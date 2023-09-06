賴清德國政願景發表會：擴大未來世代教育投資、提高醫療衛生公共投資、打擊黑金槍毒詐騙
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民進黨總統參選人賴清德今（6）日召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，提及居住、長照、醫療、勞動、性別、族群等議題。賴清德說，會讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。
（中央社）民進黨總統參選人賴清德今（6）日召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，200多位學者專家智囊團亮相端政策牛肉，包括打造台灣為「智慧科技島」、建立社會投資型國家、打造「新創雨林生態系」。
賴清德上午召開國政願景發表會，由新境界文教基金會、青平台基金會以及台灣智庫3大智庫，集結超過200位學者專家，共同打造「2024賴清德國家希望工程」國政願景；同時也是史上第一次，3大智庫團結力挺賴清德；新境界文教基金會副董事長邱義仁、青平台基金會董事長鄭麗君及台灣智庫榮譽董事長陳博志等人出席。
賴清德表示，這是他首次以總統參選人身分正式召開記者會，公布「國家希望工程」，完整且有系統向人民報告治國理念及國政藍圖。
賴清德從過去習醫、行醫所學所能、棄醫從政的理想抱負談起，也說到他從民意機關到行政機關、從地方到中央歷練近30年的所見所聞，以及對國家未來的反省。
他說，醫學教育教他醫療專業、實證科學的邏輯訓練及人權概念，以及誠實面對問題、務實擬出對策。他擔任立委深入基層，提出許多與庶民生活相關的法案，也深知立法與行政互動及國家運作；擔任台南市長期間體認到各縣市要均衡發展；擔任行政院長時對國政有更完整掌握，特別提出「5缺」的解決對策；擔任副總統時學習到外交、兩岸、國防等身為總統應有的專業與經驗。
他說，將透過「國家希望工程」，集結社會各界有志之士，追求台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。
在民主和平的台灣，賴清德說，將以「中華民國台灣」作為台灣社會最大共識，以更開放的民主治理與均衡的區域發展團結國家，並提升國家總體韌性，推動台灣均衡發展，並連結世界理念相近國家，追求台海及印太和平。
他重申，在對等尊嚴之下，台灣願意把門打開，進行兩岸的交流合作，以增進兩岸人民的福祉，也促進台海和平穩定的發展。
在創新繁榮的台灣，賴清德指出，在產業與經濟總體政策上，將追求以「創新驅動成長」的經濟願景與新發展模式，並透過各項新興科技，用最大的力道，積極投資人才，以淨零科技及智慧科技雙軸發展，透過產業創新、科技創新、創新創業3面向，協助建構完善且國際化的創新雨林，「我們需要獨角獸，也需要創新的螞蟻雄兵」。
他提到，預計在2030年之前提出9000億新台幣的投資，帶動民間的投資，一起達到2050淨零轉型的目標。
在公義永續的台灣，賴清德強調，將擴大未來世代教育投資，並強化國家在居住、長照、醫療、勞動、性別、族群的公共支持，包括0到6歲國家一起養2.0、0到22歲擴大支持、長照3.0，以及居住3大政策等，擴大國家的公共責任、打造台灣成為社會投資型國家，同時打擊黑金槍毒詐騙，讓台灣邁向多元平權、安定公義的社會。
最後，賴清德表示，今天報告「國家希望工程」的總論，後續也將會透過各項記者會，逐一向社會提出政策藍圖。國家希望工程清楚傳達一個訊息，「人人有希望、國家就有希望」，也非常期待，面對各種國際情勢，能夠與民眾共同努力，推動國家進步，以國家希望工程作為藍圖，乘風破浪，穩健前行。
擴大投資0到22歲未來世代、醫療衛生體系公共投資
民進黨總統參選人賴清德今天召開首場「國家希望工程」國政願景發表會指出，他要建立社會投資型國家，包括政府擴大支持0到22歲，投資未來世代，並擴大對衛生醫療體系的公共投資等。
賴清德今天召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，並偕新境界文教基金會副董事長邱義仁、青平台基金會董事長鄭麗君及台灣智庫榮譽董事長陳博志等人出席，這也是3大智庫首度攜手合作。
賴清德指出，今天只是報告總論，後續會透過各場記者會逐一提出政策藍圖，希望民眾給予支持，他會讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。
賴清德說，有主權才有民主，有自由才能孕育創意，才有可能帶來創新，環環相扣。
在社會公義部分，賴清德表示，他要建立社會投資型國家，包括政府要對0到22歲擴大支持與投資，也要減輕家庭負擔，同時將擴大對衛生醫療體系的公共投資等。
至於擴大政府社會投資部分，賴清德承諾將推出0到6歲國家一起養2.0及長照3.0政策，另外也要邁向多元平權社會。為建立安定公義社會，他會堅定打擊黑、金、槍、毒、詐，讓國家主人與一般民眾，都能在安定和諧的社會安居樂業。
賴清德提國家希望工程，攜手鄭麗君邱義仁組智囊團
民進黨總統參選人賴清德今天召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，並偕新境界文教基金會副董事長邱義仁、青平台基金會董事長鄭麗君及台灣智庫榮譽董事長陳博志等人出席，這也是3大智庫首度攜手合作。
賴清德強打政策牌今天召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，說明國家的理想藍圖和願景目標。
國家希望工程最重要的擘畫者是賴清德，智囊團則包括新境界文教基金會、青平台基金會、台灣智庫，而這三大智庫邀集200位專家、企業界代表、NGO、學者專家代表與會。
三大智庫代表，在新境界文教基金會部分，包括邱義仁、陳東升、董事張建一（台灣經濟研究院院長）、董事吳介民（中央研究院社會學研究所研究員）、董事陳正然（無任所大使、數位經濟暨產業發展協會理事長）、李金龍（中興大學園藝系特約講座教授、前農委會主委）。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。