印度政府以「城市美化」之名拆貧民窟，近30萬人流離失所，外界批：為了G20峰會做形象

G20（20大工業國）高峰會將於9月9日、10日在印度首都新德里舉行，為期數個月的「城市美化工程」已拆除多處貧民窟、強制驅除居民及街頭攤販，人權團體估計這已導致近30萬人失去住所與生計。外界質疑印度當局此舉是為了在G20峰會期間鞏固自身形象，印度政府否認，並指控是貧民窟居民非法侵佔土地、違法建屋。

印度為了「城市美化」拆除各處貧民窟，否認與G20相關

根據《美聯社》報導，為了迎接G20峰會，印度政府已重新鋪設新德里街道、裝設新路燈，並將城市建築牆面塗上鮮豔色彩，路邊也種植了鮮花。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，希望耗資1.2億美元的「美化工程」能在G20期間向各國展現印度的文化實力，並提升印度國際地位。

"In the name of beautification, the urban poor’s lives are destroyed."



As India’s New Delhi gets a makeover for the G20 summit, the city's poor say they have been simply erased.



— in pictures https://t.co/nsybp8kx4Q pic.twitter.com/WRQYl19ogJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 4, 2023

然而，許多貧民窟居民表示，他們就像流浪狗般被輕易地驅趕。有些街頭攤販表示感到無助，因為被迫在「爭取國家榮耀」與「維持個人生計」之間做出選擇。

今年1月以來，印度政府對貧民窟展開拆遷行動。非政府組織「關心公民集體」（Concerned Citizens Collective）7月發布一份報告推估，上述拆遷已導致近30萬人流離失所。報告指出，至少有25個貧民窟和部分無家者夜間庇護所被拆，並改建為公園；報告也提到政府未提出安置方案。

另根據《CNN》報導，印度當局指控貧民窟居民非法侵佔土地、違法建屋，並要求「非法侵佔者」15天內自行拆除。人權團體表示，這種「非法侵佔」的理由極為不公，是印度城市規劃欠佳，才導致貧困者沒有合法居住空間。印度2011年人口普查顯示約有1600萬人住在首都新德里，但新德里智庫中心研究報告指出，新德里居民僅23.7%住在「符合政府規劃」或「合法的」社區中。

趕在川普訪問前築牆擋住貧民區，印度不是首次在國際活動前大行拆遷

人權團體也質疑，選在這時候拆遷、清除都市窮人，就是要給外國政要留下深刻印象，印度政府則在7月透過一份國會文書否認。然而，這不是印度政府首次在大型國際活動前拆除貧民窟。

2020年時任美國總統川普訪問印度前，印度政府倉促於古茶拉底省（Gujarat）貧民窟外築起長達半公里的高牆。批評者認為，這是為了將窮人藏起來。更早在2010年，印度主辦大英國協運動會（Commonwealth Games）時也曾拆除貧民窟、驅趕無家者。

《CNN》指出，印度總理莫迪希望藉G20峰會展現印度是「超級現代大國」，要將印度定位為「全球南方國家的領導者」、「貧窮國家的發言人」，同時卻嘗試掩蓋該國最根深蒂固的貧窮問題，並對印度的貧窮現象感到羞恥。

今年2月，莫迪曾說：「世界各國期望G20能解決成長、發展、經濟韌性、災害韌性、金融穩定、跨國犯罪、腐敗、恐怖主義，以及食品和能源安全等挑戰。」聽在人權工作者耳裡，這番話格外諷刺，因為印度最底層的人民正艱難地尋求生存。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君