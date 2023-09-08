2023/09/08,
歐洲

澤倫斯基為何選中烏梅洛夫出任國防部長？他在美國與中東都有廣泛人脈

澤倫斯基為何選中烏梅洛夫出任國防部長？他在美國與中東都有廣泛人脈
烏梅洛夫｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

烏克蘭國防部不斷受到腐敗指控，總統澤倫斯基上週末提名烏梅洛夫出任新一任國防部長。如果提名得到議會的批准通過，烏梅洛夫將成為烏克蘭歷史上首位擔任國防部長的克里米亞韃靼人。澤倫斯基為何會選中烏梅羅夫？

文：Roman Goncharenko

這一人事變動具有歷史性意義。烏克蘭歷史上首次由一位克里米亞韃靼人擔任國防部長。在抵禦俄羅斯入侵的戰爭中，國防部長扮演者關鍵性角色。

上週末，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）提名烏梅洛夫（Rustem Umerov）出任新一任國防部長。這一提名還需要議會批准通過。

澤倫斯基在上週日（9月3日）發表的每日影片講話中表示，國防部需要「與軍方和整個社會合作的新方法和新形式」，所以他做出更換國防部長的決定。

此前，針對國防部的第二波腐敗指控給國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）造成的壓力與日俱增。最典型的例子就是地方徵兵辦收取賄賂，幫助行賄人逃避動員當兵。另外國防部還涉嫌高價採購軍服。今年年初針對國防部的第一波指控主要涉及的是食品採購價格過高。

俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭已經持續了一年半之久，烏克蘭首次撤換國防部長。那麼，新的國防部長究竟是何等人物呢？

曾參與糧食出口協議談判

出於多種原因，烏梅洛夫似乎是最佳人選。41歲的烏梅洛夫近一年來負責管理烏克蘭國家財產基金，負責私有化，為因戰爭而遭受重創的國庫籌集資金。烏梅洛夫所在的機構，以2.11億歐元出售了烏克蘭國防工業公司（Ukroboronprom）下屬的一家負責加工和處理生產殘留物的子公司。

他還曾在烏克蘭議會一個負責監管烏克蘭接受西方軍事援助的委員會擔任負責人。除此之外，他還參與了兩項特別重要的外交活動。

一是，烏克蘭遭入侵後，他立即參與了烏俄在白羅斯舉行的第一輪談判，他是烏克蘭代表團特選小組成員之一。二是，他參加了2022年夏天在土耳其舉行的糧食出口協議談判。與土耳其和聯合國達成的協議確保了烏克蘭糧食可以通過黑海港口出口。該協議執行了一年之後到期，俄羅斯宣佈不再延長。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）試圖恢復該協議的努力再次失敗。

被放逐的童年

烏梅洛夫的個人經歷十分與眾不同。1982年，他出生在當時仍是蘇聯加盟共和國的烏茲別克。他是克里米亞韃靼人，所以他與被俄羅斯吞併的克里米亞之間有著不一般的關聯。

烏梅洛夫的家人來自克里米亞。1944年，在蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）的統治下，他們和成千上萬的克里米亞韃靼人一樣，被驅逐到偏遠地區。直到90年代才得以返回烏克蘭。烏梅洛夫曾在接受一家烏克蘭報紙採訪時說，他因此「從本質上反對俄羅斯的殖民和掠奪政策」。他說自己在烏茲別克度過的是「被放逐」的童年。

在大學讀完經濟學專業後，烏梅洛夫成了一名商人。他還擔任過土耳其一家行動電話公司在烏克蘭的部門主管。後來他開始越來越多地投身政治，還為克里米亞韃靼人主要政治代表穆斯塔法・傑米列夫（Mustafa Dschemiljew）擔任過顧問。2019年他以選民之聲黨議員身份被選入烏克蘭議會。

肩負外交使命的國防部長

烏克蘭總統澤倫斯基十分看重烏梅洛夫與土耳其以及伊斯蘭世界的密切關係。與土耳其的關係對於烏克蘭而言尤為重要。烏克蘭從土耳其購買的拜拉克塔爾（Bayraktar）無人機幫助烏克蘭抵禦了俄羅斯的第一波進攻。

烏梅洛夫在接受烏克蘭媒體採訪時說過：「如果烏克蘭同土耳其的關係惡化，俄羅斯的軍艦再次通過博斯普魯斯海峽，那麼這將對烏克蘭水域構成嚴重威脅。」

此外，這位新被提名的國防部長在美國也擁有良好的人脈關係。他成立的一家基金會在美國史丹佛大學為有抱負的烏克蘭政治人士啟動了一項教育培訓項目。烏梅洛夫不僅需要通過他所掌握的這些人脈資源，維繫國際社會對烏克蘭的支持，特別是還需要在中東地區拓寬這些支持與援助。

到目前為止中東國家並未參與西方對俄羅斯的制裁。烏克蘭的國防部長在戰爭時期也是一位外交官。澤倫斯基顯然對烏梅洛夫在這方面的經驗抱有很大期待。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：澤倫斯基為何會選中烏梅洛夫出任國防部長？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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