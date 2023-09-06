翁山蘇姬健康狀況堪憂，緬甸軍政府拒絕提供私人醫療服務
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翁山蘇姬兒子金•阿里斯表示翁山的健康每況愈下，甚至面臨生命危險，但軍方卻拒絕讓她接受緊急醫療的建議。阿里斯強烈抨擊此決定「冷酷無情」，並呼籲當局盡快讓翁山返回仰光的家接受適當的治療。
綜合《BBC》、《獨立報》以及《路透社》報導，緬甸軍政府拒絕了監獄對前國務資政翁山蘇姬所提出緊急醫療的需求。
一名來自監獄的消息來源指出，現年78歲的翁山蘇姬患有慢性牙齦疾病及低血壓，而牙齦疾病所導致的疼痛造成她無法進食，監獄曾提出為翁山提供私人醫療服務的請求，卻被軍政府拒絕。
然而，一名軍方發言人表示，翁山的健康狀況良好，並定期接受軍方和民間醫生的檢查。
翁山最小的兒子金·阿里斯（Kim Aris）表示，他對母親的處境深感擔憂，並補充無法進食可能會使她面臨生命危險。
現居英國的阿里斯表示指出，軍政府拒絕生病的囚犯獲得建議的醫療護理不僅冷酷無情又殘忍，並表示：「據我所知，由於健康狀況不佳，我母親一直在嘔吐，並出現嚴重頭暈的症狀。」
「監獄建議進行緊急護理，但軍政府拒絕了。任何患有如此痛苦的牙齦疾病而無法進食的人，如果缺乏適當的治療，整個健康都會受到威脅。」阿里斯補充，並表示希望他的母親可以返回仰光的家中接受治療。
「我敦促緬甸當局放軟態度，以人道的方式行事。」他說。
緬甸流亡民族團結政府（NUG）則表示，政治犯的醫療保健和安全是軍政府的責任。
「國際社會應該向軍政府施壓，要求確保包括翁山蘇姬在內的所有政治犯的醫療保健和安全。」民族團結政府發言人覺佐（Kyaw Zaw）表示。
先前，曾有消息來源稱翁山已由監獄轉移至首都奈比多監禁。而為了慶祝佛教守夏節，軍政府於8月宣布特赦自2021年政變後便持續被拘留的翁山，她面臨的19項指控被減少5項，刑期則從原本的33年縮短6年至27年。
先前接受《自由亞洲電台》的專訪中，阿里斯曾表示：「即使減刑，我母親出獄的時候也已經100多歲了。」並指出特赦是一種軍事動作，軍方使用這些策略試圖安撫國際社會，卻仍然每天對緬甸國民實施各種暴行。
阿里斯也指出，先前軍方稱翁山已由監獄轉移至首都奈比多監禁，但並沒有任何證據顯示情況如此，實際上翁山仍在某個地方監獄裡。此外，即便透過任何途徑打聽，阿里斯仍不知道翁山究竟身在何處。
據稱，緬甸最高法院拒絕了翁山的法律團隊針對其被赦免的5起案件提出的特別上訴請求，稱她已獲得「寬容處理」，但法律團隊仍繼續進行上訴程序，以證明她的清白。
這5起案件是翁山面臨的最早的定罪案件，包括涉嫌違反新冠病毒禁令、非法進口和擁有對講機以及煽動叛亂的指控。此外，儘管多次要求會見翁山卻遭當局拒絕，但翁山的律師們也持續針對剩下的14項進行上訴。
支持者和西方政府都認為，針對翁山的一系列案件都是捏造的，目的是抹黑她的名譽，以使軍方的接管合法化，並阻止其重返政壇。
阿里斯表示，他的母親除了受到不公正的拘留之外，還面臨嚴重的健康問題，他強調：「將某人非法關進監獄的行為本身就受到外界譴責，而在基本人權被剝奪的情況下，這種行為就會變得更加令人髮指。」
新聞來源
- Myanmar: Aung San Suu Kyi denied 'urgent care', says son（BBC）
- Fears over Aung San Suu Kyi’s health as military junta denies request for urgent medical care（獨立報）
- Myanmar's jailed ex-leader Aung San Suu Kyi ailing - source（路透社）
- Suu Kyi’s son urges young Burmese to ‘never give up’ on democracy（自由亞洲電台）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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