朱家安：人類社會過去很糟，但現在已經沒問題了，對吧？
我們想讓你知道的是
人類的認知能力還在進展中，這意味著社會上現存的錯誤我們雖然察覺得越來越多，但尚未窮盡。有些錯誤的察覺需要我們有足夠完整的概念，「性騷擾」、「霸凌」、「情緒勒索」這些詞彙應該都是近一百年才發展出來的，你可以想像看看，若手上沒有這些詞彙以及相應的概念，你是否能憑自己的本事獨力看出這些事情有問題之處。
文：朱家安
面對進步價值倡議，一種常見的反駁是：
- 沒錯，過去社會很不平等，女性、原住民、黑人受到壓迫和奴役。
- 但現在社會已經平等了，這些人都受到公平待遇，也沒人歧視他們。
- 所以雖然過去的女性權益、原住民權益和黑人權益倡議很合理，但現在的女性主義倡議、原住民文化保存、「黑命關天」（Black Lives Matter）都是過度索求、貪得無厭。
現在社會並沒有平等。不管在美國還是台灣，大部分政治權力依然掌握在（白人）男性手上、女性掌握更少權力，因此也領取較少薪資，並無償負擔大半家務勞動、原住民文化不受尊重，且很輕易就能被漢人用方便的詞彙羞辱。不過這篇文章並不想要藉由這些證據證明上面那種反駁是錯的。這篇文章想要用一種更一般和抽象的方式，去說明為什麼上面那種反駁吸引人但站不住腳。
恭喜！今年人類首次道德及格！
人類歷史血跡斑斑，小孩、婦女、戰俘、奴隸，在過往大部分時間裡，人類社會的特色就是剝削和壓迫多數人來維持少數人的生活。所幸平等、自由、人權等概念在19世紀逐漸覺醒，並藉助20世紀人類差點毀滅世界的餘悸快速的擴張，因為大家都相信若無法維持普遍尊重，就無法維持和平，那麼遲早會有下一個強權首領（或者沒當上畫家的人）把手伸向毀滅性武器啟動鈕。
總之，我們人類在20世紀相當努力，把女人、黑人、小孩和各種原住民該有的權利和尊嚴都還給他們了，所以我們在21世紀才能過上現在這種真正人人平等的生活，20世紀的末日危機換來現在道德及格的人類社會，還不壞吧？
真要是這樣就好了。在我看來「人類社會過去很糟，現在好多了」是很合理的判斷，「人類社會過去很糟，現在就沒問題了」則過於天真，幾個考量：
1. 最好是你這麼好運
若從人類開始寫《聖經》的時間計算，人類歷史三千五百年，當中大多數的時間都充滿暴虐和傷害，「然而幸運的是，就在三十年前我們剛好解決了所有問題，讚哦」，這種說法你真的買單嗎？憑什麼你如此幸運活在這個天選的時代？
2. 我們沒理由認為道德價值已經進展到終點
古時候那些「血統純正」的成年男性是昧著良心、背負著罪惡感去奴役女性、兒童和奴隸的嗎？還是說他們根本不覺得那有什麼問題？
道德價值需要時間進展，許多現在認為普世的價值在過去並不普世。直到最近兩百年，人類才逐漸認為「自由」、「平等」這些概念是不分族群一體適用。我並不認為今年人類社會的表現有完全滿足上世紀開始普遍承認的「自由」和「平等」這些價值，但就算是，人類對「自由」和「平等」這些價值的肯認，就是道德進展的終點了嗎？很難說。
如果你「感覺」現在的社會的貧富差距、性別和族群在勞動上的差異沒有什麼問題，應該想一下：兩百年前的中國人也「感覺」世襲階級社會、刑求和女性裹小腳沒有什麼問題。如果當時的中國社會離道德及格還很遠，我們沒理由認為我們所在的社會已經達標。
3. 我們沒理由認為我們已經看見了所有錯誤
如同道德價值會逐漸進展，人類的認知能力也是。隨著我們對於自由、責任分配和因果關係的理解進展，我們可以辨認出社會上更細緻的問題，例如許多成年人具備歧視女性的心態，這並不是因為他們是壞人，而是因為他們在比較傳統的社會成長，沒有學到性別意識。這種細緻的發現讓我們得以更好的方式解決問題。
人類的認知能力還在進展中，這意味著社會上現存的錯誤我們雖然察覺得越來越多，但尚未窮盡。有些錯誤的察覺需要我們有足夠完整的概念，「性騷擾」、「霸凌」、「情緒勒索」這些詞彙應該都是近一百年才發展出來的，你可以想像看看，若手上沒有這些詞彙以及相應的概念，你是否能憑自己的本事獨力看出這些事情有問題之處。
另一個例子：體罰過去被認為是「師長應得的管教手段」，直到相當晚近，才開始被視為無法容忍的暴力，而就在本週的台灣，家長打小孩到底是家暴，還是說只是過度管教，對一些人而言顯然還是有爭論的空間。
要主張現在的人類社會已經達至道德終點，我們得要認為自己已經辨認出社會上的所有錯誤並且加以改進。但考慮到上述這些，我們真的有自信能說自己已經辨認出社會上的所有錯誤嗎？
人習慣把現實當合理
雖然我們沒有理由認為現代社會已經達致平等，但我們往往傾向於這樣認為。一部分的原因，是我們習慣把既有的現實當成合理的，特別是當自己是享受利益的一方，或者當自己已經苦過來的時候。
有些男人抱怨自己的妻子竟然提議讓其中一個小孩跟媽媽姓，好像小孩跟爸爸姓並非父權社會給男性的特權，而是自然定律、天經地義。在傳統社會當媳婦、在台灣當兵的痛苦和不公，許多人都能感受，但當他們退伍、「熬成婆」，又容易一副「大家都這樣經歷，所以很公平」的樣子。人容易把現實當合理，而我們得後退一步，察覺自己有此傾向，才有機會更準確的觀察和評估現實，以實現自己想要的世界。
※感謝鄒凱業、劉維人和koyun給本文初稿的諮詢意見。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。