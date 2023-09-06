2023廣播金鐘獎入圍名單：教廣29項入圍成大贏家，深陷性醜聞的黃子佼成熱議焦點

今（2023）年第58屆廣播金鐘獎於今（6）日公布入圍名單，總計有80家業者、896件作品參賽；125件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電台品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等26個獎項。

Photo Credit: 三立電視提供 第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮主持人邵大倫（右）、吳奕蓉（左）

今年金鐘獎以「碰撞．希望」為主題，核心概念為展現台灣影視內容產業在巨大的創作能量中精彩碰撞、呈現多樣的可能與結果，廣播也是人才匯聚而且彼此碰撞出各種可能性。

至於本屆廣播金鐘獎，由世新大學校長陳清河擔任評審委員會主任委員並公布入圍名單，國立教育廣播電台共有29件作品入圍，成為今年入圍最大贏家，其次是警察廣播電台共10件作品入圍。

對此，根據舉辦金鐘獎的《三立電視》新聞稿，陳清河說：「今年參賽節目多很多，還有一個現象很特別就是原創節目變多了，廣播界也挹注了很多新人，聲音、內容、創意等都增添了不少，除了國、台、客語外，新住民的節目變多了，都是本屆廣播金鐘好的現象。」

深陷MeToo運動、性醜聞爭議的資深藝人黃子佼，是否有報名本屆廣播金鐘獎，也是關注焦點之一。對此，陳清河表示：「站在性別平等這個紅線，從個人的部分，因為有很多的爭議，所以我們心裡面都有一個共同的共識，就是這條紅線是不能踩的。他個人的部分是沒有報名，節目的部分評審還是照常接受，因為節目是團隊，所以團隊中是有黃子佼的。」

陳清河也強調，現在只要跟性平有關的部分，因為有社會觀感的底線，這個部分經過討論之後，不希望個人的部份引起社會爭議，這部分評審們共識度還蠻高的。

Photo Credit: 中央社 黃子佼

除了外界關注的一般獎項以及黃子佼是否報名外，特別貢獻獎也是每年典禮的重點之一。今年由資深廣播人賴靜嫻擔任特別獎項委員會主任委員，郭米村（丁村）及已故音樂人沈鴻元兩人獲得此殊榮。

同樣根據《三立電視》新聞稿，賴靜嫻說：「雖然特別貢獻獎得主沈鴻元已經離開，但在早年網路不發達時，即長時間大力推動爵士樂；丁村則在廣播界近60年的時間，除了製作節目，也擔任經營者，雖然現在經營廣播不容易，但仍持續地在做公益。」

第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日週六晚上7點於國父紀念館舉行。

第58屆廣播金鐘獎入圍名單

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

The Jam（參賽單位：財團法人台北國際社區文化基金會）

告白那一刻（參賽單位：漢聲廣播電臺）

阿卡人聲（參賽單位：國立教育廣播電臺）

音樂二三事（參賽單位：國立教育廣播電臺）

音樂大輪轉（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

Jazz Supreme 爵士．無所不在（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

不流行的流行歌（參賽單位：國立教育廣播電臺）

作客REC&LIVE（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

林班的記憶（參賽單位：台灣廣播股份有限公司新竹廣播電臺）

（三）生活風格節目獎

Alian 理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

Danny的市場肚（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

Midnight You & Me（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

島嶼共聲．傾聽台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

聽見．太陽（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（四）藝術文化節目獎

The show must go on（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）

張大春泡新聞—我們的老台北（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

（五）教育文化節目獎

彼當陣．現此時（參賽單位：高雄廣播電臺）

客庄花路米（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

鳥瞰臺灣（參賽單位：漢聲廣播電臺）

傾聽海洋（參賽單位：國立教育廣播電臺）

極憲彤鄉會（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（六）兒童節目獎

大耳朵探險家（參賽單位：國立教育廣播電臺）

小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）

小蕃薯偵探隊（參賽單位：國立教育廣播電臺）

走吧！尋找山林「痕」角色（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

童話透中島（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

（七）少年節目獎

Chill是青春（參賽單位：高雄廣播電臺）

Crazy實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）

Young Dreamer（參賽單位：國立教育廣播電臺）

少年好臺誌（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

（八）社會關懷節目獎

人生路歌聲情（參賽單位：國立教育廣播電臺）

城市的光影（參賽單位：國立教育廣播電臺）

為愛啟程（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

記錄礙的那一刻（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

雁子飛過台三線（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

（九）社區節目獎

大世界旅行社/職人旅行團（參賽單位：心動廣播股份有限公司）

原鄉花園（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

這些人與那些人（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

雲林好風情（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

愛上新竹：印象寫真館（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（十）廣播劇獎

Listen 看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）

人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

週日廣播劇（參賽單位：復興廣播電臺）

銀髮協奏曲（參賽單位：臺北廣播電臺）

（十一）單元節目獎

古典音樂名人堂（參賽單位：台北愛樂廣播股份有限公司）

台灣話食四方（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

住的美學（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）

泰客555+（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

Joseph Lin【林哲修】／The Jam（報名單位：財團法人台北國際社區文化基金會）

內克【吳宇軒】／告白那一刻（報名單位：漢聲廣播電臺）

巫巴克【胡聖瑋】／聲音迴路曲（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

羅小Q【羅方翰】／音樂二三事（報名單位：國立教育廣播電臺）

（二）類型音樂節目主持人獎

呂岱衛／蒙德里安調色盤（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

徐崇育／Jazz Supreme 爵士．無所不在（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

黃子軒／作客REC&LIVE（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

墨鏡哥【甘仲維】／鮮聲奪人Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）

譚志薏、戴伸峰／心唱臺灣頌（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（三）生活風格節目主持人獎

Jacky【陳昱豪】、Jane【張璟宜】、Sylvie【李宛儒】、阿謙【徐瑋謙】、小白【王維淳】／原是一家人（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

小宛【宛志蘋】／聽聲漫遊（報名單位：臺北廣播電臺）

豆子【賀正邦】／Midnight You & Me（報名單位：中國廣播股份有限公司）

黃賽音、梁瓊丹／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）

溫士凱／Danny的市場肚（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（四）藝術文化節目主持人獎

POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

王安祈、羅仕龍 ／打開戲箱說故事（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

易勳【邱奕勛】、Lemo【洪千喻】、陳宣丞、雅玲【黃雅玲】、阿金【蔡昀儒】／The show must go on（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）

羅小Q【羅方翰】／音樂地球村（報名單位：復興廣播電臺）

（五）教育文化節目主持人獎

安順【蕭安順】、倪可【倪琇茹】／鳥瞰臺灣（報名單位：漢聲廣播電臺）

范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）

晨光 阿烙【賴永誠】／山海族子民（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

溫士凱／客庄花路米（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

謝文憲、劉宥彤／極憲彤鄉會（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（六）兒童節目主持人獎

小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／大耳朵探險家（報名單位：國立教育廣播電臺）

小茱姐姐【施賢琴】／小發現大科學（報名單位：國立教育廣播電臺）

江志倫、謝佼娟、葉又菁／童話透中島（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

依娜【黃怡馨】、簡赫言／走吧！尋找山林「痕」角色（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

唐妮、蘇宥耕、郭閎業／古的科學道館（報名單位：國立教育廣播電臺）

（七）少年節目主持人獎

K博士【錢偉鈞】、亮亮【黃筠庭】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）

季潔【蔡宜穎】／Young Dreamer（報名單位：國立教育廣播電臺）

阿凱翔【張凱翔】、阿芹妹【鍾依芹】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

倫瑆【郭倫瑆】／Chill是青春（報名單位：高雄廣播電臺）

蘇菲蘇【蘇文妍】／繪聲繪影走讀趣（報名單位：高雄廣播電臺）

（八）社會關懷節目主持人獎

子雁、高郅程／雁子飛過台三線（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

尚恩【黃彥翔】／記錄礙的那一刻（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

馬士【凌士哲】／玻璃星球（報名單位：高雄廣播電臺）

雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）

鄭晴【鄭雅卿】、季謙／為愛啟程（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（九）社區節目主持人獎

安力．給怒【賴安淋】、比黛．A宓【王淑榮】／原鄉花園（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

梁兄哥【梁明達】／這些人與那些人（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

許世峰／雲林好風情（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

溫士凱／大世界旅行社/職人旅行團（報名單位：心動廣播股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

Lituk、Sera、妞可、Joyce小傅／mitengil勞動物語（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

徐進輝、施子涵／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）

屠潔、伊森【何宜憲】／深旅FOLLOW ME（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）

藍偉瑩、劉彥宏、劉東翊、鄭佳芳／教育不一樣（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

（十一）音效獎

安起【李明潓】／光影詩歌（報名單位：高雄廣播電臺）

成春福／RTI劇場（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

徐進輝、謝幸惜、朱禹任、江麗妮／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）

蔡鳳婷／聽見台灣聲景（報名單位：國立教育廣播電臺）

墨鏡哥【甘仲維】、王中彥／鮮聲奪人Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）

三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

iBreeze 環境淨化機 母愛篇 廣告（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

大象山堅果-老王涮嘴篇（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

老莊麵館-老莊篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

眠豆腐-搶沙發篇（參賽單位：聲聲入耳股份有限公司）

維夫拉克電子鎖-開啟智慧之門篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

（二）非商品類廣告獎

28週年台慶形象廣告稿-層層堆疊美麗客語版（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

多元文化彼此尊重（參賽單位：台灣廣播股份有限公司）

我的岳母失智了！（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

我愛媽媽母親節快樂篇（參賽單位：大苗栗廣播股份有限公司）

杜絕賄選-算抹合篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

四、電臺品牌行銷創新獎

【POP大新北‧永續進行式】系列活動（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

《Bravo聽見時代的聲音》數位浪潮下的廣播行銷之道（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

聽見生命裡的每個瞬間（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

五、創新研發應用獎

財團法人原住民族文化事業基金會／綠能轉播站（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

國立教育廣播電臺／聲音故事新旅程-創新廣播教育互動體驗（報名單位：國立教育廣播電臺）

蔡銘福／善用網路資源 研製物美價廉安全穩定 可應用在廣播發射站的遙測系統（報名單位：國立教育廣播電臺）

六、特別貢獻獎（得主）

郭米村（藝名：丁村）

沈鴻元

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：邱宜君