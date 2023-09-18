「被排擠」不一定是你的問題，別太快檢討自己，心理師談四大關鍵破解無形冷暴力
我們想讓你知道的是
「媽媽，我在學校被排擠了，嗚嗚嗚…」「孩子，那是不是你在學校做了什麼不對的事，人家才這麼做的呢？」以上是常見但絕對錯誤的回應。被排擠或被討厭是有相應的事件與因果沒錯，不過，要切記不一定跟當事人有關。
文：林仁廷心理師
你曾被排擠嗎？
春嬌近一個月來心裡悶悶的，她不知道自己怎了，缺乏工作動力。
春嬌發現同事很少找她說話，就算加入話題討論也不被回應。在某次大型活動時，春嬌突然被承辦同事斥責：「怎麼這個也不懂？」
口氣很差，命令她趕快補做，春嬌不懂，開會沒找她，分工也不講清楚，怎麼事後譴責呢？春嬌後來才知道辦公室有LINE秘密群組，資訊都在那共享，但沒有人告訴她。
春嬌此時才知道自己被孤立，但百思不得其解，明明上個月大家都好好的，是她做錯了什麼嗎？她試著討好同事，但沒有反應，她轉頭看他們時也立刻轉移視線。春嬌回座位默默做自己的事，中午自己吃飯，她原本也不是愛社交的人，但除了公事公辦都沒人跟她說話，讓她感到被刻意排斥而悶悶不樂，兩週後她失眠了而且不想去上班。
如何辨識「你被排擠了」
「排擠」是通俗用語，是在社交關係上被拒絕、被嘲諷、故意無視（冷暴力的一種），讓個人與群體之間產生隔閡及孤立感。對個人而言也許沒有實際傷害，然人類是社會動物，在互動上被拒絕、當空氣，長久下來就會有心理甚至生理上的健康問題。
人際相處如果合不來，不要深交就好，然而排擠是一種帶有情緒的報復，是不敢直接表現對你的厭惡而採取的被動式攻擊，有主事者領導，拉攏其他人跟他一起孤立當事人。
不像霸凌那麼明顯，排擠都是私下作為，表面還跟你假裝客氣，因此被排擠者很難覺察發生什麼事，不過人的情緒是流動的，被排斥感會擴散開，讓人覺得鬱悶、缺乏動力，當你覺得怪異時，可檢視所處情境是否有以下兩種現象，頻率若讓你有感，就可能被排擠了。
1. 你覺得「被忽視、被忽略」
明明在同一空間，卻把你當空氣，不交談、不回應，不讓你參與，不讓你知道共有資訊。
2. 說溜嘴的不友善
對方表面客氣，但會有好幾次不明原因的不悅、不耐煩、嫌棄表情（說溜嘴現象），態度明顯不一致。
為何要確認是不是被排擠
如同春嬌的故事，排擠是無形的，可是排斥一個人便是傳染否定感給他，當事人不曉得發生什麼事，但明顯是局外人，無意識情緒低落，常感鬱悶動彈不得。最後一刻才知道自己被排擠了，然對此現象不解也不得其門而入，又無意識地討好、卑躬屈膝，甚至自我懷疑。
排擠有無形的殺傷力，知道自己被討厭、沒有被需要，但不明白怎麼回事，這類無助會讓人提不起勁，最後想逃離那裡。不只是職場，學校情境也會如此。
排擠一定有源由，只是不一定跟你有關
「媽媽，我在學校被排擠了，嗚嗚嗚…」
「孩子，那是不是你在學校做了什麼不對的事，人家才這麼做的呢？」
「？？？」
以上是常見但絕對錯誤的回應。
被排擠或被討厭是有相應的事件與因果沒錯，不過，要切記不一定跟當事人有關，更多來自主事者自我中心認定，帶有情緒的以偏蓋全，例如，他覺得這不公平、合作時他不愉快、自以為是的倫理，但又不敢直言，於是私下抱怨，並散佈對當事人不利的片段，以為當事人應該知錯改善，促使其他人有錯誤印象而共同排擠。
主事者不溝通，他認定就算，一樣會有排擠。所以被排擠不一定是自己的問題，不要太快檢討自己。
解方，心理建設
面對排擠，網路上有很多做法，而以下要提的是「心理建設」。
人在不明所以時特別脆弱，為了趕快找回定位，很容易委屈自己順從團體，陷入負向循環，結果自信更低。心理建設的意義在於：看清局勢、站穩立場，才知道自己還有什麼選擇，再決定要怎麼做。
1. 自我覺察
如果常有感被團體忽視、不友善，加上不明所以低靡不振，就可對照上述現象盡早辨識自己怎麼了，才不會一直被困住，掉入負面循環的深淵。
2. 找出主事者是誰
試著分析誰是主事者，他所作所為又是為了什麼？哪種利益？合理嗎？
如果真是自己問題，那可以改變態度或做法；如果不是自己問題，也能安定心理，那只是主事者自己過不去的個人陰影。重點在於跳脫「是不是自己做錯什麼？」的束縛。
如何找主事者？觀察誰最常抱怨你、態度丕變、惡意蓄意找麻煩、玩笑似說溜嘴地貶損／諷刺你。
3. 尋問第三者觀點
不會全部人都討厭你、排擠你，找看看還有誰在團體外，尋問他的觀點。不是尋求他的支持，而是從他的回饋裡進一步確認事實，沒錯，真的有人在排擠你。可以問問第三者收集線索，裡猜想被排擠的可能原因。
如何尋問第三者？可先用網路文字（Mail、LINE）詢問，如果第三者是支持你的，那更好了。
4. 抓好定位，實際行動保護自己
知道發生什麼事，不是自己的問題，心安定下來，才有空間懂得整理「自己還有什麼選擇，再決定要怎麼做」，可以溝通、可以對抗、可以逃避，也可以獨善其身，資訊夠清楚自然會有最適自己的行動方針。
如果還想不到，就找局外人討論，找出盲點， 一定會有辦法的。如果是小學生面對不友善的班級環境，轉班轉校也可以，保護自己才是優先。
記得，被排擠不一定是自己的問題，不要太快檢討自己。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【社會心理】「你被排擠了？」的內容分析與心理應對
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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