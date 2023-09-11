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智利政變50週年：將新自由主義的搖籃送入墳墓，智利社會為何陷入尖銳對立？

智利政變50週年：將新自由主義的搖籃送入墳墓，智利社會為何陷入尖銳對立？
智利總統博里奇｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

智利民調機構CERC，長期關注國人對1973年政變的觀感，今年5月30日公佈的結果顯示認為「軍方執行政變是正確的」比例為36％（2013年為16％）；認為「政變永遠不該合法化」的比例為41％，（2013年為68％）。

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

1973年9月11日智利陸軍總司令皮諾契特（Augusto Pinochet）將軍，成功發動軍事政變推翻民選的阿葉德（Salvador Allende）政府，阿葉德當天自殺身亡。皮諾契特隨即建立軍政府、中止執行憲法、解散國會、執行言論檢查、取締所有政黨、暫停一切政治活動。

從不掩飾是阿葉德粉絲的現任總統博里奇（Gabriel Boric），近來推動紀念智利政變50週年的重要活動，包括6月13日由現任國防部長、也是阿葉德孫女的費南德斯女士（Maya Fernández），和已於8月16日去職的前文化部長德阿吉雷（Jaime de Aguirre），率隊前往位於麥哲倫海峽的道森島（Dawson Island）悼念曾於軍政府初期設立於該島集中營服刑的囚犯。

8月18日，邀請美國眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez, AOC）與博里奇總統會面，為美國解密政變相關資料暖身。

8月28日法院將七名被控於1973年9月16日殺害著名民歌手維克杜哈拉（Victor Jara）的軍人判刑定讞，涉案的86歲將軍查貢（Hernán Chacón Soto）返抵家中後自殺身亡。稍後博里奇在電視台受訪時表示「我不想評斷查貢將軍自殺的決定……我想說的是對那些曾犯罪刑卻逃避責任的人終將面對後果。我指的不只是查貢將軍也是皮諾契特本人都屬怯懦的行徑（act of cowardice）。」

面對針對性極強的連串活動，一群退休將領曾在8月28日給博里奇總統的聯名信中表示：「所有這些活動只會引發同胞們之間更大的分裂」，信尾表示他們「認為1973年9月11日所發生的，隨著歷史的沉澱將被置於與其相應的位置。」

8月29日，1973年政變後曾入獄三年的智利共產黨主席、眾議員吉列爾莫・泰列爾（Guillermo Teillier）病逝，博里奇下令全國哀悼兩天「以紀念他一生對智利的奉獻，以及他為建立一個更公正的社會所做的不懈努力」，博里奇在悼念典禮上說「泰列爾死得有尊嚴，不像其他人不願面對司法死得像懦夫。」政變50週年前夕智利社會陷入如此尖銳對立的原因如下。

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