【國際新聞圖輯】蘇格蘭劣質醫師害慘百人、穆斯林歡慶阿爾巴恩節、巴西洪災淹沒60城市
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美國總統拜登將在10日結束G20峰會後，前往越南河內，會面越共總書記阮富仲。不過，週二阮富仲與中共中央對外聯絡部部長劉建超時，坦言視發展中越關係為第一優先。因此，外界格外關注拜登的訪越行程，是否加深美越關係？
本週，蘇格蘭一群受害病患，在蘇格蘭議會前抗議。他們說，神經外科醫師埃傑曼（Sam Eljamel）的劣質手術，造成他們癱瘓、失明、神經失調等後遺症。蘇格蘭衛生部發表聲明，表示將對醫師進行全面調查。
在巴西，熱帶氣旋襲捲南部的南里約格蘭德州（Rio Grande do Sul），創下有紀錄以來最嚴重的風暴。城市裡的房屋、街道、車子全被泡在水中，居民只能坐在房子的殘骸上，等待政府的物資救援和住宿安置。
過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。
9月4日，數千加勒比海裔美國人聚集在紐約市東大道，穿戴華麗的衣裳、髮飾和面具，慶祝一年一度的「J’Ouvert」狂歡節。「J’Ouvert」源於兩個法語單字組成，意思是「黎明」，紀念並慶祝他們從奴役制度中解放。
在紐約市，約有60萬名非西語的加勒比海裔人士。成員來自海地、牙買加等國的表演團體Banboche Mas，其中一名表演者皮埃爾 （Claudy Pierre）說：「我們透過美食、音樂和舞蹈聚在一起。」
今年，紐約市加派警察和無人機以維持秩序，儘管有些人批評這是某種種族主義——參加者大多是黑人，但其中一名參與者麥金托什（Manuel McIntosh）認為，這樣讓他感到比較安全。事實上，往年在節慶期間，偶爾會發生暴力事件。最近一次，發生在上個月於波士頓舉辦的J’Ouvert，槍擊意外造成八人受傷。
9月5日，什葉派穆斯林朝聖者湧向位在伊拉克的聖地卡爾巴拉（Karbala），慶祝阿爾巴恩節（Arbaeen）。這是世界上最盛大的宗教集會之一。
阿爾巴恩節，是為了紀念公元680年，伊瑪目（領袖之意）侯賽因（Imam Hussein）——伊斯蘭教先知穆罕穆德的外孫被殺死，而舉辦為期40天哀悼的結束之日。據伊拉克內政部統計，截至上週五（9月1日），在哀悼期間已有超過260萬名朝聖者來到伊拉克或邊境。
9月6日，一群病患穿上病服，在蘇格蘭議會外抗議。他們是一名神經外科醫師埃傑曼的「受害」病患。
蘇格蘭衛生部證實，在調查埃傑曼過去執刀的100多起拙劣的手術後，他們認為，這些手術深深影響了病患的人生。
抗議的病患表示，他們在手術過後，出現癱瘓、失明、神經損傷、失禁等症狀。其中一名女性病患控訴，在2013年8月的手術中，埃傑曼切除了她的淚腺而非腫瘤。
上週，一份驚人的內部報告指出，縱使針對埃傑曼的投訴越來越多，但卻未要求他停止手術。經過病患數十年的抗爭，蘇格蘭衛生部終於決定要向埃傑曼啟動全面調查。
據美國駐越南大使館表示，美國總統拜登（Joe Biden）將在本屆G20峰會結束後，於9月10日前往越南河首都內，與越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）會面。
9月6日，在河內市捕捉到一家紀念品店的店員，正在包裝印有拜登圖像的衣服。
週二（5日）阮富仲才與中共中央委員、中央對外聯絡部部長劉建超會面，並重申發展越、中關係為優先。據報導，阮富仲對於此次會面中，雙方主動落實越中聯合聲明的共識給予高評價，有助於進一步深化越中全面戰略合作夥伴關係。
因此，拜登出訪越南的消息一出，引起各界關注，多數認為拜登此行將有助於提高美國與越南的關係，但是否能夠趕上中越友誼，有待觀察。
9月7日，熱帶氣旋襲捲巴西南部的南里約格蘭德（Rio Grande do Sul），洪水摧毀房屋、駕駛受困車中，並淹沒了街道，據當局統計，共有40人在風災中身亡、2300人無家可歸。州長愛德華多・萊特（Eduardo Leite）表示，至少有60個城市受到襲擊，萊特稱，這是該州有史以來最嚴重的一場風暴。
南里約格蘭德州繆孫鎮完全泡在水中，一名住戶內爾莎・特雷西尼亞（Nelsa Teresinha）坐在房屋的殘骸上。
英國的索爾茲伯里大教堂（Salisbury Cathedral）歷經37年的修復，終於在9月7日完工。大教堂的工作人員普萊斯（Gary Price）說：「到11月中旬，圍繞在教堂外圍的鷹架都會消失，大教堂將會重現14世紀加蓋尖塔後的輝煌模樣。」
教堂的修復工程始於一名工作人員斯普林（Roy Spring）的調查，他發現教堂的石頭製品處於危險狀態，急需被修補。人們發起一項募款行動，從那之後，石頭工匠、玻璃窗工人和維護團隊就此進駐。經過37年，封頂儀式由教堂的財務主管帕得利（Kenneth Padley）爬上鷹架，在教堂尖塔東側掛上十字架，象徵著1986年開始的修復儀式正式結束。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。