高水準。中國官方釋出正面資訊為人民幣提振信心。

隨著中國經濟發生變化，下半年亞洲各國匯率已成為世界的焦點。雖中國官方一再強調中國經濟穩定，人民幣將逐漸走穩，但似乎與市場的預期不同。本文將探討人民幣匯率走勢，以及它的困境。

人民幣匯率的前世今生

根據2006年國際貨幣基金（IMF）對世界各國匯率的歸類，人民幣是屬於「其他傳統固定釘住匯率機制」（Other Conventional Fixed Peg Arrangements)。這是一種固定匯率制度的變形，即該國貨幣與某一外幣或是一籃子外幣（Basket of Currencies）的匯率釘住在某一固定值（中國人民銀行稱之為「中間價」）之上下各1％的範圍內，匯率管理當局隨時或定時以直接或間接方式干預匯率在區間內波動。

管理當局也可反應經濟環境與外匯市場的特殊變化，隨時或定時訂定新的中間價，讓該國貨幣往上或往下作區間波動。

依據中國國家統計局出版「中國統計年鑒」，查證到人民幣最早正式的官方匯率中間價平均值為1981年的1.7051元人民幣兌換一美元，之後一路貶值至1993年的5.7619元人民幣。這段期間中國實施匯率「雙軌制」──即官方與民間報價不同，兩種報價同時並行。但80％的交易量都在民間成交，民間市場人民幣匯率曾一度超過11.0元人民幣，民間與官方報價差距曾高達6元人民幣以上，產生「套匯」的投機弊端。

1994年，中國官方開始人民幣匯率改革：將「雙軌制」匯率合併成「單軌制」，統一官方報價。同時調整人民幣對美元匯率，從原來官方中間價5.7大貶至8.7元人民幣。這一舉動，大大震撼國際金融市場，投資機構紛紛表示這將激起中國出口爆發性的成長，帶動經濟復甦。2005年起，中國貿易年年順差，累積大量外匯存底，人民幣緩步升值至現今的6至7元人民幣附近。

人民幣目前的困境

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