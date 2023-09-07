【圖表】開學了仍有400個代理教師缺，台北59所學校還在徵人，教育部如何解決？

開學邁入第二週，高中以下學校卻傳出代理教師荒，為什麼少子女化現象下還會缺老師？全台各縣市哪個地方最缺？根據教育部《全國高級中學以下教師選聘網》公告，截至2023年9月5日為止，仍有204所學校超過400個代理教師徵才公告在上面刊登。

以縣市比較來看，台北有59個學校皆貼出徵才公告，位居全台冠軍。排名第二名的桃園市也有43所學校在找代理老師。數據中也顯示，國小對代理教師的需求最高，即使已經開學兩週，仍有126個代理教師缺額。

為什麼代理教師這麼缺？根據《中央社》報導，近年少子女化現象，讓中小學面臨減班壓力，不敢釋出太多正式教職，多以代理教師名額補充校園師資問題，但代理教師與正式教師工作內容幾乎無異，薪資待遇卻落差很大，教育部也因此在2022年被監察院糾正，要求應改善此現象。

對此，教育部於111年度（2022年）起，於一般性補助款考核項目新增「教師員額控留比率」項目，要求各校降低代理教師員額，以不超過8％為目標。另外，再加上疫情趨緩及教育部完整聘期等政策，使都會區代理教師職缺的吸引力大幅降低。

檢視過去10年各級學校代理教師佔比，確實普遍都超過10%以上，其中又以幼兒園佔比增加最多，2021年時國小代理教師佔比超過三成。

為未成年收容人提供教育的矯正學校，近年代理教師佔比也有顯著成長，從個位數拔升至11.5%。雖然國小代理教師佔比近年有趨緩現象，但2021年仍有約12.5%為代理教師。

正式教師增額，代理教師缺額如何解？

教育部於去（2022）年逐步引導各縣市降低代理教師比率，也讓近兩年教師甄試缺額大開，不少代理教師因此考上正式教師，結束「流浪」生涯上岸。比較近五年教師聯合甄試所開放的正式教師缺額可以發現，2022年起國小正式教師缺額有顯著的成長，從2021年的1939人成長至4千多人，連續2年開出超過過去一倍的名額。

這樣的變化除了受前一年甄試停辦影響以外，也跟教育部要求員額控留情形改善有關。然而，越來越多的代理教師結束「流浪」生涯上岸，留下的代理教師缺額該如何解決？

教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，這段過渡期會請正式教師先超鐘點、達成教學正常化，也會再進一步跟國教署討論師資培育計畫。全國教育產業總工會（以下簡稱全教總）5日則發布新聞稿，批評教育部便宜行事、壓榨現職教師勞力，並表示超鐘點已是教師常態。

全教總認為面對代理教師人力需求，政府應想辦法促進中高齡再就業，建議教育部可以考慮解禁退休教師兼職停領月退金的規範，鼓勵退休教職員重返學校擔任代理教師。

據《自由時報》報導，教育部5日傍晚回應當初設立「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，其中限制退休教師再任代理教師，是考量政府資源有限，且避免排擠年輕人相關就業機會，不會因此修改相關法令規定。

資料來源：教育部、中華民國師資培育統計年報

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核稿編輯：林奕甫