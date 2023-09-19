鄭維中《島嶼歷史超展開》：台灣社會由「同島多命」到「同島一命」的過程，也可以參照「群舞」比喻
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本書作者鄭維中認為，十七世紀是一個「台灣作為世界史場所」誕生的世紀，島嶼潛能在這時被解鎖，歷史隨之超展開，充滿動態的生成和演化，而且影響延續至今。當代台灣讀者對此理解得愈是深入細緻，將愈能夠辨識今日關鍵歷史時刻的到來，進而做出正確決定。
文：鄭維中
【結論】島民的節奏：由「場所」到「在場」
（前略）
台灣居民的「在場」作為一種歷史結構
儘管綜觀台灣歷史，能在不同時段發現種種持續發揮影響力的、此消彼長的結構性因素，但在本書所涵蓋的時間斷限之內（約由十六世紀中期至十八世紀前期），筆者藉由前面六章，論述造就此一時期台灣歷史變化的結構性因素如下：
（一）島嶼的自然地理：黑水溝阻隔，良港少，沙洲多。這是長久以來島內人群未曾受到海域文化網絡（佛教、印度教、伊斯蘭教）浸潤，亦未有跨地域國家組織受外界刺激成立的主要原因。
（二）地球氣候由溫暖期轉向小冰期的變化。此時亞洲大陸饑荒頻率增加，而捕烏魚潮境的頻繁南移，構成十七世紀福建難民前往台灣的前提條件。
（三）台灣島的政治地理位置，位於東南亞與東北亞交界。十六世紀後，日本與東南亞連結網絡確立，此一地點逐漸被捲入東亞地緣政治開展的過程中。
（四）歐洲人持續介入。歐洲人掌握全球先驅的船運、港務、軍事技術，迫使台灣島內的社會連結上中國、印太、歐洲，從而引發劃時代的人、事、物衝擊。以上這些因素，其影響力仍然穿透到當代，並且有可能在某種機緣下重新變為島民必須面對或重整運用的環境條件。
但是，以整體眼光從當代回顧過去，無疑影響台灣歷史最大的變動，為十八世紀後華南移民持續進入台灣定居的此一現象。此一移民浪潮雖非由歐洲人因素直接導致，但十七世紀荷蘭人建造了大員（安平）港務設施，又以武力馴服平埔族人兩種劃時代的改變，確實大有利於其他國家勢力進入台灣，從而為華南移民創造了大有利的定居條件。隨後，十八至十九世紀台灣歷史的發展，即以中華世界的人、事、物輸入為主調。其背後，則是清帝國治理機器的介入與支撐。
兩百年來，一個以漢文化為主的移民社會在台灣逐漸發展成熟，直至十九世紀全球史的演進再度聚焦於東亞，而全球海上連結的網絡構造再度展現其影響力，才將清帝國的影響力給比了下來。在這樣的變局中，島民的共同節奏也在一波波地緣政治、工業文明的衝擊中逐漸浮現並進入意識層面當中。
回到「綿延不斷的世界史樂曲」這個比喻來看上述歷史變動的過程，可以這樣描述：台灣專屬的樂章，在十六世紀已然隱隱開始落下零星前奏音符，而在十七世紀大幅展開序曲篇章。以其前所未見的音色，一度承擔世界史合奏當中極為特別的間奏與和弦。十八世紀，台灣的曲調大部分作為中國樂章的背景和弦或模仿其聲部而存在，形成支聲複音（heterophony）。十九世紀中期後，才又因為與歐洲（一個個的）樂章形成對應，而相互激盪奏出具備特殊自我風格的旋律。
前面所說歷史結構因素的開展，就如同新進納入的特殊樂器，分頭逐步加入演奏。例如，像是全球氣候變遷這樣的因素，雖然在十六到十七世紀可能影響力很強，在十八、十九世紀卻沒讓人有強烈的感受。就好像樂器的表現或許有暫時休止或低吟（如同florid organum的低聲部）的時刻。相對的，十八、十九世紀華南移民所推動的「水田化運動」，導致了人口擴張，使得台灣島民的集體意志影響周邊他人命運的能力（capacity），日益擴大。
這種台灣島民的總體存在日益被納入周邊行動者視野中衡量的情況，我稱之為「島民的在場」。[1] 隨著台灣漢人社會的成熟，日治以來以島嶼為範圍施行的各式各樣「近代化」社會改組，容許島民表達集體意志的空間也持續地被創造出來。「島民的在場」這個影響力愈來愈大的歷史因素也就轉變成為新的貫時性歷史結構。
「島民的在場」這個因素，並非本書時代斷限中已然成形的歷史結構。應該說這個因素直到十九世紀晚期發展成熟，而在二十世紀前期才愈來愈受到重視。此點是我按照我現有的台灣史知識所做出的判斷，還不能說是學界共同認可的一般通說。然而為了完整說明我對台灣史的想像，在此仍須硬著頭皮解說這樣的初步構想。也就是說，按照前面世界史交響樂展演的比喻推演下去的話，台灣島民的共同歷史，即台灣分部篇章的形成，可說是層疊浮現的自發性合奏曲。在台灣獨特的旋律與音色，受到島民與外界認可之前，不同的個人、人群、組織，本是有意無意對應著其他聲部的曲調，配合其即興演奏。在各種風格差異巨大的不協調音中，憑依台灣島生存的眾人，經常不由自主地默默協調。[2]
如同「不萊梅的城市樂手」這樣一路結伴，跌撞前行。台灣的居民而在世界交響樂綿延不斷演奏中，漸漸開始將注意力朝向彼此、自主協調起所演奏的分部。在世界史整體交響樂的延續中，結伴的樂手們，重複主要的幾類樂器，而逐漸摸索出與這些樂器相互適應的調性、特色。最終，他們的演奏超越了其他資深樂手創作曲調的表現範圍。樂手們運用獨特的音色，創造出嶄露自我個性的共同旋律。
換言之，台灣島民共同的歷史意識，其源頭或許是來自幾個偶然由外界促成的契機。就好像，個別個人生命的歷程，對應著共同的歷史結構，在隨意共鳴之下，卻能創造某種一致的群體個性。也就是說「場所」為「在場」創造了條件，而「在場」則是「展現意志」的前提。順著這種想像來說，本書對於早期台灣歷史結構的描繪，即是希望為當代台灣居民意識到集體的歷史環境做準備，以為全體島民未來展現集體意志創造條件。
作為歷史結構的「島嶼節奏」
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
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此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
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臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
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雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
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臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
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南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
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世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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