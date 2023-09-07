寫給社會新鮮人的履歷攻略：七大步驟、三大策略寫出吸睛履歷
我們想讓你知道的是
履歷是面試流程的開始，面試流程是職涯的開始。履歷代表了過去的學習與經驗，撰寫履歷時，實際上就在總結自己的人生故事。職涯與人生環環相扣、息息相關。這篇文章與其說教你寫履歷的技巧，不如說是讓你提早了解經歷的重要。
文：衛斯理 Wesley
關於履歷，我得到的收穫遠比我給的多。
當時候我剛從第一份工作休息完畢，準備從社工師轉職到企業擔任人資。當時我想，為什麼我在這個領域已經頗有成果，卻沒有面試機會？後來有幸在職游創辦人韋丞的指點下重新擬定履歷撰寫的策略。履歷還沒完全改完，就收到面試邀約並錄取新工作了。
當時候我很訝異，我並非人資背景卻被上市櫃公司錄取並且爭取到外派機會。後來我私底下問主管，主管提到我社工背景所培養的溝通能力是他們期待的，希望可以解決跨文化的問題。
這讓我首度體會履歷的重要性
看了5至6年的履歷，雖然時代在進步、資訊汲取更容易，但有多數的社會新鮮人履歷仍有待加強。依據104銀行的統計，新鮮人履歷多半「令人窒息」 NG三大主因有，專長技能未填，不符合人才需求條件；是自傳未寫、無差異性、錯字過多、未條列式、平淡普通；應徵職務未填，應徵職務不符合，對職務描述不正確。
出乎意料的平均每4份履歷表，只有1份能獲得面試機會。履歷是人資認識你的第一手媒介，就算你過去的經驗多麼豐富與精彩，人資也只能先透過這幾頁的履歷先認識你。
我自己歸納社會新鮮人不會寫履歷主要兩個原因如下。
1.沒有研究過自己感興趣的職務
常見盲點是履歷打開就開始寫，寫完就開始投，連要做的職務工作內容都沒看過。例如投履歷說要當業務，但不知道業務的工作內容是什麼、一般業務跟軟體業務有什麼差異說不出來，好像工作內容的介紹是人資的工作一樣。
2.沒有思考自己哪裡適合這份職務
想當業務，卻不知道自己有什麼優勢或專業符合這份工作。更糟的情況是，並未提供充足認識你的資訊就把履歷就丟出來。一方面沒有思考過要哪裡適合，另一方面可能知道自己非本科系就先丟出來試水溫看看。
當這些基本功都沒做的時候，你的履歷就是一直在Disqualify的盒子裡，不管投幾次履歷都是同樣的結果。或許你可以透過模仿別人的履歷拿到面試的入門票，但有可能你的表現幫前後的面試者提高錄取的可能性，去當別人的陪襯。
要怎麼寫好履歷？ 我帶大家用七大步驟、三大策略來解決履歷的NG困境，寫出一份吸睛履歷。
寫履歷七大步驟拆解職缺關鍵字
大家都知道HR從關鍵字開始看履歷，透過關鍵字快速解析求職者背景和經驗。但卻不知道這些關鍵字從何而來。其實關於職缺7至8成的資訊都在人力銀行的網站上，你需要的是透過一步一步來拆解這些職缺與關鍵字。
- 步驟一：輸入你想要的職務搜尋，開始研究職缺
第一步先認識自己想做的職務到底在做什麼。打開人力銀行，依照你想要的工作地點、公司與職務輸入關鍵字，就有相關的職缺資訊可以參考。通常你可以挑大公司的職缺研究起，資訊也比較齊全。
- 步驟二：研究工作內容，確定自己是否對這樣的工作感興趣
職缺裡面一定會有工作內容的說明。先務實的研究工作內容，知道這個職缺是在做什麼以及自己對於這樣的工作想嘗試或感興趣。確保工作不會停留在自己的想像中。
- 步驟三：研究必備條件，確認自己的符合程度
職缺裡面也一定會有必備條件，除了學歷、科系、年資、語言能力以外，大公司通常也會具體的列出詳細的必備條件，希望想要投遞履歷的人可以事先檢核自己是否符合這些要求。
- 步驟四：圈出關鍵字，確認職缺主要要求
進一步圈出有關於專業知識、技能、態度的陳述，如：理工相關背景、JAVA程式語言、溝通能力佳、問題解決與問題分析能力、實驗設計的經驗、統計分析、負責任、不排斥工廠等等，這些就是該職缺的關鍵字。
- 步驟五：重新盤點履歷，看看自己缺了那些
盤點自己的履歷是否吻合這些關鍵字。如果你的履歷中有大部分都符合關鍵字，那恭喜你進入面試階段甚至錄取的機率相當高。但如果你的履歷都沒有符合的關鍵字，那你可能要想想自己是否適合應徵這份工作，或是自己要如何補足這些技能。
通常我都會鼓勵社會新鮮人，只要滿足五成以上就可以試著出擊。
- 步驟六：寫入關鍵字，確保自己符合條件
寫入關鍵字不只是讓人資更快的搜尋到你的履歷，而是確保你符合應徵的條件（後面會提到寫的策略）。履歷只是面試流程的一部分，要把這些關鍵字當作是後續進入面試階段彰顯自己的手段。
- 步驟七：寫封Cover Letter，主動出擊刷存在感
人資在進行招募作業時，一定都會先從主動應徵的履歷看起，當你主動出擊投遞履歷時，已經搶先別人一步。而人資在收到履歷後不會跳出整封履歷，會先呈現自我推薦信(Cover Letter)，所以在信上寫你為什麼會想要應徵，自己有什麼優勢時，就會增加履歷被點擊的機率。
寫履歷的3大核心策略增加吸睛度
履歷要的是創造記憶點，看完要記得你、對你有興趣，進一步想邀約你參加面試，甚至人資有其他適合的職缺會想到你。如果你的履歷是平鋪直敘，例如，曾經上過統計分析的課程具備統計分析能力。那麼你的履歷就無法創造出差異或是吸睛的點。
要如何寫出不平凡的履歷？ 當你在寫入關鍵字時，就可以透過3大核心策略來增加履歷的說服力。
- 策略一：從優勢下手，寫出你可以為對方解決什麼問題
如果在職缺的關鍵字中，你有明顯擅長的特質或技能，那麼你要告訴面試主管你可以利用這些優勢幫他們什麼、解決什麼問題。有一個小技巧，如果你發現相同的職缺，特別是這間公司有列出這個關鍵字，那很可能這個關鍵字就是他們的痛點（不見得是專業）。
例如台積電的工程師特別列出跨部門的溝通技能，如果你曾經擔任過社團、球隊或是系學會的幹部，擅長與人溝通與協調，可以解決工程師與其他部門溝通的問題，那麼你錄取的機會一定比別人高。
- 策略二：從故事下手，寫出為了這一刻你準備了多久
當這些職缺的關鍵字並不是你這麼擅長，甚至是有明顯弱勢時，雖然你沒有辦法幫對方解決問題，但是你可以展現你努力學習的過程。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。