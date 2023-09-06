上任首次海外出訪就是台灣！荷蘭經濟部企業創新總署署長：不只半導體，還有2領域荷盼與台合作

半導體的年度盛事、國際半導體展SEMICON Taiwan 2023今（6）日登場，荷蘭首度有經濟部長官帶領產、官、學、研組成近50人的「半導體國家隊」浩大來台，備受矚目。荷蘭經濟部企業及創新總署署長奈瑟（Erwin Nijsse）接受《關鍵評論網》訪問指出，上任後海外出訪第一站就是台灣，希望加強台荷半導體合作，荷蘭也正在探索與台灣合作人工智慧、再生能源的可能性。

荷蘭是全球半導體研發、生產供應鏈的龍頭，產業規模排名歐盟第一、全球第四，僅次美國、台灣及中國。為強化台、荷雙方在半導體產業交流與商業合作機會，荷蘭經濟部企業及創新總署總署長奈瑟領軍，率領14間半導體廠商、9間荷蘭產學研創新單位來台，包括射頻晶片生產商Altum RF、封裝科技公司Boschman、低流量氣體控制設備商Bronkhorst、歐洲人工智慧新創公司Axelera AI等荷蘭企業代表，皆出席今日半導體展荷蘭館的開幕儀式，荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）也陪同出席。

「台灣和荷蘭公司從第一天起就認識到彼此的潛力。」奈瑟於開幕儀式的致詞，感性回顧荷蘭與台灣的貿易關係歷史悠久，最早可回溯至400年前。荷蘭公司「飛利浦」還是台積電的創始投資者之一，很早就支持張忠謀構想的代工模式，此模式讓台積電帶來巨大成功。除了台積電和艾司摩爾，台灣與荷蘭還有許多企業，都在全球供應鏈與創新上扮演重要角色。

奈瑟強調，全球只有少數國家擁有生產世界急需的晶片的知識和技術，隨著晶片需求增加，供應鏈韌性的重要性與日俱增。荷蘭是台灣在歐洲第二大重要的貿易夥伴，台荷企業「非常需要合作」，以共同推進供應鏈的發展。

奈瑟會後接受《關鍵評論網》訪問，表示這是他5月接任荷蘭經濟部企業及創新總署署長以來，第一次歐洲以外的出訪，首站就選在台灣，都是因為台荷在半導體產業合作的重要性。他說，台灣和荷蘭的技術互補，相信透過更緊密的合作可讓雙方獲得更多利益。

此行重點雖在半導體，但奈瑟也透露，台荷間的合作機會不僅於此。代表團昨抵台後，旋即前往工業局，雙方就人工智慧、再生能源展開討論，特別是荷蘭關注的離岸風電、氫能與儲氫材料，都有在台的發展潛力。

荷蘭半導體設備出口管制9月生效，廠商放眼台灣、東南亞市場

針對 先進晶片製造設備如浸潤式深紫外光曝光機（DUV）和原子層沉積系統（ALD），日本與美國相繼實施出口管制，荷蘭今年9月也跟進，企業想從荷蘭出口上述設備得先取得荷蘭政府許可，預計這將重挫大客戶中國。半導體微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 首當其衝，ASML執行副總裁福凱（Christophe Fouquet）6月曾受訪表示，西方與中國脫鉤將「極為困難、極度昂貴」，ASML首席執行長溫彼得（Peter Wennink）也說，這些限制對全球晶片生產有「深遠的後果」。

面對廠商抗議，荷蘭政府是否有配套措施能降低管制衝擊？奈瑟表示，首先要強調這些管制的影響「非常小」，包括對ASML目前都不會有重大影響，他強調，「只有在『真正的安全風險』存在時，荷蘭政府才會宣布出口禁令」。

這次與會的荷蘭企業都充分意識到中國因素在半導體供應鏈的影響。射頻晶片生產商Altum RF歐洲區總經理克拉默（Niels Kramer）告訴《關鍵評論網》，雖然荷蘭政府目前沒有真正的出口禁令，但對先進設備實施出口限制的確會讓中國客戶害怕，美國當初禁止技術出口華為，給華為造成很大的問題，中國半導體業者會擔心同樣的事發生到他們身上，雖然喜歡荷蘭的產品，但也會擔心會不會明年就無法出口到中國。

克拉默指出，Altum RF的晶片不容易取代，中國客戶仍樂於購買，但他也觀察到，確實有很多中國晶片製造商正在尋找國內供應商。

荷蘭公司該如何彌補未來可能流失的客戶？克拉默指出，雖然中國是一個巨大的市場，如果失去客戶「很遺憾」，但日本、韓國、台灣都有很多的商業機會，也有考慮越南、馬來西亞、新加坡等國。「哪裡有比較大的商機，就往哪裡去，」他說，而不是把大量的精力都集中在中國。

也有荷蘭廠商表示，荷蘭政府對設備供應出口的限制，讓廠商付出了很大的代價。為了獲得政府的許可，勢必導致出口延遲，這將對全球與歐洲市場產生影響。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 荷蘭半導體供應商6日出席國際半導體展，接受台灣媒體提問。

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核稿編輯：邱宜君