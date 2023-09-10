TNL+ 2023/09/10,
醫療

台灣醫護荒如何解？建議借鏡德國基本法徵召女性服役，是對醫護專業的無情踐踏

台灣醫護荒如何解？建議借鏡德國基本法徵召女性服役，是對醫護專業的無情踐踏
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在台灣，醫院的護理人員可以說都必須是做專業的評估、發藥、打針與紀錄等工作，護理師的培養需要至少三年加上一年的實習，並且要通過國家考試才能任職。而一年的兵役訓練型的臨床護理，在沒有上理論課程的背景下，匆匆就要上生命的戰場，這樣沒有把關的護理品質，誰要負責？

台灣的護理荒問題與世界護理荒問題是一致的，但是為了解決台灣問題，許多非臨床從事護理相關工作者最近都提出了一些看法，有人認為可以從強制服役來著手，有些提出看法卻也沒有解決之道。

服役可以解決護理人力問題嗎？

今（2023）年8月25日《自由評論網》投書，一位大學趙姓助理教授提出參考德國基本法徵召女性服役的概念，希望台灣借鏡，用以解決護理荒的問題。個人認為此種建議，犯了一個對護理專業不夠尊重的嚴重錯誤。

想想看，如果護理人力要用徵女兵的概念來解決，那麼一年非志願的女性兵役，護理品質要如何維護？台灣目前已經有私人看護的制度，在醫院的護理人員可以說都必須是做專業的評估、發藥、打針與紀錄等工作，護理師的培養需要至少三年加上一年的實習，並且要通過國家考試才能任職。

而一年的兵役訓練型的臨床護理，在沒有上理論課程的背景下，匆匆就要上生命的戰場，這樣沒有把關的護理品質，誰要負責？這群被徵召的護理女兵，沒有任何護理概念，在臨床上必須要有現行的護理人力監督，才能保證不發錯藥與打錯針，這樣沒有專業基礎的兵能夠用嗎？

如果要再找非臨床的相關護理人員來指導監督，這不是又多了許多費用與人力。難道這樣的費用，不能用來提升護理人員的待遇，讓另外一半打退堂鼓的持照護理師回歸？倘若做了一年的女兵之後退役，每一個流動的女兵都要從頭來。

這種徵召做法，是把國家考試通過的護理人員的專業踩在腳下，把病人當實驗動物。

當然德國會有這條徵召女兵的法律，並不代表它有可以隨時被用到的可能。今天德國是北約國家，近在鄰國的烏克蘭與俄國正處戰爭，身為防禦國家責任的德國軍隊，他們備戰的準備全面提升，但至今德國的志願役都尚未有改為義務役的計畫。在沒有義務役的修法情況下，就沒有把女性徵召為護理人員作為戰爭準備所用的前提。

德國也解決不了護理荒

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