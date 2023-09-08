品劇場《食物升降機》：舞台正是荒謬世界的縮影，台灣團隊如何詮釋「品特式」作品？
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品特是頗負盛名的英國劇作家之一，2005年榮獲諾貝爾文學獎，甚至有「品特式」（Pinteresque）一語來專詞定義他獨特的劇作調性，更被收錄在「牛津英語詞典」。不雖然台灣的表演藝術相關學系，常常採用品特劇作為教材，但在劇場界卻少有搬演，而這次非常難得有團隊願意嘗試。
文：劇場狂粉的日常／鳳君
獨樹一格的劇作家——哈洛品特（Harold Pinter）
「荒謬劇場」（或稱荒誕派戲劇；The Theatre of the Absurd）主要興起自1940年代至1960年代，是第二次世界大戰後西方戲劇界極具份量的流派。
其中，品特就是頗負盛名的英國劇作家之一；2005年榮獲諾貝爾文學獎，廣受貝克特與卡夫卡的風格浸染；正如因為《等待果陀》所以聲名大噪的貝克特一樣，品特的作品備受後世讚譽，甚至以「品特式」（Pinteresque）一語來專詞定義他獨特的劇作調性，更被收錄在「牛津英語詞典」，可見其深厚久遠的影響力及重要性。
「品特式」意指劇作調性「對話蘊含著威脅感，透過日常語彙，穿插各種細節瑣事，且融入大量的緘默和停頓來形塑出強烈感受」，因此也被稱為「威脅喜劇」（comedy of menace）。
由於「停頓」（pause） 是品特作品中的肯綮處，所以還被歸納形容為「品特停頓」（Pinter pause），透露出尷尬、冗長和不安的氛圍，作為一種非語言性的隱晦表達，卻成功地營造關鍵焦點。
不過，雖然台灣的表演藝術相關學系常常採用品特劇作為教材，但在劇場界卻少有搬演，這次非常難得有團隊願意嘗試，品劇場團隊甚至重新翻譯原著腳本，看得出用心跟對品特作品的熱愛。
讓人摸不著頭緒的劇名——食物升降機
在一個看似沒有出口的狹窄房間裡，職業殺手班是職業殺手葛斯的上司，兩個男人正安靜地等待上頭的指示，在確認下個任務內容前，他們不僅無法對外聯繫，也沒有任何工具能獲知外面的消息。
時間一點一滴流逝，各種令人疑惑的狀況接連發生，抽水馬桶壞了，門下突然塞入裝有火柴的信封，連通管中傳來聽不清楚的聲音訊息，更蹊蹺的是食物升降機開始運作，每回送來的文字便條皆是和任務毫無關係的菜單，情勢越來越詭譎，兩個人開始焦慮躁動，連對話間的空白和停頓都不敢鬆懈或喘氣，只能面對彼此的他們，開始猜忌跟揣測，信任也逐漸崩解。
食物升降機為什麼開始運作？是誰在控制食物升降機？菜單的內容有什麼意義？連通管中的聲音是不是兩人的高層主管威爾遜？又是誰塞進的信封？當悉數食物都被拿走後要做什麼？是考驗還是訓練？最終的任務目標到底是誰？為什麼他們被迫在房間裡等待，即使有門窗也依舊無路可出？種種的問題鋪疊成不穩定的火藥，彷彿隨時都會引爆。
猶如身歷其境的品劇場《食物升降機》
演出地點選擇在舊峸劇場，是個近乎完美的場地，高度還原並貼切原著中的場景。
牆壁本身的質地與顏色，搭配昏暗的燈光，簡陋的兩張床與擺飾緊靠牆面，破舊的連通管沿著樓梯把手而上，天花板嵌入的鐵籠子卡榫一端接著鍊繩，一側的門通往廚房廁所，另一側通往未知的通道。
小小的空間大幅拉近與演員的距離，迎面的壓迫感讓觀眾深信兩位殺手身處的房間環境惡劣且資源拮据，每個人都屏氣斂息，被動地等待下一個動作。
劇中的葛斯跟觀眾一樣，他不像已是老鳥的班那樣游刃有餘，他感到不自在和困窘，無止盡反覆的綁鞋帶、整理床單、搖動口袋中的火柴盒、清除小碎屑和灰塵等等，為了消磨等待的時間，他不停地追問班各種問題，在廚房廁所來回好幾趟，更不時抱怨生活和工作上的不如意，當班分享報紙新聞上的社會事件時，葛斯的回答也明顯單純只是例行性的回覆和敷衍了事，伴隨機械式的對話，無處安放的手腳只能無意識東摸西碰，走來走去的步伐暗示了葛斯即將被逼近潰堤的邊緣。
角色境遇和拉扯的權力關係
《食物升降機》看似單調乏味的重複性對話，卻巧妙推進故事，不著痕跡地揭示人性的矛盾；葛斯漫無目的毫無實踐意義的生存狀態，竟投射出他惶恐害怕的心理，但同時語言裡又具有荒誕可笑的喜劇效果，就好像馬戲團裡的小丑擔當，負責開場時帶動現場的歡樂趣味，但嘰嘰喳喳嘮叨不停的說話，也默默讓觀眾在潛意識裡預感這位不懂得隱藏自身祕密的職業殺手，可能不會有太美好的下場。
在故事中沒有實際的來訪者，對於未知事物的期待和等待，若無法即時掌握訊息來源就容易衍生出恐懼，班之所以是兩人小團體中的「老大」，是因為他能夠直接接收上層的命令，但實際上他知道的並不比葛斯多出多少，因此班總是刻意強調自己的威嚴和提醒葛斯的菜鳥身份，當葛斯提出質疑時也一概拒絕；因為葛斯越是積極探問任務內容，企圖了解所處世界的一切資訊，其實也威脅到班的權力和地位，為鞏固自己的勢力範圍和價值，只能屢屢打壓葛斯的任何作為，並下達薄弱沒有說服力的單向指令，這在旁人眼中看來，不過凸顯了自己的滑稽和無用。
最終，蓄勢待發的兩人準備迎來挑戰，班再三叮囑葛斯任務執行的順序和注意事項，沒想到，任務令眾人始料未及—— 讓班殺死葛斯，劇末，兩人驚愕不已瞪著對方，沉默無言，燈暗。
人生本來就是沒有任何意義的——舞台即是世界的縮影
二次世界大戰後，西方資本主義對人類社會失去信心，普遍對現實生活保持悲觀的想法，不僅認為人跟人之間無法溝通，更是否定人類存在的意義。
品特描寫的威脅來自於日常生活，也許是人際互動，抑或來自內心對未知的想像，大多體現出在大時代環境下，每個人都有可能成為遭受迫害的弱勢一方；結局的開放性待觀眾自我咀嚼，無論班是否真的扣下板機，觀眾也唯有無奈嗟嘆。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供