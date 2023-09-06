首屆非洲氣候峰會：呼籲富國落實氣候融資承諾、計畫2030年實現100%再生能源
我們想讓你知道的是
肯亞總統魯托表示，將「堅定鼓勵」富裕國家落實每年提供1000億美元的氣候融資，以協助非洲國家應對氣候危機。而他也認為，非洲有機會成為全球綠色供應鏈的樞紐，並計畫2030年非洲將實現100%使用再生能源的願景。
第一屆「非洲氣候峰會」（Africa Climate Summit）9月4日至9月6日在肯亞首都奈洛比舉行，會議旨在推動氣候融資機制與非洲的氣候行動，會中非洲國家也提出2030年實現100%再生能源的願景。更重要的是，非洲國家有意透過這場氣候峰會，在今年第28屆聯合國氣候變化大會（COP 28）之前，先行整合非洲各國的聲音，以便在COP 28上共同爭取非洲權益。
非洲呼籲落實氣候融資機制、改革全球金融體系
肯亞總統魯托（William Ruto）在開幕演講上說，「氣候變遷正逐漸侵蝕非洲的經濟發展。」魯托表示，在氣候變遷的影響之下，擁有超過13億人口的非洲，每年損失了5%到15%的國內生產毛額（GDP），而這對非洲經濟發展造成不小的挫折。
魯托表示，將在峰會宣言中，「堅定鼓勵」富裕國家落實每年提供1000億美元的氣候融資，以協助非洲國家應對氣候危機。他也呼籲，各國應就全球金融體系進行改革，並提供非洲國家優惠性貸款，因為目前非洲國家借貸的成本較其他國家高出5倍，進而加劇各國債務危機。
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）承認，「嚴重的、不公平的」債務確實存在。他還表示，全球受到氣候變遷影響最嚴重的20個國家中，有17個在非洲，而包括美國在內的最富裕20國，卻排放全球80%的二氧化碳。
非洲國家對資金的需求，也獲得一些富裕國家的回應。今年COP 28的主辦國——阿拉伯聯合大公國宣布，將投資45億美元購買非洲的碳權（Carbon Credits）。美國也計畫額外提供3000萬美元，提升非洲糧食安全與氣候變遷的應對能力。德國則宣布，將向非洲提供4.5億歐元的融資資金，其中6000萬歐元用以支持肯亞發展氫能。
面對各國資金，非洲國家態度相對謹慎。根據《路透社》報導，非洲國家表示，他們歡迎外國投資，但這些投資應符合非洲的融資需求，否則非洲可能承擔更多債務。
非洲計畫2030年實現100%使用再生能源
非洲國家在全球相對較不富裕，卻擁有再生能源所需的關鍵資產。《美聯社》報導，非洲擁有全球60%的再生能源資產，以及超過30%用以發展再生能源與低碳技術的關鍵礦產。
非洲開發銀行總裁阿德西納（Akinwumi Adesina）表示，應該根據非洲所擁有的雨林、生物多樣性等資產，重新評估非洲的GDP，「非洲不應擁有豐富的自然資源，卻缺乏現金。」
魯托認為，非洲有機會成為全球綠色供應鏈的樞紐。「非洲擁有十足的潛力，可以透過風能、太陽能、地熱、水力發電等的混合能源的形式，實現完全自給自足。」他並估計，非洲有望在2030年實現100%使用再生能源。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則堅信，非洲可成為發展再生能源的核心區域。他指出，衣索比亞、肯亞和蘇丹擁有大型水力發電設施，而埃及、突尼西亞和阿爾及利亞則擁有風力與太陽能發電。
非洲2021年碳排僅佔全球4%，北美洲人均碳排量為非洲的10倍
根據《半島電視台》報導，2021年全球碳排總量約為371.2億噸，中國的碳排量約114.7億噸，是全球最大的碳排國家。而緊接在後的則是美國（50億噸）、印度（27億噸）、俄羅斯（17.5億噸）和日本（10.7億噸）。相較之下，非洲總體的碳排量為14.5億噸，僅佔全球的4%。
另外，非洲約佔世界總人口的17%，若以人均計算，非洲一年人均碳排量約1噸，為各大洲中最低。其他各洲一年的人均碳排量依序為：北美洲10.3噸、大洋洲10噸、歐洲7.1噸、亞洲4.6噸、南美洲2.5噸。也就是說，北美洲一個月平均的碳排量，相當於非洲10.3個月所排放的二氧化碳。
數據也顯示，非洲有超過60%碳排量由3個國家貢獻，分別為南非（4.4億噸）、埃及（2.5億噸），以及阿爾及利亞（1.8億噸）。相反的，許多撒哈拉沙漠以南的貧窮國家，例如剛果民主共和國、中非共和國，人均一年的碳排量僅0.1噸。然而，南非與埃及並未出席此次的非洲氣候峰會。
新聞來源
- Africa Climate Summit links ‘unfair’ debt burden with calls to make continent’s green assets pay off（AP）
- Millions of dollars pledged as Africa's landmark climate summit enters day 2（ABC）
- World losing race to meet climate goals, COP28 president says（Reuters）
- Africa Climate Summit begins in Kenya: A simple guide to proceedings（Al Jazeera）
- How much does Africa contribute to global carbon emissions?（Al Jazeera）
延伸閱讀
- 氣候變遷：聯合國警告吉力馬札羅等非洲冰川，將在2050年前消失
- 非洲剛果泥炭地：面臨油田開發威脅的「人類之肺」
- 這些樹能救我們：非洲塞內加爾男子立下宏圖大志，5年種植500萬棵樹
- 亞馬遜峰會呼籲富裕國家履行氣候融資義務，但未能承諾2030年前實現「森林零砍伐」
- 巴西邀拉美諸國召開亞馬遜峰會，將在年底COP28推出熱帶雨林永續發展協議
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
Tags：
2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html