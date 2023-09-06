馬來西亞欲推動數位平台監管機制，學者：「如何落實」是關鍵

（中央社）大馬考慮仿效澳洲和加拿大實施數位平台監管機制，保障新聞創作者獲公平補償，大馬學者與實務界分析，「如何落實」雖是推動這項措施關鍵，也恐有政府欲控制社群媒體意涵。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）昨天公告，引發星洲日報、中國報與東方日報等當地媒體關注。大馬考慮制定法規，要求網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms補償其取用內容的新聞來源機構，規範數位平台和應對網絡媒體不斷發展帶來的挑戰。

馬來西亞拉曼大學（Universiti Tunku Abdul Rahman）經濟學教授黃錦榮今天告訴中央社記者，如果這項規範目的是落實使用者付費或保障內容創作者收費權利，如果是在這個基礎上，推動這項措施就有合理正當性。

他認為，「如何落實」將是推動這項措施關鍵，即便諸如加拿大等國推行這些措施，仍有可能限制新聞流動效果。如果加拿大推行後尚且如此，馬來西亞一旦考慮仿效澳洲和加拿大實施的數位平台監管機制，保障新聞創作者獲公平補償，就要建立「落實」機制，而「我們在談判時的力量要往那裡傾斜」將是另外一個需要考量重點。

時事評論員馮振豪則從政府與媒體互動角度為例，認為政府在這個階段做這件事，或許凸顯意欲更加控制社群媒體，順利讓政府推動政策，也可以監控敵對政黨，這或可被認為是「政府因應社群媒體不斷發展的戰略措施」。

馮振豪表示，雖然這項規範目的是落實使用者付費或保障內容創作者收費權利，但舉凡付費一定有交易紀錄，留下「蛛絲馬跡」，這或能解讀「很明顯有包括政治或選舉動機隱含其中」。

不過，ACCIO大數據科技公司執行長劉哲涵認為，馬來西亞隨著民主化過程出現的政權輪替與人民公民素養提升，新聞自由已大幅提高，政府不會有再控制媒體心態。

通訊及數位部、馬來西亞通訊及多媒體委員會昨天與網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等網路平台討論，擬考慮制定監管機制，以及因應網路媒體挑戰採取的關鍵措施。

Photo Credit: 中央社 Google加州山景城總部。

根據公告，大馬考慮採取類似澳洲與加拿大實施的監管機制措施，澳洲通過全球第一個強制性新聞媒體談判準則，谷歌、Meta與新聞媒體達成自願補償協議，這也是公平補償重要性的例子。加拿大的C-11法案也是對串流平台實施規範。

公告並提出當前網路遭遇挑戰包括兒童性虐待、網路賭博、涉及3R（王室、種族及宗教）內容、詐騙和網路釣魚、銷售毒品和違禁品、假冒、傳播假訊息和假新聞等網絡挑戰。

不過，熟悉網路發展人士認為，馬來西亞雖考慮仿效澳洲和加拿大實施的數位平台監管機制，保障新聞創作者獲公平補償，這項立意雖好，但從目前進度觀察仍可能僅止於起步階段，距離「落實」仍有相當遙遠。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒