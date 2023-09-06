馬來西亞欲推動數位平台監管機制，學者：「如何落實」是關鍵
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馬來西亞考慮仿效澳洲和加拿大實施數位平台監管機制，保障新聞創作者能獲得平台方公平、合理的補償。而大馬學者與實務界分析，「如何落實」是推動這項措施的關鍵，也恐有政府欲控制社群媒體意涵。
（中央社）大馬考慮仿效澳洲和加拿大實施數位平台監管機制，保障新聞創作者獲公平補償，大馬學者與實務界分析，「如何落實」雖是推動這項措施關鍵，也恐有政府欲控制社群媒體意涵。
馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）昨天公告，引發星洲日報、中國報與東方日報等當地媒體關注。大馬考慮制定法規，要求網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms補償其取用內容的新聞來源機構，規範數位平台和應對網絡媒體不斷發展帶來的挑戰。
馬來西亞拉曼大學（Universiti Tunku Abdul Rahman）經濟學教授黃錦榮今天告訴中央社記者，如果這項規範目的是落實使用者付費或保障內容創作者收費權利，如果是在這個基礎上，推動這項措施就有合理正當性。
他認為，「如何落實」將是推動這項措施關鍵，即便諸如加拿大等國推行這些措施，仍有可能限制新聞流動效果。如果加拿大推行後尚且如此，馬來西亞一旦考慮仿效澳洲和加拿大實施的數位平台監管機制，保障新聞創作者獲公平補償，就要建立「落實」機制，而「我們在談判時的力量要往那裡傾斜」將是另外一個需要考量重點。
時事評論員馮振豪則從政府與媒體互動角度為例，認為政府在這個階段做這件事，或許凸顯意欲更加控制社群媒體，順利讓政府推動政策，也可以監控敵對政黨，這或可被認為是「政府因應社群媒體不斷發展的戰略措施」。
馮振豪表示，雖然這項規範目的是落實使用者付費或保障內容創作者收費權利，但舉凡付費一定有交易紀錄，留下「蛛絲馬跡」，這或能解讀「很明顯有包括政治或選舉動機隱含其中」。
不過，ACCIO大數據科技公司執行長劉哲涵認為，馬來西亞隨著民主化過程出現的政權輪替與人民公民素養提升，新聞自由已大幅提高，政府不會有再控制媒體心態。
通訊及數位部、馬來西亞通訊及多媒體委員會昨天與網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等網路平台討論，擬考慮制定監管機制，以及因應網路媒體挑戰採取的關鍵措施。
根據公告，大馬考慮採取類似澳洲與加拿大實施的監管機制措施，澳洲通過全球第一個強制性新聞媒體談判準則，谷歌、Meta與新聞媒體達成自願補償協議，這也是公平補償重要性的例子。加拿大的C-11法案也是對串流平台實施規範。
公告並提出當前網路遭遇挑戰包括兒童性虐待、網路賭博、涉及3R（王室、種族及宗教）內容、詐騙和網路釣魚、銷售毒品和違禁品、假冒、傳播假訊息和假新聞等網絡挑戰。
不過，熟悉網路發展人士認為，馬來西亞雖考慮仿效澳洲和加拿大實施的數位平台監管機制，保障新聞創作者獲公平補償，這項立意雖好，但從目前進度觀察仍可能僅止於起步階段，距離「落實」仍有相當遙遠。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html