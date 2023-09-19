《傅柯的多重人生》：他無疑會比較偏好《給那沒有救我的朋友》這本小說，而不是一部傳記
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本書作者梅西對法國思想極為熟稔，他在艾希邦的首部傅柯傳記面世數年後展開另一個傅柯生平的研究、訪談與寫作計畫，不但獲得傅柯親友及艾希邦的幫助，更得到傅柯長期伴侶丹尼爾．德費的全力支持。梅西以英文寫作，對於並非出身自法國學術文化背景的讀者而言，其敘述顯得背景脈絡更加清晰，對各項細節的紀錄也更加詳盡。與艾希邦的傳記各有所長、互為補充。
文：大衛．梅西（David Macey）
18. 未完成的人生
（前略）
除了媒體的大量報導之外，謠言也開始流傳起來。許多報紙（《人道報》、《觀點》﹝Le Point﹞、《費加洛雜誌》、《新聞報》﹝Les Nouvelles﹞、《費加洛報》）都只報導傅柯去世，但沒有具體指出死因，另外有些報紙，例如《十字架報》（La Croix），則是提及腦瘤。英國的《泰晤士報》只單純指稱傅柯「突然」過世，《衛報》提及「罕見的腦部感染」。《紐約時報》提及「神經疾病」，但指稱「他的死因並未立即透露」。《解放報》刊登了一篇未署名的報導，雖然無疑用意良善，卻反倒更添混亂：
他一去世之後，謠言即開始流傳。據說傅柯死於愛滋病。彷彿一位傑出的知識分子看起來正是這項當紅疾病的理想目標，因為他也是同性戀者，儘管是一位非常低調的同性戀者。傅柯的病歷，以及他被送進卡斯田與索弘教授的神經疾病病房，雖然都不足以證明他罹患了一種只有不到百分之二的那個「現代」疾病患者身上會發生的癌症，我們依舊對此謠言的惡毒感到困惑，彷彿傅柯一定得在恥辱之中死去。
在《解放報》讀到這樣的評論頗為令人不安，因為這份報紙的私人廣告欄向來刊登的徵偶啟事都使得「羞恥」或「低調」等概念顯得毫無意義，傅柯也形容那是「一座情慾舞臺，任何人都可以踏上去四處遊蕩，就算他們沒有要找尋任何東西，就算他們沒有任何期待，也沒有關係」。也許可以進一步指出的是，傅柯後來對自己的性傾向並沒有特別「低調」，到了晚年尤其如此。不過，《解放報》的尷尬態度顯示了在一九八四年夏季公開談論愛滋是多麼困難的事情：這個字眼在當時的媒體上仍然極為罕見。
在美國，同性戀媒體對於傅柯的死因則是諱莫如深。《倡議者》在他死後不久刊登了一場一九八二年的訪談，在一個腳注裡指稱「傅柯罹患了神經系統疾病」；《紐約在地人》（New York Native）批評《紐約時報》沒有明指愛滋病是他的死因……接著卻報導他是死於「一項攻擊中樞神經系統的感染」。其他訃聞寫作者沒有那麼審慎，實際上帶有不以為然的態度。
薩伊德批評傅柯晚年缺乏政治投入，這麼指出：「明白可見的是，他比較投入探索其他方面的愛好，甚至可說是耽溺其中，包括旅遊以及不同種類的快感（他經常逗留於加州是最明顯的代表），愈來愈少在政治立場上表態。」造訪加州的旅程，對許多歐洲男同性戀者具有的政治重要性，就像造訪以色列對歐洲與美國的猶太人具有政治重要性一樣，但薩伊德並未注意到這點。此外，據說傅柯曾在一九七○年代晚期於舊金山的同性戀浴場發表演說，這點也一樣遭到忽略。
謠言會衍生更多謠言，致使一名作者雖然針對愛滋疫情寫下一部動人的敘述，卻也在筆下指稱傅柯「隱瞞」自己的愛滋病診斷，「沒有讓任何人知道，包括他忠實的愛人在內」。傅柯無疑懷疑過自己可能感染了愛滋，可能是在一九八二年感染於加州。但是他從來沒有受到確定的診斷。在他死前幾天，他的醫生仍然說著：「如果是愛滋病的話……」巴黎的醫生似乎普遍懷有一種抗拒的態度，不願接受自己診斷出來的結果，也不肯告知病患；據說有些男同性戀者必須偷取病歷才能得知自己的診斷，那些病歷是由不願或無法公開談論診斷結果的醫生故意放在易於取得的地方。
傅柯的朋友，同時也是他著作的譯者謝里登（Alan Sheridan），指稱傅柯曾經對他說：「醫生……不曉得他出了什麼問題。他提到各種可能性，也包括愛滋病在內，但接著就摒棄了這個想法。」維納認定傅柯知道自己的身體出了什麼狀況，諾哈則堅稱他把自己知道的情形都告知了身邊的人。
事後回顧起來，我們不禁對當時的謠言感到納悶，因為訃聞裡提及的「罕見腦部感染」以及「神經疾病」，在當今看來都明白代表愛滋病的相關症狀，就像「勇敢承受的漫長疾病」代表癌症一樣。從現在看來，傅柯過世前十八個月那段時間裡呈現出來的症狀尤其顯得清楚明白：流感般的症狀、頭痛、體重驟降、反覆發燒以及乾咳不止。謝里登在一九八四年二月見到傅柯的時候，對於他的外貌大感震驚：「他現在看起來比實際年齡老了十歲。」
當時在英國電視臺第四頻道擔任電視研究員的加德納（Carl Gardner）也有同樣的反應。他初次與傅柯見面是在一九八三年夏天，當時他試圖說服他上《論點》（Voices）這個深夜討論節目，但沒有成功。傅柯無意參與那個節目，還說自己即將出發前往加州。次年春天，加德納希望製作一套關於性、監獄和醫學的系列影片，由傅柯提出評論，結果這次他見到的傅柯卻老了許多，也顯得疲憊不已，並且對他說他認為自己不會再到加州去了。事後回顧起來，這句話不禁讓人覺得帶有可怕的諷刺意味。傅柯在一九八三年春天反覆向拉比諾與德雷弗斯講的話也是如此。傅柯被問到接下來有什麼計畫，他回答道：「我要好好照顧自己。」他這句話指涉的當然是《性史》第三冊的書名，但現在看來帶有濃厚的悲劇色彩。
傅柯沒有因為生病而停止工作。他被送進醫院之前，還是每天到索爾舒爾圖書館工作，坐在他習慣的座位，在窗邊一張面對入口的桌子。克洛德．莫里亞克提及自己在七月初和德費有過一段談話，德費對他說傅柯自從十二月就已經「知道」，因為他在當時得到「一項嚴重警告」。在那個時候，他不知道自己還有兩個星期或是六個月可以活，但他確實知道自己已經來日無多。他認定任何療法都不可能有效，於是決定不看醫生，繼續工作。死前幾個星期，他還顯得頗為健康，甚至仍然如常舉重鍛鍊。他最後病倒的時間所幸不長。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。