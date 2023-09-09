【國際新聞圖輯】蘇格蘭劣質醫師害慘百人、穆斯林歡慶阿爾巴恩節、巴西洪災淹沒60城市

本週，蘇格蘭一群受害病患，在蘇格蘭議會前抗議。他們說，神經外科醫師埃傑曼（Sam Eljamel）的劣質手術，造成他們癱瘓、失明、神經失調等後遺症。蘇格蘭衛生部發表聲明，表示將對醫師進行全面調查。

在巴西，熱帶氣旋襲捲南部的南里約格蘭德州（Rio Grande do Sul），創下有紀錄以來最嚴重的風暴。城市裡的房屋、街道、車子全被泡在水中，居民只能坐在房子的殘骸上，等待政府的物資救援和住宿安置。

過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。

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9月4日，數千加勒比海裔美國人聚集在紐約市東大道，穿戴華麗的衣裳、髮飾和面具，慶祝一年一度的「J’Ouvert」狂歡節。「J’Ouvert」源於兩個法語單字組成，意思是「黎明」，紀念並慶祝他們從奴役制度中解放。

在紐約市，約有60萬名非西語的加勒比海裔人士。 成員來自海地、牙買加等國的表演團體Banboche Mas，其中一名表演者皮埃爾 （Claudy Pierre）說：「我們透過美食、音樂和舞蹈聚在一起。」

今年，紐約市加派警察和無人機以維持秩序，儘管有些人批評這是某種種族主義——參加者大多是黑人，但其中一名參與者麥金托什（Manuel McIntosh）認為，這樣讓他感到比較安全。事實上，往年在節慶期間，偶爾會發生暴力事件。最近一次，發生在上個月於波士頓舉辦的J’Ouvert，槍擊意外造成八人受傷。

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9月5日，什葉派穆斯林朝聖者湧向位在伊拉克的聖地卡爾巴拉（ Karbala）， 慶祝阿爾巴恩節（ Arbaeen）。這是世界上最盛大的宗教集會之一。

阿爾巴恩節，是為了紀念公元680年，伊瑪目（領袖之意）侯賽因（Imam Hussein）——伊斯蘭教先知穆罕穆德的外孫被殺死，而舉辦為期40天哀悼的結束之日。據伊拉克內政部統計，截至上週五（9月1日），在哀悼期間已有超過260萬名朝聖者來到伊拉克或邊境。

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9月6日，一群病患穿上病服，在蘇格蘭議會外抗議。他們是一名神經外科醫師埃傑曼的「受害」病患。

蘇格蘭衛生部證實，在調查埃傑曼過去執刀的100多起拙劣的手術後，他們認為，這些手術深深影響了病患的人生。

抗議的病患表示，他們在手術過後，出現癱瘓、失明、神經損傷、失禁等症狀。其中一名女性病患控訴，在2013年8月的手術中，埃傑曼切除了她的淚腺而非腫瘤。

上週，一份驚人的內部報告指出，縱使針對埃傑曼的投訴越來越多，但卻未要求他停止手術。經過病患數十年的抗爭，蘇格蘭衛生部終於決定要向埃傑曼啟動全面調查。

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據美國駐越南大使館表示，美國總統拜登（Joe Biden）將在本屆G20峰會結束後，於9月10日前往越南河首都內，與越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）會面。

9月6日，在河內市捕捉到一家紀念品店的店員，正在包裝印有拜登圖像的衣服。

週二（5日）阮富仲才與中共中央委員、中央對外聯絡部部長劉建超會面，並重申發展越、中關係為優先。據報導，阮富仲對於此次會面中，雙方主動落實越中聯合聲明的共識給予高評價，有助於進一步深化越中全面戰略合作夥伴關係。

因此，拜登出訪越南的消息一出，引起各界關注，多數認為拜登此行將有助於提高美國與越南的關係，但是否能夠趕上中越友誼，有待觀察。

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9月7日，熱帶氣旋襲捲巴西南部的南里約格蘭德（Rio Grande do Sul），洪水摧毀房屋、駕駛受困車中，並淹沒了街道，據當局統計，共有40人在風災中身亡、2300人無家可歸。州長愛德華多・萊特（Eduardo Leite）表示，至少有60個城市受到襲擊，萊特稱，這是該州有史以來最嚴重的一場風暴。

南里約格蘭德州繆孫鎮完全泡在水中，一名住戶內爾莎・特雷西尼亞（Nelsa Teresinha）坐在房屋的殘骸上。

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英國的索爾茲伯里大教堂（Salisbury Cathedral）歷經37年的修復，終於在9月7日完工。大教堂的工作人員普萊斯（Gary Price）說：「到11月中旬，圍繞在教堂外圍的鷹架都會消失，大教堂將會重現14世紀加蓋尖塔後的輝煌模樣。」

教堂的修復工程始於一名工作人員斯普林（Roy Spring）的調查，他發現教堂的石頭製品處於危險狀態，急需被修補。人們發起一項募款行動，從那之後，石頭工匠、玻璃窗工人和維護團隊就此進駐。經過37年，封頂儀式由教堂的財務主管帕得利（Kenneth Padley）爬上鷹架，在教堂尖塔東側掛上十字架，象徵著1986年開始的修復儀式正式結束。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航