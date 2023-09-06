2023/09/06,
藝文

2023廣播金鐘獎入圍名單：教廣29項入圍成大贏家，深陷性醜聞的黃子佼成熱議焦點

2023廣播金鐘獎入圍名單：教廣29項入圍成大贏家，深陷性醜聞的黃子佼成熱議焦點
Photo Credit: 三立提供

我們想讓你知道的是

深陷MeToo運動、性醜聞爭議的資深藝人黃子佼，是否有報名本屆廣播金鐘獎也是關注的焦點之一，對此，評審團主席表示：「站在性別平等這個紅線，從個人的部分，因為有很多的爭議，所以我們心裡面都有一個共同的共識，就是這條紅線是不能踩的，他個人的部分是沒有報名。」

今（2023）年第58屆廣播金鐘獎於今（6）日公布入圍名單，總計有80家業者、896件作品參賽；125件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電台品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等26個獎項。

金鐘迷你視后吳奕蓉秀舞技 與邵大倫展現好默契
Photo Credit: 三立電視提供
第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮主持人邵大倫（右）、吳奕蓉（左）

今年金鐘獎以「碰撞．希望」為主題，核心概念為展現台灣影視內容產業在巨大的創作能量中精彩碰撞、呈現多樣的可能與結果，廣播也是人才匯聚而且彼此碰撞出各種可能性。

至於本屆廣播金鐘獎，由世新大學校長陳清河擔任評審委員會主任委員並公布入圍名單，國立教育廣播電台共有29件作品入圍，成為今年入圍最大贏家，其次是警察廣播電台共10件作品入圍。

對此，根據舉辦金鐘獎的《三立電視》新聞稿，陳清河說：「今年參賽節目多很多，還有一個現象很特別就是原創節目變多了，廣播界也挹注了很多新人，聲音、內容、創意等都增添了不少，除了國、台、客語外，新住民的節目變多了，都是本屆廣播金鐘好的現象。」

深陷MeToo運動、性醜聞爭議的資深藝人黃子佼，是否有報名本屆廣播金鐘獎，也是關注焦點之一。對此，陳清河表示：「站在性別平等這個紅線，從個人的部分，因為有很多的爭議，所以我們心裡面都有一個共同的共識，就是這條紅線是不能踩的。他個人的部分是沒有報名，節目的部分評審還是照常接受，因為節目是團隊，所以團隊中是有黃子佼的。」

陳清河也強調，現在只要跟性平有關的部分，因為有社會觀感的底線，這個部分經過討論之後，不希望個人的部份引起社會爭議，這部分評審們共識度還蠻高的。

金鐘57星光 黃子佼二登紅毯
Photo Credit: 中央社
黃子佼

除了外界關注的一般獎項以及黃子佼是否報名外，特別貢獻獎也是每年典禮的重點之一。今年由資深廣播人賴靜嫻擔任特別獎項委員會主任委員，郭米村（丁村）及已故音樂人沈鴻元兩人獲得此殊榮。

同樣根據《三立電視》新聞稿，賴靜嫻說：「雖然特別貢獻獎得主沈鴻元已經離開，但在早年網路不發達時，即長時間大力推動爵士樂；丁村則在廣播界近60年的時間，除了製作節目，也擔任經營者，雖然現在經營廣播不容易，但仍持續地在做公益。」

第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日週六晚上7點於國父紀念館舉行。

第58屆廣播金鐘獎入圍名單

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

  • The Jam（參賽單位：財團法人台北國際社區文化基金會）
  • 告白那一刻（參賽單位：漢聲廣播電臺）
  • 阿卡人聲（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 音樂二三事（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 音樂大輪轉（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

  • Jazz Supreme 爵士．無所不在（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
  • Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 不流行的流行歌（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 作客REC&LIVE（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
  • 林班的記憶（參賽單位：台灣廣播股份有限公司新竹廣播電臺）

（三）生活風格節目獎

  • Alian 理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • Danny的市場肚（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
  • Midnight You & Me（參賽單位：中國廣播股份有限公司）
  • 島嶼共聲．傾聽台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 聽見．太陽（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（四）藝術文化節目獎

  • The show must go on（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 張大春泡新聞—我們的老台北（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
  • 臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

（五）教育文化節目獎

  • 彼當陣．現此時（參賽單位：高雄廣播電臺）
  • 客庄花路米（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
  • 鳥瞰臺灣（參賽單位：漢聲廣播電臺）
  • 傾聽海洋（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 極憲彤鄉會（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（六）兒童節目獎

  • 大耳朵探險家（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 小蕃薯偵探隊（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 走吧！尋找山林「痕」角色（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 童話透中島（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

（七）少年節目獎

  • Chill是青春（參賽單位：高雄廣播電臺）
  • Crazy實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • Young Dreamer（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 少年好臺誌（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

（八）社會關懷節目獎

  • 人生路歌聲情（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 城市的光影（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 為愛啟程（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 記錄礙的那一刻（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 雁子飛過台三線（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

（九）社區節目獎

  • 大世界旅行社/職人旅行團（參賽單位：心動廣播股份有限公司）
  • 原鄉花園（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 這些人與那些人（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 雲林好風情（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）
  • 愛上新竹：印象寫真館（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（十）廣播劇獎

  • Listen 看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 週日廣播劇（參賽單位：復興廣播電臺）
  • 銀髮協奏曲（參賽單位：臺北廣播電臺）

（十一）單元節目獎

  • 古典音樂名人堂（參賽單位：台北愛樂廣播股份有限公司）
  • 台灣話食四方（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 住的美學（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
  • 技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）
  • 泰客555+（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

  • Joseph Lin【林哲修】／The Jam（報名單位：財團法人台北國際社區文化基金會）
  • 內克【吳宇軒】／告白那一刻（報名單位：漢聲廣播電臺）
  • 巫巴克【胡聖瑋】／聲音迴路曲（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
  • 羅小Q【羅方翰】／音樂二三事（報名單位：國立教育廣播電臺）

（二）類型音樂節目主持人獎

  • 呂岱衛／蒙德里安調色盤（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
  • 徐崇育／Jazz Supreme 爵士．無所不在（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
  • 黃子軒／作客REC&LIVE（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
  • 墨鏡哥【甘仲維】／鮮聲奪人Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）
  • 譚志薏、戴伸峰／心唱臺灣頌（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（三）生活風格節目主持人獎

  • Jacky【陳昱豪】、Jane【張璟宜】、Sylvie【李宛儒】、阿謙【徐瑋謙】、小白【王維淳】／原是一家人（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 小宛【宛志蘋】／聽聲漫遊（報名單位：臺北廣播電臺）
  • 豆子【賀正邦】／Midnight You & Me（報名單位：中國廣播股份有限公司）
  • 黃賽音、梁瓊丹／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）
  • 溫士凱／Danny的市場肚（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（四）藝術文化節目主持人獎

  • POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 王安祈、羅仕龍 ／打開戲箱說故事（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 易勳【邱奕勛】、Lemo【洪千喻】、陳宣丞、雅玲【黃雅玲】、阿金【蔡昀儒】／The show must go on（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 羅小Q【羅方翰】／音樂地球村（報名單位：復興廣播電臺）

（五）教育文化節目主持人獎

  • 安順【蕭安順】、倪可【倪琇茹】／鳥瞰臺灣（報名單位：漢聲廣播電臺）
  • 范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 晨光 阿烙【賴永誠】／山海族子民（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 溫士凱／客庄花路米（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
  • 謝文憲、劉宥彤／極憲彤鄉會（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（六）兒童節目主持人獎

  • 小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／大耳朵探險家（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 小茱姐姐【施賢琴】／小發現大科學（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 江志倫、謝佼娟、葉又菁／童話透中島（報名單位：正聲廣播股份有限公司）
  • 依娜【黃怡馨】、簡赫言／走吧！尋找山林「痕」角色（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 唐妮、蘇宥耕、郭閎業／古的科學道館（報名單位：國立教育廣播電臺）

（七）少年節目主持人獎

  • K博士【錢偉鈞】、亮亮【黃筠庭】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 季潔【蔡宜穎】／Young Dreamer（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 阿凱翔【張凱翔】、阿芹妹【鍾依芹】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 倫瑆【郭倫瑆】／Chill是青春（報名單位：高雄廣播電臺）
  • 蘇菲蘇【蘇文妍】／繪聲繪影走讀趣（報名單位：高雄廣播電臺）

（八）社會關懷節目主持人獎

  • 子雁、高郅程／雁子飛過台三線（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
  • 尚恩【黃彥翔】／記錄礙的那一刻（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
  • 馬士【凌士哲】／玻璃星球（報名單位：高雄廣播電臺）
  • 雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 鄭晴【鄭雅卿】、季謙／為愛啟程（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（九）社區節目主持人獎

  • 安力．給怒【賴安淋】、比黛．A宓【王淑榮】／原鄉花園（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
  • 梁兄哥【梁明達】／這些人與那些人（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 許世峰／雲林好風情（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）
  • 溫士凱／大世界旅行社/職人旅行團（報名單位：心動廣播股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

  • Lituk、Sera、妞可、Joyce小傅／mitengil勞動物語（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 徐進輝、施子涵／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 屠潔、伊森【何宜憲】／深旅FOLLOW ME（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 藍偉瑩、劉彥宏、劉東翊、鄭佳芳／教育不一樣（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

（十一）音效獎

  • 安起【李明潓】／光影詩歌（報名單位：高雄廣播電臺）
  • 成春福／RTI劇場（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
  • 徐進輝、謝幸惜、朱禹任、江麗妮／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 蔡鳳婷／聽見台灣聲景（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 墨鏡哥【甘仲維】、王中彥／鮮聲奪人Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）

三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

  • iBreeze 環境淨化機 母愛篇 廣告（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
  • 大象山堅果-老王涮嘴篇（參賽單位：中國廣播股份有限公司）
  • 老莊麵館-老莊篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）
  • 眠豆腐-搶沙發篇（參賽單位：聲聲入耳股份有限公司）
  • 維夫拉克電子鎖-開啟智慧之門篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

（二）非商品類廣告獎

  • 28週年台慶形象廣告稿-層層堆疊美麗客語版（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）
  • 多元文化彼此尊重（參賽單位：台灣廣播股份有限公司）
  • 我的岳母失智了！（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
  • 我愛媽媽母親節快樂篇（參賽單位：大苗栗廣播股份有限公司）
  • 杜絕賄選-算抹合篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

四、電臺品牌行銷創新獎

  • 【POP大新北‧永續進行式】系列活動（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）
  • 《Bravo聽見時代的聲音》數位浪潮下的廣播行銷之道（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
  • 聽見生命裡的每個瞬間（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

五、創新研發應用獎

  • 財團法人原住民族文化事業基金會／綠能轉播站（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
  • 國立教育廣播電臺／聲音故事新旅程-創新廣播教育互動體驗（報名單位：國立教育廣播電臺）
  • 蔡銘福／善用網路資源 研製物美價廉安全穩定 可應用在廣播發射站的遙測系統（報名單位：國立教育廣播電臺）

六、特別貢獻獎（得主）

  • 郭米村（藝名：丁村）
  • 沈鴻元

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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