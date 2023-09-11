中共與俄羅斯聲稱要捍衛「戰後國際秩序」真是笑話，因為這兩個國家二戰時都不存在
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習近平掌權與普亭回鍋後，「守護二戰成果和國際秩序」已逐漸成為中共和俄羅斯針對當前國際秩序推行「修正主義」政策的口號。何以帶來世界和平的「二戰成果」，如今會變成北京和莫斯科挑戰當前國際秩序的藉口？
2010年還是中共國家主席的胡錦濤，在訪問莫斯科時與時任俄羅斯總統的梅德韋傑夫針對第二次世界大戰結束65周年發表《聯合聲明》，雙方並達成了「守護二戰成果和國際秩序」的立場。當時美國與中共關係尚佳，與俄羅斯也還沒有撕破臉，並沒有對中共和俄羅斯的主張提出異議。畢竟美國、中共與俄羅斯同為聯合國五大常任理事國，守護戰後秩序同時符合三方的利益。
然而在習近平掌權與普亭回鍋後，「守護二戰成果和國際秩序」已逐漸成為中共和俄羅斯針對當前國際秩序推行「修正主義」政策的口號。中共強行將所謂「二戰成果」與台灣、釣魚台列嶼以及南海主權掛勾，俄羅斯則是直接「不演」了，以「去納粹化」為藉口發動對烏克蘭的侵略戰爭。何以帶來世界和平的「二戰成果」，如今會變成北京和莫斯科挑戰當前國際秩序的藉口？
更好笑的是，1945年以前並沒有所謂中華人民共和國與俄羅斯聯邦這兩個國家的存在。這兩個國家都只是篡奪了中華民國，與蘇維埃社會主義共和國聯邦的聯合國席位，包括安全理事會常任理事國的席位。蘇聯已經淪為歷史，可中華民國如今還好端端存在於台灣，代表今天中共對聯合國席位的佔據並非無可爭議的。
而且1945年4月25日，中國共產黨曾以在野黨的身份派遣資深黨員董必武，隨外交部長宋子文領導的中華民國代表團，出席在舊金山的聯合國成立大會。包括董必武在內，所有出席的中華民國代表都在《聯合國憲章》上簽字。而《聯合國憲章》上使用的為中華民國的正式國名，連「中國」兩字的簡稱都沒有使用，由此可見「戰後國際秩序」在亞洲與中國只能夠由中華民國來代表。
至於俄羅斯聲稱要捍衛「戰後國際秩序」就更是笑話了。因為光是從俄羅斯聯邦的國號以及藍白紅三色國旗出發，俄羅斯就已經徹頭徹尾的破壞了「戰後國際秩序」。因為二戰時揮舞藍白紅三色國旗參戰的俄國人，100%是與納粹德國聯手進攻蘇聯的大斯拉夫民族主義者，與蘇聯所代表的意識形態完全南轅北轍，甚至是史達林所誓言清洗的對象，怎會是在維護「戰後國際秩序」？
定義「戰後國際秩序」
首先我們不能把「戰後國際秩序」交給中共與俄羅斯來定義，因為這兩個國家在二戰時都不存在。雙方只是聲稱自己「繼承」了中華民國與蘇維埃社會主義共和國聯邦的地位。可事實上既然中華民國還存在，那麼中華人民共和國就談不上「繼承」中華民國。俄羅斯只是蘇聯15個加盟共和國之一，包括烏克蘭在內的其他14個加盟共和國，也有權宣稱自己是蘇聯的繼承者。
當然因為蘇聯聲名狼藉的關係，其實哪怕是普亭領導的俄羅斯都不願意以「蘇聯繼承者」自居，只有在搶奪二戰榮光歷史的時候會搬出蘇聯來自High。俄羅斯能夠在聯合國裡拿下蘇聯的席位，純粹就是因為其軍事力量強過烏克蘭與白羅斯而已。就如同中華人民共和國，既然實際上已控制了中國大多數的領土，國際社會只能承認中共「接管」了中華民國的聯合國席位而已。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html