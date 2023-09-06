鐘小平代表國民黨出戰台北中正萬華立委，應曉薇是否參選？藍營：向黨中央報備後再進一步了解

（中央社）國民黨今（6）日提名台北市議員鍾小平參選台北市第5選區（中正、萬華）立委，鍾小平表示，這次選舉，黨一定要團結，感謝同黨議員應曉薇、郭昭巖承讓，他也相信市黨部主委黃呂錦茹會幫忙。

國民黨今天下午召開中常會，通過第11屆立法委員選舉第15梯次提名案，台北市第5選區依據民調結果，提名鍾小平參選，將對上無黨籍立委參選人于美人、民進黨立委參選人吳沛憶。

國民黨內有意投入2024台北市第5選區（中正、萬華）立委選舉的有鍾小平、應曉薇、郭昭巖等人，台北市黨部6月11日至13日進行全民調，原定6月14日結果出爐，但因其中1人的民調數據差距大，導致人選卡關至今，北市黨部把民調結果送交黨中央，由黨中央決定人選。

由於昨天就傳出國民黨今天會通過提名鍾小平參選立委，應曉薇隨即宣布向黨中央報備參選中正萬華區立委，也為藍營在此選區的立委選戰，埋下不確定因素。

鍾小平在中常會後受訪時說，黨一定要團結，感謝應曉薇跟郭昭巖的承讓，讓他有機會承擔大任，對於應曉薇的說法，他則不予置評。

外傳黃呂錦茹與鍾小平之間不和，外界關注黃呂錦茹後續是否會幫忙，鍾小平說，這個區雖然略為領先，可是還是要很努力，還是需要黨機器的輔選，所以非常需要黃呂錦茹，他也會去拜訪黃呂錦茹。

被問到是否擔心市黨部不輔選，鍾小平強調，黨要團結，小我更小、大我更大，相信黃呂錦茹會幫黨籍立委提名人輔選；而他會爭取郭昭巖、應曉薇的幫忙，也會去拜訪郭昭巖、應曉薇。

談到對手于美人，鍾小平則說，于美人2016年支持總統蔡英文、2020年支持立委林昶佐，是白皮綠骨，但他的票跟于美人的票有重疊，所以會提防于美人對基層的滲透，就于美人的綠底，還是對綠的選民有吸引力。

文傳會主委林寬裕表示，台北市第5選區當初民調出來後，有參選人質疑2家民調公司有落差，因此黨中央利用相當長的時間，透過科學證據，了解民調狀況，最終確認民調沒有問題，民調過程禁得起考驗，因此依照當初協調方式，以民調結果提名人選。

對於應曉薇宣布報備參選，林寬裕說，區域立委改成單一選區後，並沒有報備參選的事情，黨中央不知道應曉薇要申請報備參選這件事，雖然理解、肯定應曉薇要為黨拚鬥的精神，不過以民調結果來決定勝負，這是應曉薇在民調進行前就同意的。

國民黨發言人楊智伃說，應曉薇要報備參選或是選到底，都是向媒體陳述，等應曉薇真的到黨中央報備，會再請考紀會了解狀況。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君