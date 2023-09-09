11天內全網播放量突破80億僅次於〈Baby Shark〉，刀郎洗腦神曲〈羅刹海市〉為何爆紅？

刀郎新歌11天播放量破80億，不被主流承認的洪流級紀錄

刀郎是個中國歌手，他非常知名，卻也極不知名。

在2000年代，刀郎用專輯《2002年的第一場雪》出道。在缺乏宣傳下，專輯爆賣270萬張，比周杰倫《七里香》的260萬張還高。按當時中國市場盜版情況推算，還要包含好幾倍統計不到的黑市銷量。

但成名後，刀郎卻受到主流音樂人如那英、汪峰嚴厲批評，不受到娛樂圈認可。

刀郎自此淡出、潛心創作。

事隔十年，2023年7月刀郎再推出新專輯《山歌寥哉》，其中〈羅刹海市〉在11天內全網播放量突破80億，比西班牙神曲〈Despacito〉的55億高出許多。總播放量只輸給130億的育兒神曲〈Baby Shark〉。

可惜，這紀錄也像刀郎在娛樂圈的地位，不被認可。

檯面下的世界紀錄

就算檯面下，8,000,000,000也是絕不可忽視的巨數。席捲華語圈的聲量所引起的「牆內」討論度不在話下，進駐抖音、外溢到YouTube上的零散二創歌曲觀看數，也都以數百萬、上千萬起跳。

用行銷角度看，只要能在80億次沾到哪怕0.1％，都仍是發燒榜首級的流量。確實，各家影音平台都湧進各種穿鑿附會、AI讀文本的剪輯影片，點擊量居高不下。

《經濟學人》更以〈中國想知道刀郎的歌在罵誰〉作標題，針對這「現象級」事件進行報導。

君子報仇，十年不晚

刀郎在娛樂圈被打壓的事廣為人知，〈羅刹海市〉被認為是場逆襲，嘲諷那些羞辱他的人。

當年曾經公開批評過刀郎的中國歌手包含：那英、汪峰、楊坤等。在〈羅刹海市〉發表後，這些批評刀郎的人都被推到輿論最前線。那英的社群評論區累積超過1000萬則留言，全都是支持刀郎、嘲諷那英的言論。

儘管復仇可能不是刀郎創作的原意，但民眾都喜歡「君子報仇，十年不晚」的戲碼。尤其用高明的手段報仇，更讓人大呼爽快。

刀郎出身一般，代表的就是「普通人」。當他的音樂被這些高高在上的導師們批評，相當於「普通人」的審美、愛好也受到了批評。所以網友們在為刀郎發聲的同時，其實是在為自己發聲。

揭示社會不公不義

刀郎發布〈羅刹海市〉的同時，剛好爆發李玟生前被《中國好聲音》節目欺負的錄音。

《中國好聲音》在李玟過世後被爆出許多黑幕，可以用50萬買到一個導師轉身。更多原本死忠支持的群眾才開始意識到，冠軍可能也是用錢換的。

這個社會有太多不公不義，看到一代天后李玟被節目組如此羞辱，網友們都憤怒了。

剛好，那些曾欺負刀郎的歌手大多擔任過《中國好聲音》的導師，而節目也已因為抵制停播。

〈羅刹海市〉的歌詞「未曾開言先轉臀」被網友們比喻為：還沒開口唱歌就獲得導師轉身，產生廣大共鳴。

刀郎常被評是農民在聽的歌、是底層音樂。但正是因為他的音樂通俗而直接，能衝擊普通人的心底，進而受到廣大歡迎。

刀郎所代表的，就是平民老百姓的聲音。他們討厭強權欺壓、他們討厭高高在上、他們討厭顛倒黑白。

這個現象，放諸四海皆準，所以〈羅刹海市〉獲得廣大迴響。

〈羅刹海市〉好聽嗎？

老實說，不知道在唱三小。

曲風大概像「誓言版求佛」、「中國娃娃發財發福中國年」的綜合版。我沒辦法聽完，只能拆開來分次聽。

但你同時也不會太懷疑這種「洗腦神曲」拿得下世界級的巨量播放數。

現有抖音的〈我沒K〉、再更古早的年代也有〈銼冰進行曲〉之流：能理解為什麼一首霸榜歌曲會被音樂人攜手打壓成「不入流」。

〈羅刹海市〉和洗腦歌截然不同的是歌詞——潛藏深不見底的造詣。

它源自清代蒲松齡的《聊齋誌異》，卻又跨時代劍指時事、精準讓人對號入座。

它甚至跨國界，能依稀對應歐美政局和時事。

在表面上，它又只是個貼近藍領與農工、只是首「接地氣」的歌謠。

罵人不帶髒、大量隱喻

〈羅刹海市〉高明之處在於歌詞裡看不到髒話，卻又無法讓人信服它不是精準的在罵人。歌詞藏有大量隱喻，例如：

羅剎國向東兩萬六千里：很難不腦補成美國（地理位置）、俄羅斯（羅剎 Russia）。

有一條一丘河：明顯諧音「一丘之貉」。

他見這羅剎國裡常顛倒：指顛倒是非。

未曾開言先轉腚：腚就是臀部。沒出聲就先轉身，不管私事或時事都和《好聲音》契合。

那又鳥不知道它是一隻雞：被認為和跨性別運動有關，或者帶有蔑視女性的意味。

〈羅刹海市〉唱腔獨特，旋律非常洗腦，聽個幾遍基本就揮之不去（前提是你能先聽得下去這幾遍）。歌曲爆紅後，中國各地的廣場舞，也都會播這首歌，變成大媽愛歌。

同時它出自《聊齋志異》的短篇小說，聊齋本身就是評論社會、諷刺時事的經典著作。

當歌詞定到這樣的位置，就很難在文學上否定它的高度了。

刀郎不但成功造出洗腦流量，更在洗腦過程裡，暗地夾帶高度的文學造詣。

本文經Jemmy Ko授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航