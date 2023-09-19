《當責學應用圖解》：從「ARCI法則」看赤壁之戰，吳蜀聯軍真正的A是誰？
我們想讓你知道的是
「當責」（Accountability）與「負責」（Responsibility）最大的不同，在於當責必須「對結果負責」，而不是只把自己份內的事情做完就好。一個有當責概念的員工，會主動認識到自己有能力解決問題，更進一步確保獲得任務所想要的結果，而不只是做完「主管交代的任務」。
文：張文隆、徐紀恩
10：角色與責任上的「ARCI法則」
圖解
前圖譜之9裡，我們定義了A與R兩個要角；這圖譜之10裡我們加了兩個配角，亦即C與I，也完整了我們所謂的ARCI角色與責任配置。外型上就像是「豬頭」又長出了兩個耳朵， 兩個耳朵可以擺一旁，也可以擺上方，都是美美的。
在A＋R所構成的圓圈執行團隊裡，你想過當責者A的老闆到哪裡去了嗎？有學員戲說，就坐在A的頭上或肩上，指揮若定啊。這不太好吧，在A的資格已足、授權已成後，這位老闆應該退出圓圈而成為上圖中右上方的C，即Consulted（被諮詢）的角色，亦即，A有重大問題、決定與行動之前需要先諮詢的老闆C，C則給予A意見和回饋（feedback），或予顧問（consulting）或教練（coaching）。最後的決定呢？仍應是由A做成的，然後A＋R團隊再全力執行之，務期交出成果。如此行，C會放心嗎？通常不太會；所以，這是一個雙方漸進式放手與放心的養成過程，也是未來培育人才之道。
另一個角色是I，即Informed，亦即，事後被告知者。是指A在行動中、行動後應將半成果或成果主動告知相關部門或其他會被影響到的部門的人員；或者，會被影響到的人員也可主動要求成為I而隨時接受告知。
「當責」在定義上有個重要功能是：要報告的、要說明的， 報告你已經做成的，更要報告你沒有做成的。職場上，許多人還是習慣於悶不吭聲，埋頭苦幹。大老闆（C）在退出A＋R團隊的運作圈後，總會告誡A，別忘了會被你影響到的相關工作者I，I有時也可虛線回饋的，意思是也可以給A一些建議，這角色在未來也越來越重要了。彼得．杜拉克曾說過：「所有的決策都沒有完成，除非該通知的人都被通知到了。」
這個國際企業管理上通稱的ARCI法則，也是舊稱的RACI法則。在新名的ARCI中，我們把主導權還給當責者的A，所以排到第一位。早期作業中，常是由C先幫A搞定了許多R們，所以是R們先動起來的，也排在最前面而後依序成了RACI。管理世界很有趣、很多樣，我們在研討會中遇過其他不少衍生名稱，例如久待權威領導下的文化，仍難忘大老闆威權，他們想改為CARI（凱瑞，C是老闆，應排最前），或改為BARCI（巴喜）——我大驚，問道：B是何物？他說是Boss，大老闆也； 他可是一家幾千億級公司副總，應該都還沒準備好要授權或賦權培養人才吧。還有怕A的能力不足而再追加S（支援）而成ARCIS的，也有在歐洲語系或中國地區就單純因發音把ARCI念成「阿奇」的……美不勝收。
「ARCI法則」最通用的定義如下所述：
- A：Accountable，當責者，負起最終成敗責任者。是經理人，有說「是／否」的權力（authority）與否決權（veto power）; 每一個活動只能有一個A。
- R：Responsible， 負責者， 實際完成任務者。是專業人（specialist）；負責行動與執行，可有多人分工，其分工方式與程度主要由A決定。
- C：Consulted，事先諮詢者，A在「最後決定」或「行動」前必須諮詢者。可能是上司或外人；這上司常就是直屬老闆，外人則是別部門相關主管願意提供資助者，或外部顧問。是雙向溝通之模式，提供A充分必要的資訊、資源與支援。
- I：Informed，事後告知者，A在「決策」或「行動」之後必須告知者。是會被影響到的有關人員，在各層級、各部門，是單向溝通的， 但也歡迎提供feedbacks。
還是故事更有趣，下面先分享兩個。
故事
其一：A不只是個「協調者」
有些初任A，還是難免自認為只是個coordinator（居中協調者），於是遊走在A、R、C、I之間，折衝協調，努力工作， 但總是覺得力道不足、決心不足，角色也不清，他只是一時在代理C嗎？或代理哪位更大的B？或只是個上級傳話人？是不想、不能或不知要扛起當責的最後成果責任嗎？於是，A成了一位進可攻、退可守，爭功諉過者。我們發現，把一位饒有能力的A釘在那個豬頭位置上，讓他對「當責」有刻骨銘心的認識、認同與認真後，他的思考、心態與執行力就會很不一樣了， 會讓人耳目一新。協調者只會周旋於眾R之間，然後去跟C報告：我該講的都講了，已經仁至義盡了……。其實，當責者不只是協調者，A還要有論述力、說服力、領導力，知道要達成什麼共同目標、有何長短程目的，會激勵別人與自己，是要交出最後成果的。所以，他的想法、作法自是不同，何況他是正牌的A，公司也已公告周知了。
A要在C的輔導下，成為一個真正的A。C被挑戰的將是： 你今年要幫公司培養出幾個A？「C的成就就是他的A們成就的總和」，Intel傳奇CEO安德魯．葛洛夫（Andrew Grove）如是說。
其二：請C做個「教練者」
我們的C也常有不少問題，不願也不敢放手。於是，授權後仍是囉哩叭唆，欲迎還拒，也常游走在A、R、C、I之間， 還常常時A、時R、時C、時I，與也在游走的A，形成角色與責任上的混亂，造成不少弊端，如：
1. 真有才能、才華的A跑了。
2. 很想成長為A的，不做了。例如，當A的標準是軟硬能力合起來至少要80分，他才70分，那麼就請C多多Coach他，做中學、學中做可能是成長良方。在C自己做好風險管理後要給A容錯空間，以激發出更多的自主與創新。別找90分的來當A，那是over-qualified，也算浪費人力人才；60分的，就千萬別讓當A了，會闖禍不斷的。別硬是要找個正好80分的，難找也會被看成不授權、不育才的藉口。
3. C不要只想到teach（教訓），多些coach、consult等多方輔導。我們曾遇見過一個有為的A，被一個20餘年豐富工作經驗的C在一項技術小失誤上被教訓得很厭世。
諮詢、輔導、教練等方式雖然有些洋派，但確是未來培養人才的主流。
4. 我們曾經在工作坊中，屢次大聲詢問與會學員們：在這個「豬頭」式ARCI專案中，對全案了解最多的人會是誰？
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！