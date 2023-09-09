義大利「常青畫廊」獨具慧眼、協助藝術家突破創作困境，建構出專屬的經營之道

文：王雪靜

當初的記憶畫面仍然清晰，2015年末結束與第一家商業畫廊的僱傭關係，已非展商身份進入當年的台北國際藝術博覽會（2015 ART TAIPEI），那彷彿水面連續性的動態波紋，突然出現在純白展牆上，究竟是哪一間腦度大開的畫廊，以此般非傳統的陳設方式來展示藝術家的作品？

有那麼一瞬間，我以為自己並不是在一個商業銷售場合，而是站在一個小型美術館內，仔細端詳展位說明牌後，「常青畫廊Galleria Continua」這間來自義大利的畫廊名字，大概是在那時被寫進我的記憶光譜中。

Photo Credit: ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會 Loris Cecchini 《漣漪－未同步的情感 Wallwave Vibration-Asynchronous Emotion》, Galleria Continua, 2015 ART TAIPEI,

時隔8年，造訪過畫廊各式各樣的展覽形式，從羅馬到聖吉米尼亞諾，從巴黎到杜林，皆能感受到空間之間充斥著畫廊對於藝文產業純粹的偏愛與執著，很多時候都會懷疑，這倒底是不是間「畫廊」！

但一切卻是如此的自然與舒服，隨著每一次有計畫性的探訪，過程中往往會發生一些難以預料的插曲，比起無比的欽佩與崇拜，更多是著迷於隱藏在每段故事背後的辛酸苦辣。

如同希臘神話中的《克爾伯洛斯》三顆頭顱有著相同的目標，「常青畫廊」三位創辦人，馬里歐克里斯蒂亞尼（Mario Cristiani）、洛倫佐菲亞斯奇（Lorenzo Fiaschi）、毛里齊奧瑞吉洛（Maurizio Rigillo）分別代表著畫廊的過去、現在和未來，是通往當代藝術未成形領土的守護者。

縱觀整個藝文界，不論組織規模大小、策展團隊組成、展演主題形式，凡是牽扯到「合作」就不會是件容易輕鬆的事情，任何群體必定會有意見衝突的情況發生，無論檯面上是如何的光鮮亮麗，背後勢必是經歷過無數次的妥協與協商，學習與創新的過程存在著。

但究竟是什麼樣的理由，這些從事藝文產業的人們能夠鍥而不捨，堅持走在藝術文化傳播這條荊棘路上？為什麼藝術市場在近年整體經濟局勢衝擊的影響下，還能夠以不同的姿態屹立不倒？

Photo Credit: © Gogo.W 常青畫廊在羅馬的空間

Photo Credit: © Riproduzione riservata 左至右：馬里歐克里斯蒂亞尼、洛倫佐菲亞斯奇、毛里齊奧瑞吉洛

單純的商業利益或許重要，獨具慧眼的特質也許是必需，然而回歸到「藝術價值的本質」這回事，如何去解讀並定義它，相對於不同專業領域、性別年紀、身份角色、動機目的等角度就會有著程度上的差異與判讀標準。

我：「我們之所以喜歡常青畫廊是因為你們不在意任何東西，你們只專注在你們認定的方向。」 馬里歐：「說實話，或許正好相反，那正是因為我們在乎所有事情…」

記憶回溯三個月前，那是一個溫度驟降的夜晚，等待電腦載入幾週前到羅馬旅遊的照片檔案，當中就包含常青畫廊，位於羅馬瑞吉酒店一樓展示空間名為「Geometria delle Forme幾何形式」的聯展影像。

一個習慣性的動作，引導自己點擊進畫廊的IG，赫然發現隔一天在聖吉米尼亞諾（San Gimignano）的空間有一場開幕，當下的我立馬寫了封預約信寄到官網，查詢交通方式與時間、訂購車票，一切規劃僅在10分鐘內結束，換來的是因過於興奮而徹夜未眠的狀態。

一個為處於托斯卡尼省中部山丘上的城區——聖吉米尼亞諾（San Gimignano）是常青畫廊故事起點的搖籃，今天這小小的城邦被稱為「藝術之城」乘載著數個世紀以來古老的藝術遺產。

那天抵達波吉邦西站時（Poggibonsi），當我見到英國雕塑家—安東尼葛萊姆（Antony Gormley）極具特色的大型人體裝置時，我就知道我正走在對的路上。

走進這建構在舊式復古劇院的當代畫廊，義大利「貧窮藝術」運動代表性藝術家米開朗基羅皮斯特萊托（Michelangelo Pistoletto），站在門口外即可瞥見他那廣為人知的「鏡面」系列作品；曾在常青畫廊的地板上開了一個大洞設置作品的英國雕塑家安尼施・卡普爾（Anish Kapoor）；將「香蕉」視為原罪意象的形體，透過數量與時間去探討人類信仰價值的中國藝術家—顧德新；其中更是不可缺少，間接地促使常青畫廊前進中國開拓視界並和世界接軌的主因，旅法中國概念藝術家—陳箴的作品等。

《The Ability of Dream》一展凝聚66位與畫廊合作過藝術家的作品，共同展示在聖吉米尼亞諾五處空間與公眾形成的沈浸式對話場域。

當你步入這建構在這古老經典劇院內的當代畫廊，迎面而來的是種穿越時空的既視感。聖吉米尼亞諾的新劇院（The Cinema Teatro Nuovo）是過去當地社區非常熱門的據點，在閒置多年後，因緣際會在Lorenzo的提議之下，經過修繕與維護工程，成為了常青畫廊主要的展覽與辦公空間；位處於水井廣場（Piazza della Cisterna）上的展示空間僅與新劇院步行不到5分鐘的距離，串連起地域與時間的連結；兩處需要專人引導的室內空間，分別鄰近新劇院不到2分鐘的步行距離，白牆紅磚地的地窖環境，星級飯店的頂層區域，保留18世紀的室內設計原貌，簡約單純的格局間隔開每件作品的獨特風格。

《The Ability to Dream》同時也是由sky Art和TIWI協同執行的同名紀錄片企劃，由三位創辦人馬里歐克里斯蒂亞尼、洛倫佐菲亞斯奇、毛里齊奧瑞吉洛，作為旁觀者建構出的對話場域為主軸，匯集圖像、記憶和影像，穿插藝術家們、藝評家與整個工作團隊的訪問，流暢且鉅細彌遺地講述「常青畫廊」開辦至今32個年頭的豐富故事。

Photo Credit: 《The Ability to Dream》

Photo Credit: © Gogo.W 《The Ability of Dream》紀錄片首映