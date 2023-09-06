首屆非洲氣候峰會：呼籲富國落實氣候融資承諾、計畫2030年實現100%再生能源

第一屆「非洲氣候峰會」（Africa Climate Summit）9月4日至9月6日在肯亞首都奈洛比舉行，會議旨在推動氣候融資機制與非洲的氣候行動，會中非洲國家也提出2030年實現100%再生能源的願景。更重要的是，非洲國家有意透過這場氣候峰會，在今年第28屆聯合國氣候變化大會（COP 28）之前，先行整合非洲各國的聲音，以便在COP 28上共同爭取非洲權益。

非洲呼籲落實氣候融資機制、改革全球金融體系

肯亞總統魯托（William Ruto）在開幕演講上說，「氣候變遷正逐漸侵蝕非洲的經濟發展。」魯托表示，在氣候變遷的影響之下，擁有超過13億人口的非洲，每年損失了5%到15%的國內生產毛額（GDP），而這對非洲經濟發展造成不小的挫折。

魯托表示，將在峰會宣言中，「堅定鼓勵」富裕國家落實每年提供1000億美元的氣候融資，以協助非洲國家應對氣候危機。他也呼籲，各國應就全球金融體系進行改革，並提供非洲國家優惠性貸款，因為目前非洲國家借貸的成本較其他國家高出5倍，進而加劇各國債務危機。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）承認，「嚴重的、不公平的」債務確實存在。他還表示，全球受到氣候變遷影響最嚴重的20個國家中，有17個在非洲，而包括美國在內的最富裕20國，卻排放全球80%的二氧化碳。

非洲國家對資金的需求，也獲得一些富裕國家的回應。今年COP 28的主辦國——阿拉伯聯合大公國宣布，將投資45億美元購買非洲的碳權（Carbon Credits）。美國也計畫額外提供3000萬美元，提升非洲糧食安全與氣候變遷的應對能力。德國則宣布，將向非洲提供4.5億歐元的融資資金，其中6000萬歐元用以支持肯亞發展氫能。

面對各國資金，非洲國家態度相對謹慎。根據《路透社》報導，非洲國家表示，他們歡迎外國投資，但這些投資應符合非洲的融資需求，否則非洲可能承擔更多債務。

非洲計畫2030年實現100%使用再生能源

非洲國家在全球相對較不富裕，卻擁有再生能源所需的關鍵資產。《美聯社》報導，非洲擁有全球60%的再生能源資產，以及超過30%用以發展再生能源與低碳技術的關鍵礦產。

非洲開發銀行總裁阿德西納（Akinwumi Adesina）表示，應該根據非洲所擁有的雨林、生物多樣性等資產，重新評估非洲的GDP，「非洲不應擁有豐富的自然資源，卻缺乏現金。」

魯托認為，非洲有機會成為全球綠色供應鏈的樞紐。「非洲擁有十足的潛力，可以透過風能、太陽能、地熱、水力發電等的混合能源的形式，實現完全自給自足。」他並估計，非洲有望在2030年實現100%使用再生能源。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則堅信，非洲可成為發展再生能源的核心區域。他指出，衣索比亞、肯亞和蘇丹擁有大型水力發電設施，而埃及、突尼西亞和阿爾及利亞則擁有風力與太陽能發電。

非洲2021年碳排僅佔全球4%，北美洲人均碳排量為非洲的10倍

根據《半島電視台》報導，2021年全球碳排總量約為371.2億噸，中國的碳排量約114.7億噸，是全球最大的碳排國家。而緊接在後的則是美國（50億噸）、印度（27億噸）、俄羅斯（17.5億噸）和日本（10.7億噸）。相較之下，非洲總體的碳排量為14.5億噸，僅佔全球的4%。

另外，非洲約佔世界總人口的17%，若以人均計算，非洲一年人均碳排量約1噸，為各大洲中最低。其他各洲一年的人均碳排量依序為：北美洲10.3噸、大洋洲10噸、歐洲7.1噸、亞洲4.6噸、南美洲2.5噸。也就是說，北美洲一個月平均的碳排量，相當於非洲10.3個月所排放的二氧化碳。

數據也顯示，非洲有超過60%碳排量由3個國家貢獻，分別為南非（4.4億噸）、埃及（2.5億噸），以及阿爾及利亞（1.8億噸）。相反的，許多撒哈拉沙漠以南的貧窮國家，例如剛果民主共和國、中非共和國，人均一年的碳排量僅0.1噸。然而，南非與埃及並未出席此次的非洲氣候峰會。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君