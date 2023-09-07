【圖表】開學了仍有400個代理教師缺，台北59所學校還在徵人，教育部如何解決？
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全國中小學開學第二週，卻仍有許多縣市找不到代理教師，因此許多正式老師需要「超鐘點」才能補齊人力缺口。究竟哪個縣市最缺代理教師？為什麼會出現人力大缺口？我們梳理過去幾年的數據，帶你一起來了解。
開學邁入第二週，高中以下學校卻傳出代理教師荒，為什麼少子女化現象下還會缺老師？全台各縣市哪個地方最缺？根據教育部《全國高級中學以下教師選聘網》公告，截至2023年9月5日為止，仍有204所學校超過400個代理教師徵才公告在上面刊登。
以縣市比較來看，台北有59個學校皆貼出徵才公告，位居全台冠軍。排名第二名的桃園市也有43所學校在找代理老師。數據中也顯示，國小對代理教師的需求最高，即使已經開學兩週，仍有126個代理教師缺額。
為什麼代理教師這麼缺？根據《中央社》報導，近年少子女化現象，讓中小學面臨減班壓力，不敢釋出太多正式教職，多以代理教師名額補充校園師資問題，但代理教師與正式教師工作內容幾乎無異，薪資待遇卻落差很大，教育部也因此在2022年被監察院糾正，要求應改善此現象。
對此，教育部於111年度（2022年）起，於一般性補助款考核項目新增「教師員額控留比率」項目，要求各校降低代理教師員額，以不超過8％為目標。另外，再加上疫情趨緩及教育部完整聘期等政策，使都會區代理教師職缺的吸引力大幅降低。
檢視過去10年各級學校代理教師佔比，確實普遍都超過10%以上，其中又以幼兒園佔比增加最多，2021年時國小代理教師佔比超過三成。
為未成年收容人提供教育的矯正學校，近年代理教師佔比也有顯著成長，從個位數拔升至11.5%。雖然國小代理教師佔比近年有趨緩現象，但2021年仍有約12.5%為代理教師。
正式教師增額，代理教師缺額如何解？
教育部於去（2022）年逐步引導各縣市降低代理教師比率，也讓近兩年教師甄試缺額大開，不少代理教師因此考上正式教師，結束「流浪」生涯上岸。比較近五年教師聯合甄試所開放的正式教師缺額可以發現，2022年起國小正式教師缺額有顯著的成長，從2021年的1939人成長至4千多人，連續2年開出超過過去一倍的名額。
這樣的變化除了受前一年甄試停辦影響以外，也跟教育部要求員額控留情形改善有關。然而，越來越多的代理教師結束「流浪」生涯上岸，留下的代理教師缺額該如何解決？
教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，這段過渡期會請正式教師先超鐘點、達成教學正常化，也會再進一步跟國教署討論師資培育計畫。全國教育產業總工會（以下簡稱全教總）5日則發布新聞稿，批評教育部便宜行事、壓榨現職教師勞力，並表示超鐘點已是教師常態。
全教總認為面對代理教師人力需求，政府應想辦法促進中高齡再就業，建議教育部可以考慮解禁退休教師兼職停領月退金的規範，鼓勵退休教職員重返學校擔任代理教師。
據《自由時報》報導，教育部5日傍晚回應當初設立「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，其中限制退休教師再任代理教師，是考量政府資源有限，且避免排擠年輕人相關就業機會，不會因此修改相關法令規定。
資料來源：教育部、中華民國師資培育統計年報
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核稿編輯：林奕甫
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html