2023廣播金鐘獎入圍名單：教廣29項入圍成大贏家，深陷性醜聞的黃子佼成熱議焦點
我們想讓你知道的是
深陷MeToo運動、性醜聞爭議的資深藝人黃子佼，是否有報名本屆廣播金鐘獎也是關注的焦點之一，對此，評審團主席表示：「站在性別平等這個紅線，從個人的部分，因為有很多的爭議，所以我們心裡面都有一個共同的共識，就是這條紅線是不能踩的，他個人的部分是沒有報名。」
今（2023）年第58屆廣播金鐘獎於今（6）日公布入圍名單，總計有80家業者、896件作品參賽；125件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電台品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等26個獎項。
今年金鐘獎以「碰撞．希望」為主題，核心概念為展現台灣影視內容產業在巨大的創作能量中精彩碰撞、呈現多樣的可能與結果，廣播也是人才匯聚而且彼此碰撞出各種可能性。
至於本屆廣播金鐘獎，由世新大學校長陳清河擔任評審委員會主任委員並公布入圍名單，國立教育廣播電台共有29件作品入圍，成為今年入圍最大贏家，其次是警察廣播電台共10件作品入圍。
對此，根據舉辦金鐘獎的《三立電視》新聞稿，陳清河說：「今年參賽節目多很多，還有一個現象很特別就是原創節目變多了，廣播界也挹注了很多新人，聲音、內容、創意等都增添了不少，除了國、台、客語外，新住民的節目變多了，都是本屆廣播金鐘好的現象。」
深陷MeToo運動、性醜聞爭議的資深藝人黃子佼，是否有報名本屆廣播金鐘獎，也是關注焦點之一。對此，陳清河表示：「站在性別平等這個紅線，從個人的部分，因為有很多的爭議，所以我們心裡面都有一個共同的共識，就是這條紅線是不能踩的。他個人的部分是沒有報名，節目的部分評審還是照常接受，因為節目是團隊，所以團隊中是有黃子佼的。」
陳清河也強調，現在只要跟性平有關的部分，因為有社會觀感的底線，這個部分經過討論之後，不希望個人的部份引起社會爭議，這部分評審們共識度還蠻高的。
除了外界關注的一般獎項以及黃子佼是否報名外，特別貢獻獎也是每年典禮的重點之一。今年由資深廣播人賴靜嫻擔任特別獎項委員會主任委員，郭米村（丁村）及已故音樂人沈鴻元兩人獲得此殊榮。
同樣根據《三立電視》新聞稿，賴靜嫻說：「雖然特別貢獻獎得主沈鴻元已經離開，但在早年網路不發達時，即長時間大力推動爵士樂；丁村則在廣播界近60年的時間，除了製作節目，也擔任經營者，雖然現在經營廣播不容易，但仍持續地在做公益。」
第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日週六晚上7點於國父紀念館舉行。
第58屆廣播金鐘獎入圍名單
一、節目獎
（一）流行音樂節目獎
- The Jam（參賽單位：財團法人台北國際社區文化基金會）
- 告白那一刻（參賽單位：漢聲廣播電臺）
- 阿卡人聲（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 音樂二三事（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 音樂大輪轉（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
（二）類型音樂節目獎
- Jazz Supreme 爵士．無所不在（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
- Sawali Music Style（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 不流行的流行歌（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 作客REC&LIVE（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 林班的記憶（參賽單位：台灣廣播股份有限公司新竹廣播電臺）
（三）生活風格節目獎
- Alian 理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- Danny的市場肚（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- Midnight You & Me（參賽單位：中國廣播股份有限公司）
- 島嶼共聲．傾聽台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
- 聽見．太陽（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
（四）藝術文化節目獎
- The show must go on（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 張大春泡新聞—我們的老台北（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
- 臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
- 戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）
（五）教育文化節目獎
- 彼當陣．現此時（參賽單位：高雄廣播電臺）
- 客庄花路米（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 鳥瞰臺灣（參賽單位：漢聲廣播電臺）
- 傾聽海洋（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 極憲彤鄉會（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（六）兒童節目獎
- 大耳朵探險家（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 小發現大科學（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 小蕃薯偵探隊（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 走吧！尋找山林「痕」角色（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 童話透中島（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
（七）少年節目獎
- Chill是青春（參賽單位：高雄廣播電臺）
- Crazy實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- Young Dreamer（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 少年好臺誌（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 耳公探險隊（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
（八）社會關懷節目獎
- 人生路歌聲情（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 城市的光影（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 為愛啟程（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 記錄礙的那一刻（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 雁子飛過台三線（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）
（九）社區節目獎
- 大世界旅行社/職人旅行團（參賽單位：心動廣播股份有限公司）
- 原鄉花園（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
- 這些人與那些人（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
- 雲林好風情（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）
- 愛上新竹：印象寫真館（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
（十）廣播劇獎
- Listen 看得見的廣播劇（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
- 假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
- 週日廣播劇（參賽單位：復興廣播電臺）
- 銀髮協奏曲（參賽單位：臺北廣播電臺）
（十一）單元節目獎
- 古典音樂名人堂（參賽單位：台北愛樂廣播股份有限公司）
- 台灣話食四方（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
- 住的美學（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
- 技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）
- 泰客555+（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
二、個人獎
（一）流行音樂節目主持人獎
- Joseph Lin【林哲修】／The Jam（報名單位：財團法人台北國際社區文化基金會）
- 內克【吳宇軒】／告白那一刻（報名單位：漢聲廣播電臺）
- 巫巴克【胡聖瑋】／聲音迴路曲（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
- 邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
- 羅小Q【羅方翰】／音樂二三事（報名單位：國立教育廣播電臺）
（二）類型音樂節目主持人獎
- 呂岱衛／蒙德里安調色盤（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
- 徐崇育／Jazz Supreme 爵士．無所不在（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
- 黃子軒／作客REC&LIVE（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 墨鏡哥【甘仲維】／鮮聲奪人Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）
- 譚志薏、戴伸峰／心唱臺灣頌（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
（三）生活風格節目主持人獎
- Jacky【陳昱豪】、Jane【張璟宜】、Sylvie【李宛儒】、阿謙【徐瑋謙】、小白【王維淳】／原是一家人（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 小宛【宛志蘋】／聽聲漫遊（報名單位：臺北廣播電臺）
- 豆子【賀正邦】／Midnight You & Me（報名單位：中國廣播股份有限公司）
- 黃賽音、梁瓊丹／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）
- 溫士凱／Danny的市場肚（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（四）藝術文化節目主持人獎
- POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
- 王安祈、羅仕龍 ／打開戲箱說故事（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 易勳【邱奕勛】、Lemo【洪千喻】、陳宣丞、雅玲【黃雅玲】、阿金【蔡昀儒】／The show must go on（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 羅小Q【羅方翰】／音樂地球村（報名單位：復興廣播電臺）
（五）教育文化節目主持人獎
- 安順【蕭安順】、倪可【倪琇茹】／鳥瞰臺灣（報名單位：漢聲廣播電臺）
- 范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 晨光 阿烙【賴永誠】／山海族子民（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 溫士凱／客庄花路米（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 謝文憲、劉宥彤／極憲彤鄉會（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（六）兒童節目主持人獎
- 小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／大耳朵探險家（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 小茱姐姐【施賢琴】／小發現大科學（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 江志倫、謝佼娟、葉又菁／童話透中島（報名單位：正聲廣播股份有限公司）
- 依娜【黃怡馨】、簡赫言／走吧！尋找山林「痕」角色（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 唐妮、蘇宥耕、郭閎業／古的科學道館（報名單位：國立教育廣播電臺）
（七）少年節目主持人獎
- K博士【錢偉鈞】、亮亮【黃筠庭】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 季潔【蔡宜穎】／Young Dreamer（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 阿凱翔【張凱翔】、阿芹妹【鍾依芹】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 倫瑆【郭倫瑆】／Chill是青春（報名單位：高雄廣播電臺）
- 蘇菲蘇【蘇文妍】／繪聲繪影走讀趣（報名單位：高雄廣播電臺）
（八）社會關懷節目主持人獎
- 子雁、高郅程／雁子飛過台三線（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
- 尚恩【黃彥翔】／記錄礙的那一刻（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
- 馬士【凌士哲】／玻璃星球（報名單位：高雄廣播電臺）
- 雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 鄭晴【鄭雅卿】、季謙／為愛啟程（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（九）社區節目主持人獎
- 安力．給怒【賴安淋】、比黛．A宓【王淑榮】／原鄉花園（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
- 梁兄哥【梁明達】／這些人與那些人（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
- 許世峰／雲林好風情（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）
- 溫士凱／大世界旅行社/職人旅行團（報名單位：心動廣播股份有限公司）
（十）企劃編撰獎
- Lituk、Sera、妞可、Joyce小傅／mitengil勞動物語（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 徐進輝、施子涵／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 屠潔、伊森【何宜憲】／深旅FOLLOW ME（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
- 雅柏【黃柏諺】／城市的光影（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 藍偉瑩、劉彥宏、劉東翊、鄭佳芳／教育不一樣（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
（十一）音效獎
- 安起【李明潓】／光影詩歌（報名單位：高雄廣播電臺）
- 成春福／RTI劇場（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
- 徐進輝、謝幸惜、朱禹任、江麗妮／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 蔡鳳婷／聽見台灣聲景（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 墨鏡哥【甘仲維】、王中彥／鮮聲奪人Voice Over（報名單位：漢聲廣播電臺）
三、廣告獎
（一）商品類廣告獎
- iBreeze 環境淨化機 母愛篇 廣告（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
- 大象山堅果-老王涮嘴篇（參賽單位：中國廣播股份有限公司）
- 老莊麵館-老莊篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）
- 眠豆腐-搶沙發篇（參賽單位：聲聲入耳股份有限公司）
- 維夫拉克電子鎖-開啟智慧之門篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）
（二）非商品類廣告獎
- 28週年台慶形象廣告稿-層層堆疊美麗客語版（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）
- 多元文化彼此尊重（參賽單位：台灣廣播股份有限公司）
- 我的岳母失智了！（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
- 我愛媽媽母親節快樂篇（參賽單位：大苗栗廣播股份有限公司）
- 杜絕賄選-算抹合篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）
四、電臺品牌行銷創新獎
- 【POP大新北‧永續進行式】系列活動（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）
- 《Bravo聽見時代的聲音》數位浪潮下的廣播行銷之道（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
- 聽見生命裡的每個瞬間（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
五、創新研發應用獎
- 財團法人原住民族文化事業基金會／綠能轉播站（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
- 國立教育廣播電臺／聲音故事新旅程-創新廣播教育互動體驗（報名單位：國立教育廣播電臺）
- 蔡銘福／善用網路資源 研製物美價廉安全穩定 可應用在廣播發射站的遙測系統（報名單位：國立教育廣播電臺）
六、特別貢獻獎（得主）
- 郭米村（藝名：丁村）
- 沈鴻元
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：邱宜君
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
- 收聽管道如下：
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- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。