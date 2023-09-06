上任首次海外出訪就是台灣！荷蘭經濟部企業創新總署署長：不只半導體，還有2領域荷盼與台合作
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荷蘭在今年9月加入日本與美國，將對先進晶片製造設備實施出口管制，荷蘭半導體業者指出，雖然失去中國的巨大市場很遺憾，但日本、韓國、台灣都有很多的商業機會，目前也正在考慮越南、馬來西亞、新加坡，「哪裡有比較大的商機，就往哪裡去」，而不是把大量的精力都集中在中國。
半導體的年度盛事、國際半導體展SEMICON Taiwan 2023今（6）日登場，荷蘭首度有經濟部長官帶領產、官、學、研組成近50人的「半導體國家隊」浩大來台，備受矚目。荷蘭經濟部企業及創新總署署長奈瑟（Erwin Nijsse）接受《關鍵評論網》訪問指出，上任後海外出訪第一站就是台灣，希望加強台荷半導體合作，荷蘭也正在探索與台灣合作人工智慧、再生能源的可能性。
荷蘭是全球半導體研發、生產供應鏈的龍頭，產業規模排名歐盟第一、全球第四，僅次美國、台灣及中國。為強化台、荷雙方在半導體產業交流與商業合作機會，荷蘭經濟部企業及創新總署總署長奈瑟領軍，率領14間半導體廠商、9間荷蘭產學研創新單位來台，包括射頻晶片生產商Altum RF、封裝科技公司Boschman、低流量氣體控制設備商Bronkhorst、歐洲人工智慧新創公司Axelera AI等荷蘭企業代表，皆出席今日半導體展荷蘭館的開幕儀式，荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）也陪同出席。
「台灣和荷蘭公司從第一天起就認識到彼此的潛力。」奈瑟於開幕儀式的致詞，感性回顧荷蘭與台灣的貿易關係歷史悠久，最早可回溯至400年前。荷蘭公司「飛利浦」還是台積電的創始投資者之一，很早就支持張忠謀構想的代工模式，此模式讓台積電帶來巨大成功。除了台積電和艾司摩爾，台灣與荷蘭還有許多企業，都在全球供應鏈與創新上扮演重要角色。
奈瑟強調，全球只有少數國家擁有生產世界急需的晶片的知識和技術，隨著晶片需求增加，供應鏈韌性的重要性與日俱增。荷蘭是台灣在歐洲第二大重要的貿易夥伴，台荷企業「非常需要合作」，以共同推進供應鏈的發展。
奈瑟會後接受《關鍵評論網》訪問，表示這是他5月接任荷蘭經濟部企業及創新總署署長以來，第一次歐洲以外的出訪，首站就選在台灣，都是因為台荷在半導體產業合作的重要性。他說，台灣和荷蘭的技術互補，相信透過更緊密的合作可讓雙方獲得更多利益。
此行重點雖在半導體，但奈瑟也透露，台荷間的合作機會不僅於此。代表團昨抵台後，旋即前往工業局，雙方就人工智慧、再生能源展開討論，特別是荷蘭關注的離岸風電、氫能與儲氫材料，都有在台的發展潛力。
荷蘭半導體設備出口管制9月生效，廠商放眼台灣、東南亞市場
針對 先進晶片製造設備如浸潤式深紫外光曝光機（DUV）和原子層沉積系統（ALD），日本與美國相繼實施出口管制，荷蘭今年9月也跟進，企業想從荷蘭出口上述設備得先取得荷蘭政府許可，預計這將重挫大客戶中國。半導體微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 首當其衝，ASML執行副總裁福凱（Christophe Fouquet）6月曾受訪表示，西方與中國脫鉤將「極為困難、極度昂貴」，ASML首席執行長溫彼得（Peter Wennink）也說，這些限制對全球晶片生產有「深遠的後果」。
面對廠商抗議，荷蘭政府是否有配套措施能降低管制衝擊？奈瑟表示，首先要強調這些管制的影響「非常小」，包括對ASML目前都不會有重大影響，他強調，「只有在『真正的安全風險』存在時，荷蘭政府才會宣布出口禁令」。
這次與會的荷蘭企業都充分意識到中國因素在半導體供應鏈的影響。射頻晶片生產商Altum RF歐洲區總經理克拉默（Niels Kramer）告訴《關鍵評論網》，雖然荷蘭政府目前沒有真正的出口禁令，但對先進設備實施出口限制的確會讓中國客戶害怕，美國當初禁止技術出口華為，給華為造成很大的問題，中國半導體業者會擔心同樣的事發生到他們身上，雖然喜歡荷蘭的產品，但也會擔心會不會明年就無法出口到中國。
克拉默指出，Altum RF的晶片不容易取代，中國客戶仍樂於購買，但他也觀察到，確實有很多中國晶片製造商正在尋找國內供應商。
荷蘭公司該如何彌補未來可能流失的客戶？克拉默指出，雖然中國是一個巨大的市場，如果失去客戶「很遺憾」，但日本、韓國、台灣都有很多的商業機會，也有考慮越南、馬來西亞、新加坡等國。「哪裡有比較大的商機，就往哪裡去，」他說，而不是把大量的精力都集中在中國。
也有荷蘭廠商表示，荷蘭政府對設備供應出口的限制，讓廠商付出了很大的代價。為了獲得政府的許可，勢必導致出口延遲，這將對全球與歐洲市場產生影響。
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核稿編輯：邱宜君
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。