11天內全網播放量突破80億僅次於〈Baby Shark〉，刀郎洗腦神曲〈羅刹海市〉為何爆紅？

我們想讓你知道的是
2023年7月刀郎再推出新專輯《山歌寥哉》，其中《羅剎海市》在11天內全網播放量突破80億，比西班牙神曲《Despacito》的55億高出許多。總播放量只輸給130億的育兒神曲《Baby Shark》。可惜，這紀錄也像刀郎在娛樂圈的地位，不被認可。
刀郎新歌11天播放量破80億，不被主流承認的洪流級紀錄
刀郎是個中國歌手，他非常知名，卻也極不知名。
在2000年代，刀郎用專輯《2002年的第一場雪》出道。在缺乏宣傳下，專輯爆賣270萬張，比周杰倫《七里香》的260萬張還高。按當時中國市場盜版情況推算，還要包含好幾倍統計不到的黑市銷量。
但成名後，刀郎卻受到主流音樂人如那英、汪峰嚴厲批評，不受到娛樂圈認可。
刀郎自此淡出、潛心創作。
事隔十年，2023年7月刀郎再推出新專輯《山歌寥哉》，其中〈羅刹海市〉在11天內全網播放量突破80億，比西班牙神曲〈Despacito〉的55億高出許多。總播放量只輸給130億的育兒神曲〈Baby Shark〉。
可惜，這紀錄也像刀郎在娛樂圈的地位，不被認可。
檯面下的世界紀錄
就算檯面下，8,000,000,000也是絕不可忽視的巨數。席捲華語圈的聲量所引起的「牆內」討論度不在話下，進駐抖音、外溢到YouTube上的零散二創歌曲觀看數，也都以數百萬、上千萬起跳。
用行銷角度看，只要能在80億次沾到哪怕0.1％，都仍是發燒榜首級的流量。確實，各家影音平台都湧進各種穿鑿附會、AI讀文本的剪輯影片，點擊量居高不下。
《經濟學人》更以〈中國想知道刀郎的歌在罵誰〉作標題，針對這「現象級」事件進行報導。
君子報仇，十年不晚
刀郎在娛樂圈被打壓的事廣為人知，〈羅刹海市〉被認為是場逆襲，嘲諷那些羞辱他的人。
當年曾經公開批評過刀郎的中國歌手包含：那英、汪峰、楊坤等。在〈羅刹海市〉發表後，這些批評刀郎的人都被推到輿論最前線。那英的社群評論區累積超過1000萬則留言，全都是支持刀郎、嘲諷那英的言論。
儘管復仇可能不是刀郎創作的原意，但民眾都喜歡「君子報仇，十年不晚」的戲碼。尤其用高明的手段報仇，更讓人大呼爽快。
刀郎出身一般，代表的就是「普通人」。當他的音樂被這些高高在上的導師們批評，相當於「普通人」的審美、愛好也受到了批評。所以網友們在為刀郎發聲的同時，其實是在為自己發聲。
揭示社會不公不義
刀郎發布〈羅刹海市〉的同時，剛好爆發李玟生前被《中國好聲音》節目欺負的錄音。
《中國好聲音》在李玟過世後被爆出許多黑幕，可以用50萬買到一個導師轉身。更多原本死忠支持的群眾才開始意識到，冠軍可能也是用錢換的。
這個社會有太多不公不義，看到一代天后李玟被節目組如此羞辱，網友們都憤怒了。
剛好，那些曾欺負刀郎的歌手大多擔任過《中國好聲音》的導師，而節目也已因為抵制停播。
〈羅刹海市〉的歌詞「未曾開言先轉臀」被網友們比喻為：還沒開口唱歌就獲得導師轉身，產生廣大共鳴。
刀郎常被評是農民在聽的歌、是底層音樂。但正是因為他的音樂通俗而直接，能衝擊普通人的心底，進而受到廣大歡迎。
刀郎所代表的，就是平民老百姓的聲音。他們討厭強權欺壓、他們討厭高高在上、他們討厭顛倒黑白。
這個現象，放諸四海皆準，所以〈羅刹海市〉獲得廣大迴響。
〈羅刹海市〉好聽嗎？
老實說，不知道在唱三小。
曲風大概像「誓言版求佛」、「中國娃娃發財發福中國年」的綜合版。我沒辦法聽完，只能拆開來分次聽。
但你同時也不會太懷疑這種「洗腦神曲」拿得下世界級的巨量播放數。
現有抖音的〈我沒K〉、再更古早的年代也有〈銼冰進行曲〉之流：能理解為什麼一首霸榜歌曲會被音樂人攜手打壓成「不入流」。
〈羅刹海市〉和洗腦歌截然不同的是歌詞——潛藏深不見底的造詣。
它源自清代蒲松齡的《聊齋誌異》，卻又跨時代劍指時事、精準讓人對號入座。
它甚至跨國界，能依稀對應歐美政局和時事。
在表面上，它又只是個貼近藍領與農工、只是首「接地氣」的歌謠。
罵人不帶髒、大量隱喻
〈羅刹海市〉高明之處在於歌詞裡看不到髒話，卻又無法讓人信服它不是精準的在罵人。歌詞藏有大量隱喻，例如：
- 羅剎國向東兩萬六千里：很難不腦補成美國（地理位置）、俄羅斯（羅剎 Russia）。
- 有一條一丘河：明顯諧音「一丘之貉」。
- 他見這羅剎國裡常顛倒：指顛倒是非。
- 未曾開言先轉腚：腚就是臀部。沒出聲就先轉身，不管私事或時事都和《好聲音》契合。
- 那又鳥不知道它是一隻雞：被認為和跨性別運動有關，或者帶有蔑視女性的意味。
〈羅刹海市〉唱腔獨特，旋律非常洗腦，聽個幾遍基本就揮之不去（前提是你能先聽得下去這幾遍）。歌曲爆紅後，中國各地的廣場舞，也都會播這首歌，變成大媽愛歌。
同時它出自《聊齋志異》的短篇小說，聊齋本身就是評論社會、諷刺時事的經典著作。
當歌詞定到這樣的位置，就很難在文學上否定它的高度了。
刀郎不但成功造出洗腦流量，更在洗腦過程裡，暗地夾帶高度的文學造詣。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜https://apple.co/3r0r88u
- Spotify ｜ https://spoti.fi/484HQVc
- KKBOX｜https://kkbox.fm/Qy04bN
- firstory｜ https://open.firstory.me/story/cllx133e1006d01wg1axw823b
- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。