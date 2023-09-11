中共與俄羅斯聲稱要捍衛「戰後國際秩序」真是笑話，因為這兩個國家二戰時都不存在

2010年還是中共國家主席的胡錦濤，在訪問莫斯科時與時任俄羅斯總統的梅德韋傑夫針對第二次世界大戰結束65周年發表《聯合聲明》，雙方並達成了「守護二戰成果和國際秩序」的立場。當時美國與中共關係尚佳，與俄羅斯也還沒有撕破臉，並沒有對中共和俄羅斯的主張提出異議。畢竟美國、中共與俄羅斯同為聯合國五大常任理事國，守護戰後秩序同時符合三方的利益。

然而在習近平掌權與普亭回鍋後，「守護二戰成果和國際秩序」已逐漸成為中共和俄羅斯針對當前國際秩序推行「修正主義」政策的口號。中共強行將所謂「二戰成果」與台灣、釣魚台列嶼以及南海主權掛勾，俄羅斯則是直接「不演」了，以「去納粹化」為藉口發動對烏克蘭的侵略戰爭。何以帶來世界和平的「二戰成果」，如今會變成北京和莫斯科挑戰當前國際秩序的藉口？

更好笑的是，1945年以前並沒有所謂中華人民共和國與俄羅斯聯邦這兩個國家的存在。這兩個國家都只是篡奪了中華民國，與蘇維埃社會主義共和國聯邦的聯合國席位，包括安全理事會常任理事國的席位。蘇聯已經淪為歷史，可中華民國如今還好端端存在於台灣，代表今天中共對聯合國席位的佔據並非無可爭議的。

而且1945年4月25日，中國共產黨曾以在野黨的身份派遣資深黨員董必武，隨外交部長宋子文領導的中華民國代表團，出席在舊金山的聯合國成立大會。包括董必武在內，所有出席的中華民國代表都在《聯合國憲章》上簽字。而《聯合國憲章》上使用的為中華民國的正式國名，連「中國」兩字的簡稱都沒有使用，由此可見「戰後國際秩序」在亞洲與中國只能夠由中華民國來代表。

至於俄羅斯聲稱要捍衛「戰後國際秩序」就更是笑話了。因為光是從俄羅斯聯邦的國號以及藍白紅三色國旗出發，俄羅斯就已經徹頭徹尾的破壞了「戰後國際秩序」。因為二戰時揮舞藍白紅三色國旗參戰的俄國人，100%是與納粹德國聯手進攻蘇聯的大斯拉夫民族主義者，與蘇聯所代表的意識形態完全南轅北轍，甚至是史達林所誓言清洗的對象，怎會是在維護「戰後國際秩序」？

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定義「戰後國際秩序」

首先我們不能把「戰後國際秩序」交給中共與俄羅斯來定義，因為這兩個國家在二戰時都不存在。雙方只是聲稱自己「繼承」了中華民國與蘇維埃社會主義共和國聯邦的地位。可事實上既然中華民國還存在，那麼中華人民共和國就談不上「繼承」中華民國。俄羅斯只是蘇聯15個加盟共和國之一，包括烏克蘭在內的其他14個加盟共和國，也有權宣稱自己是蘇聯的繼承者。

當然因為蘇聯聲名狼藉的關係，其實哪怕是普亭領導的俄羅斯都不願意以「蘇聯繼承者」自居，只有在搶奪二戰榮光歷史的時候會搬出蘇聯來自High。俄羅斯能夠在聯合國裡拿下蘇聯的席位，純粹就是因為其軍事力量強過烏克蘭與白羅斯而已。就如同中華人民共和國，既然實際上已控制了中國大多數的領土，國際社會只能承認中共「接管」了中華民國的聯合國席位而已。