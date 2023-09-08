荷蘭、丹麥的舊型F-16戰機移交給烏克蘭，美國擔心會打爆先進的俄羅斯空天軍？
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正常美國應該要擔心的是這一批F-16戰機在進入烏克蘭戰場後，馬上被俄軍戰機打到落花流水才對。特別是烏克蘭的飛行員們，還是急就章在經過短暫的轉換訓練後，就要駕駛完全陌生的舊式戰機上戰場，勝算應該不大。不過戰場現實卻完全相反。
文：王臻明
在經過漫長的磋商後，美國與荷蘭、丹麥兩國終於達成了共識，將會把兩國空軍現有的舊型F-16戰機，移交給烏克蘭，讓在俄烏開戰後幾乎已消耗殆盡的烏克蘭空軍獲得生力軍。
目前丹麥皇家空軍擁有41架F-16 AM／BM，荷蘭皇家空軍則有24架F-16A／B MLU在服役中。丹麥已表示將撥交其中19架給烏克蘭，但荷蘭方面並未透露要交付的數量，只說還要再依荷蘭空軍的需求進行評估。不過剛剛訪問荷蘭與丹麥，並親自坐上F-16的烏克蘭總統澤倫斯基透露，預計將會接收最少42架的F-16。
過去美國一直對於援贈烏克蘭F-16一事持保留的態度。最關鍵的原因是擔心烏克蘭會利用這批戰機去攻擊俄羅斯本土，導致俄羅斯進行核武報復。除此之外，烏克蘭長期使用俄系裝備，要把後勤維修、人員訓練、作戰準則全部換成美國所主導的北約規格，並不是一件容易的事，也需要繁雜的準備工作。
最後一點，是美國要尋求合適的F-16使用國，說服該國政府冒著得罪俄羅斯的風險，捐贈這批戰機，也需要很多外交磋商與努力。因此才會一拖再拖，而且每個使用國都有不同的考量，即使美國已批准，也難以立刻交付這批戰機。
嚴格說起來，這批舊型戰機的性能早就開始跟不上時代，而且與台灣還有一些淵源。荷蘭與丹麥都在很早的時候就採購F-16A／B型戰機，並且在1980年代早期陸續服役，等到1992年美國終於同意出售F-16給台灣時，這批荷蘭、丹麥空軍所使用的F-16，已經服役十餘年了，必需要進行機體的延壽與性能提升。
由於這兩個案子進行的時間非常接近，美國又因《八一七公報》的限制，不太願意出售當時最新型的F-16C／D型給台灣，所以F-16A／B型的升級方案，就成了最佳選擇。一來經過性能提升的F-16A／B型，擁有不差的空對空作戰能力，卻又不像F-16C／D型具備美國不想讓台灣掌握的強大對地打擊能力。
荷蘭、丹麥的這批F-16A／B型戰機，在經過中期壽命升級（MLU）計畫後，被改稱為F-16AM／BM或是F-16A／B MLU，也就是此次要援贈烏克蘭的構型。台灣所採購的則稱為F-16A／B Blcok 20，兩者有極為類似的航電系統。
由於荷蘭與丹麥是舊機進行升級，所以沿用F-16A／B型的機體，但台灣是全新製造的戰機，自然沒有必要再另開生產線，去生產舊型機體，而是是直接採用許多F-16C／D型的機體設計，這也讓台灣的F-16A／B Block 20 成為全球獨一無二的構型。因為以上的淵源，才會說荷蘭、丹麥的這批F-16，與台灣的F-16，其實可以算是遠房親威的關係，性能與台灣的F-16A／B Block 20在伯仲之間。
而台灣的F-16A／B Block 20在服役快20年後，也開始展開中期壽命提升計畫，升級為目前的F-16V（嚴格來說並不是算是完整的升級，因為諸多原因台灣並沒有更換使用時數還不算太長的戰機引擎，與一些空軍認為不需要的昂貴裝備）。由於台灣還另外採購了66架全新的F-16V，兩者有不少差異，因此目前空軍稱舊機構改的機型為F-16V BLK20，新買的為F-16V BLK70。
不過無論是哪一種，性能都較之前的F-16A／B Block 20要進步許多。而荷蘭與丹麥都已引進F-35A做為下一代的主力戰機，舊型F-16服役的時間也接近40年，已難以再進行升級，所使用的武器系統也未持續更新，原本計畫在F-35A全部到齊後，就會退役，現在剛好做個順水人情，捐贈給烏克蘭。
但有趣的是美國批准移交這批F-16給烏克蘭的先決條件，是禁止烏克蘭利用這批戰機去攻擊俄羅斯本土，彷彿俄羅斯航空太空軍不存在一樣。
理論上來說，俄羅斯不只擁有已經進行過性能升級的第四代戰機，如Su-27SM，還有經過大規模改良的四代半戰機，號稱性能極為優異的Su-35S，甚至是具備匿蹤能力，被視為是第五代戰機的Su-57。要對付丹麥的F-16AM／BM或荷蘭的F-16A／B MLU，這種只經過中期壽命升級的早期型第四代戰機，應該是綽綽有餘。
美國要擔心的是這一批F-16戰機在進入烏克蘭戰場後，馬上被俄軍戰機打到落花流水才對。特別是烏克蘭的飛行員們，還是急就章在經過短暫的轉換訓練後，就要駕駛完全陌生的舊式戰機上戰場，勝算應該不大。
不過事實卻完全相反，而且美國的擔心是有道理的。因為從俄羅斯入侵烏克蘭以後，過去被視為世界第二強，只僅次於美國的俄羅斯航空太空軍，竟然無法奪下烏克蘭上空的完整控制權。甚至還不斷有戰機被烏克蘭的防空飛彈擊落，最後甚至只能躲在俄羅斯境內，發射長程飛彈來攻擊烏克蘭境內的目標。
俄羅斯航空太空軍的表現為什麼會如此出人意料，也成為許多專家探討的焦點。未來烏克蘭這一批F-16將有機會與俄羅斯的Su-27SM與Su-35S，甚至是Su-57交手，也可能會遇上屬於重型戰鬥轟炸機的Su-30SM或高速攔截機MiG-31。如果這一批二手的舊型F-16可以如入無人之境，在烏克蘭上空來去自如，支援地面作戰，甚至還能成功擊落這些俄軍戰機，那將會再次重創俄系戰機的神話。
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