寫給社會新鮮人的履歷攻略：七大步驟、三大策略寫出吸睛履歷

文：衛斯理 Wesley

關於履歷，我得到的收穫遠比我給的多。

當時候我剛從第一份工作休息完畢，準備從社工師轉職到企業擔任人資。當時我想，為什麼我在這個領域已經頗有成果，卻沒有面試機會？後來有幸在職游創辦人韋丞的指點下重新擬定履歷撰寫的策略。履歷還沒完全改完，就收到面試邀約並錄取新工作了。

當時候我很訝異，我並非人資背景卻被上市櫃公司錄取並且爭取到外派機會。後來我私底下問主管，主管提到我社工背景所培養的溝通能力是他們期待的，希望可以解決跨文化的問題。

這讓我首度體會履歷的重要性

看了5至6年的履歷，雖然時代在進步、資訊汲取更容易，但有多數的社會新鮮人履歷仍有待加強。依據104銀行的統計，新鮮人履歷多半「令人窒息」 NG三大主因有，專長技能未填，不符合人才需求條件；是自傳未寫、無差異性、錯字過多、未條列式、平淡普通；應徵職務未填，應徵職務不符合，對職務描述不正確。

出乎意料的平均每4份履歷表，只有1份能獲得面試機會。履歷是人資認識你的第一手媒介，就算你過去的經驗多麼豐富與精彩，人資也只能先透過這幾頁的履歷先認識你。

我自己歸納社會新鮮人不會寫履歷主要兩個原因如下。

1.沒有研究過自己感興趣的職務

常見盲點是履歷打開就開始寫，寫完就開始投，連要做的職務工作內容都沒看過。例如投履歷說要當業務，但不知道業務的工作內容是什麼、一般業務跟軟體業務有什麼差異說不出來，好像工作內容的介紹是人資的工作一樣。

2.沒有思考自己哪裡適合這份職務

想當業務，卻不知道自己有什麼優勢或專業符合這份工作。更糟的情況是，並未提供充足認識你的資訊就把履歷就丟出來。一方面沒有思考過要哪裡適合，另一方面可能知道自己非本科系就先丟出來試水溫看看。

當這些基本功都沒做的時候，你的履歷就是一直在Disqualify的盒子裡，不管投幾次履歷都是同樣的結果。或許你可以透過模仿別人的履歷拿到面試的入門票，但有可能你的表現幫前後的面試者提高錄取的可能性，去當別人的陪襯。

要怎麼寫好履歷？ 我帶大家用七大步驟、三大策略來解決履歷的NG困境，寫出一份吸睛履歷。

寫履歷七大步驟拆解職缺關鍵字

大家都知道HR從關鍵字開始看履歷，透過關鍵字快速解析求職者背景和經驗。但卻不知道這些關鍵字從何而來。其實關於職缺7至8成的資訊都在人力銀行的網站上，你需要的是透過一步一步來拆解這些職缺與關鍵字。

步驟一：輸入你想要的職務搜尋，開始研究職缺

第一步先認識自己想做的職務到底在做什麼。打開人力銀行，依照你想要的工作地點、公司與職務輸入關鍵字，就有相關的職缺資訊可以參考。通常你可以挑大公司的職缺研究起，資訊也比較齊全。

步驟二：研究工作內容，確定自己是否對這樣的工作感興趣

職缺裡面一定會有工作內容的說明。先務實的研究工作內容，知道這個職缺是在做什麼以及自己對於這樣的工作想嘗試或感興趣。確保工作不會停留在自己的想像中。

步驟三：研究必備條件，確認自己的符合程度

職缺裡面也一定會有必備條件，除了學歷、科系、年資、語言能力以外，大公司通常也會具體的列出詳細的必備條件，希望想要投遞履歷的人可以事先檢核自己是否符合這些要求。

步驟四：圈出關鍵字，確認職缺主要要求

進一步圈出有關於專業知識、技能、態度的陳述，如：理工相關背景、JAVA程式語言、溝通能力佳、問題解決與問題分析能力、實驗設計的經驗、統計分析、負責任、不排斥工廠等等，這些就是該職缺的關鍵字。

步驟五：重新盤點履歷，看看自己缺了那些

盤點自己的履歷是否吻合這些關鍵字。如果你的履歷中有大部分都符合關鍵字，那恭喜你進入面試階段甚至錄取的機率相當高。但如果你的履歷都沒有符合的關鍵字，那你可能要想想自己是否適合應徵這份工作，或是自己要如何補足這些技能。

通常我都會鼓勵社會新鮮人，只要滿足五成以上就可以試著出擊。

步驟六：寫入關鍵字，確保自己符合條件

寫入關鍵字不只是讓人資更快的搜尋到你的履歷，而是確保你符合應徵的條件（後面會提到寫的策略）。履歷只是面試流程的一部分，要把這些關鍵字當作是後續進入面試階段彰顯自己的手段。

步驟七：寫封Cover Letter，主動出擊刷存在感

人資在進行招募作業時，一定都會先從主動應徵的履歷看起，當你主動出擊投遞履歷時，已經搶先別人一步。而人資在收到履歷後不會跳出整封履歷，會先呈現自我推薦信(Cover Letter)，所以在信上寫你為什麼會想要應徵，自己有什麼優勢時，就會增加履歷被點擊的機率。

寫履歷的3大核心策略增加吸睛度

履歷要的是創造記憶點，看完要記得你、對你有興趣，進一步想邀約你參加面試，甚至人資有其他適合的職缺會想到你。如果你的履歷是平鋪直敘，例如，曾經上過統計分析的課程具備統計分析能力。那麼你的履歷就無法創造出差異或是吸睛的點。

要如何寫出不平凡的履歷？ 當你在寫入關鍵字時，就可以透過3大核心策略來增加履歷的說服力。

策略一：從優勢下手，寫出你可以為對方解決什麼問題

如果在職缺的關鍵字中，你有明顯擅長的特質或技能，那麼你要告訴面試主管你可以利用這些優勢幫他們什麼、解決什麼問題。有一個小技巧，如果你發現相同的職缺，特別是這間公司有列出這個關鍵字，那很可能這個關鍵字就是他們的痛點（不見得是專業）。

例如台積電的工程師特別列出跨部門的溝通技能，如果你曾經擔任過社團、球隊或是系學會的幹部，擅長與人溝通與協調，可以解決工程師與其他部門溝通的問題，那麼你錄取的機會一定比別人高。

策略二：從故事下手，寫出為了這一刻你準備了多久

當這些職缺的關鍵字並不是你這麼擅長，甚至是有明顯弱勢時，雖然你沒有辦法幫對方解決問題，但是你可以展現你努力學習的過程。