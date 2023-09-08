品劇場《食物升降機》：舞台正是荒謬世界的縮影，台灣團隊如何詮釋「品特式」作品？

文：劇場狂粉的日常／鳳君

獨樹一格的劇作家——哈洛品特（Harold Pinter）

「荒謬劇場」（或稱荒誕派戲劇；The Theatre of the Absurd）主要興起自1940年代至1960年代，是第二次世界大戰後西方戲劇界極具份量的流派。

其中，品特就是頗負盛名的英國劇作家之一；2005年榮獲諾貝爾文學獎，廣受貝克特與卡夫卡的風格浸染；正如因為《等待果陀》所以聲名大噪的貝克特一樣，品特的作品備受後世讚譽，甚至以「品特式」（Pinteresque）一語來專詞定義他獨特的劇作調性，更被收錄在「牛津英語詞典」，可見其深厚久遠的影響力及重要性。

「品特式」意指劇作調性「對話蘊含著威脅感，透過日常語彙，穿插各種細節瑣事，且融入大量的緘默和停頓來形塑出強烈感受」，因此也被稱為「威脅喜劇」（comedy of menace）。

由於「停頓」（pause） 是品特作品中的肯綮處，所以還被歸納形容為「品特停頓」（Pinter pause），透露出尷尬、冗長和不安的氛圍，作為一種非語言性的隱晦表達，卻成功地營造關鍵焦點。

不過，雖然台灣的表演藝術相關學系常常採用品特劇作為教材，但在劇場界卻少有搬演，這次非常難得有團隊願意嘗試，品劇場團隊甚至重新翻譯原著腳本，看得出用心跟對品特作品的熱愛。

Photo Credit: 品劇場提供；拍攝：劉妤萱、蔡其翰 品劇場製作《食物升降機》

讓人摸不著頭緒的劇名——食物升降機

在一個看似沒有出口的狹窄房間裡，職業殺手班是職業殺手葛斯的上司，兩個男人正安靜地等待上頭的指示，在確認下個任務內容前，他們不僅無法對外聯繫，也沒有任何工具能獲知外面的消息。

時間一點一滴流逝，各種令人疑惑的狀況接連發生，抽水馬桶壞了，門下突然塞入裝有火柴的信封，連通管中傳來聽不清楚的聲音訊息，更蹊蹺的是食物升降機開始運作，每回送來的文字便條皆是和任務毫無關係的菜單，情勢越來越詭譎，兩個人開始焦慮躁動，連對話間的空白和停頓都不敢鬆懈或喘氣，只能面對彼此的他們，開始猜忌跟揣測，信任也逐漸崩解。

食物升降機為什麼開始運作？是誰在控制食物升降機？菜單的內容有什麼意義？連通管中的聲音是不是兩人的高層主管威爾遜？又是誰塞進的信封？當悉數食物都被拿走後要做什麼？是考驗還是訓練？最終的任務目標到底是誰？為什麼他們被迫在房間裡等待，即使有門窗也依舊無路可出？種種的問題鋪疊成不穩定的火藥，彷彿隨時都會引爆。

Photo Credit: 品劇場提供；拍攝：劉妤萱、蔡其翰 品劇場製作《食物升降機》

猶如身歷其境的品劇場《食物升降機》

演出地點選擇在舊峸劇場，是個近乎完美的場地，高度還原並貼切原著中的場景。

牆壁本身的質地與顏色，搭配昏暗的燈光，簡陋的兩張床與擺飾緊靠牆面，破舊的連通管沿著樓梯把手而上，天花板嵌入的鐵籠子卡榫一端接著鍊繩，一側的門通往廚房廁所，另一側通往未知的通道。

小小的空間大幅拉近與演員的距離，迎面的壓迫感讓觀眾深信兩位殺手身處的房間環境惡劣且資源拮据，每個人都屏氣斂息，被動地等待下一個動作。

劇中的葛斯跟觀眾一樣，他不像已是老鳥的班那樣游刃有餘，他感到不自在和困窘，無止盡反覆的綁鞋帶、整理床單、搖動口袋中的火柴盒、清除小碎屑和灰塵等等，為了消磨等待的時間，他不停地追問班各種問題，在廚房廁所來回好幾趟，更不時抱怨生活和工作上的不如意，當班分享報紙新聞上的社會事件時，葛斯的回答也明顯單純只是例行性的回覆和敷衍了事，伴隨機械式的對話，無處安放的手腳只能無意識東摸西碰，走來走去的步伐暗示了葛斯即將被逼近潰堤的邊緣。

Photo Credit: 品劇場提供；拍攝：劉妤萱、蔡其翰 品劇場製作《食物升降機》

角色境遇和拉扯的權力關係

《食物升降機》看似單調乏味的重複性對話，卻巧妙推進故事，不著痕跡地揭示人性的矛盾；葛斯漫無目的毫無實踐意義的生存狀態，竟投射出他惶恐害怕的心理，但同時語言裡又具有荒誕可笑的喜劇效果，就好像馬戲團裡的小丑擔當，負責開場時帶動現場的歡樂趣味，但嘰嘰喳喳嘮叨不停的說話，也默默讓觀眾在潛意識裡預感這位不懂得隱藏自身祕密的職業殺手，可能不會有太美好的下場。

在故事中沒有實際的來訪者，對於未知事物的期待和等待，若無法即時掌握訊息來源就容易衍生出恐懼，班之所以是兩人小團體中的「老大」，是因為他能夠直接接收上層的命令，但實際上他知道的並不比葛斯多出多少，因此班總是刻意強調自己的威嚴和提醒葛斯的菜鳥身份，當葛斯提出質疑時也一概拒絕；因為葛斯越是積極探問任務內容，企圖了解所處世界的一切資訊，其實也威脅到班的權力和地位，為鞏固自己的勢力範圍和價值，只能屢屢打壓葛斯的任何作為，並下達薄弱沒有說服力的單向指令，這在旁人眼中看來，不過凸顯了自己的滑稽和無用。

最終，蓄勢待發的兩人準備迎來挑戰，班再三叮囑葛斯任務執行的順序和注意事項，沒想到，任務令眾人始料未及—— 讓班殺死葛斯，劇末，兩人驚愕不已瞪著對方，沉默無言，燈暗。

Photo Credit: 品劇場提供；拍攝：劉妤萱、蔡其翰 品劇場製作《食物升降機》

人生本來就是沒有任何意義的——舞台即是世界的縮影

二次世界大戰後，西方資本主義對人類社會失去信心，普遍對現實生活保持悲觀的想法，不僅認為人跟人之間無法溝通，更是否定人類存在的意義。

品特描寫的威脅來自於日常生活，也許是人際互動，抑或來自內心對未知的想像，大多體現出在大時代環境下，每個人都有可能成為遭受迫害的弱勢一方；結局的開放性待觀眾自我咀嚼，無論班是否真的扣下板機，觀眾也唯有無奈嗟嘆。