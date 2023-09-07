《孤注一擲》取自東南亞「詐騙園區」案例，導演：「真實情況比描述的還要殘酷」

我們想讓你知道的是
《孤注一擲》是講述一位程式設計師潘生，因升遷受阻而被東南亞高薪招聘吸引，結果誤入詐騙集團陷阱，並在護照沒收及凌虐威脅下被迫替詐騙集團工作。在這些位於東南亞的詐騙公司，背後通常都是中國的犯罪集團，而那些因不實招聘廣告赴當地的外國人，通常會被詐騙集團以軟禁方式成為「現代奴隸」。
於8月8日上映的中國電影《孤注一擲》，目前票房已累積達人民幣36.73億（約新台幣160億4925萬7979元），超過《紅海行動》進入中國影史票房前11名，這部以「多一人觀影，少一人受騙」為宣傳口號，劇情取自猖獗已久的東南亞「詐騙園區」案例，目前在中國引起熱議，相關主題標籤在社群平台抖音上的觀看次數已超過13億次。
東南亞「詐騙園區」的背後是誰在運作？
由申奥執導的《孤注一擲》，是講述一位程式設計師潘生（由張藝興飾演），因升遷受阻而被東南亞高薪招聘吸引，結果誤入詐騙集團陷阱，並在護照沒收及凌虐威脅下，被迫成為王傳君（由陸秉坤飾演）經營的詐騙集團成員。
近年來，設於緬甸、柬埔寨、寮國的「詐騙園區」惡名昭彰，所衍生的相關人口販賣事件更時常躍上新聞版面。在這些位於東南亞的詐騙公司，背後通常都是中國的犯罪集團，而那些因不實招聘廣告赴當地的外國人，通常會被詐騙集團以軟禁方式成為「現代奴隸」，若沒有達成工作目標，甚至會被強摘器官或強迫賣淫。
聯合國人權辦公室8月29日才發布報告，表示這種詐騙趨勢不會終止，目前緬甸至少有12萬人、柬埔寨約有10萬人可能被犯罪集團強迫關押行網路詐騙，而東南亞其他國家包括寮國、菲律賓和泰國也被認為是人口販運過境的主要國家。
聯合國報告中也提到，新冠肺炎疫情爆發後迫使許多國家關閉賭場，經營者遂將賭場轉移到監管較少的地區，包括邊境地區、經濟特區和網路空間，更將目標對準了處於脆弱處境的移民，如因邊境和企業關閉而在這些國家滯留或失業者。這些被誘拐參與詐騙活動者大多是男性，也有婦女和青少年，許多人更具有良好教育背景，具專業工作背景、擁有大學或碩士學位，精通程式語言和多種語言。
《孤注一擲》導演：真正發生的事情，比這更殘酷一百倍或一千倍
在《孤注一擲》中，主角潘生遭受詐諞集團的身體虐待，包括腿被打斷並被關在籠裡，導演申奥對此表示，電影中呈現的劇情已較爲克制，「實際情況比我們描述的還要極端。真正發生的事情比這更黑暗、更殘酷一百倍或一千倍。」電影團隊也陪同中國相關部門官員，前往反詐騙行動第一線進行調查或逮捕；申奥還提到，由於電影中對網絡詐騙的真實描繪，他的團隊還收到來自海外的威脅訊息。
而因著這些設據點於東南亞的詐騙園區，不僅影響東南亞國家的聲譽，也影響國際旅客到當地旅行的意願。以中國遊客為例，2019年，赴柬埔寨的660萬外國遊客中，中國遊客就超過230萬人次，是柬埔寨最主要遊客來源，2022年卻僅有10.6萬旅客來自中國，其中的因素便是擔憂會遭人口販賣份子綁架，因此也有評論表示，《孤注一擲》這部電影又更加深了對東南亞的負面印象。
據中國官媒《新華社》報導，中國在2022年破獲電信網絡詐騙案件約46.4萬起，中國國家互聯網信息辦公室封鎖境外涉嫌詐騙網站共79.9萬個、IP位址3.8萬個，因此警世意味濃厚的《孤注一擲》，可想而知帶有官方宣傳目的，不過倘若中國當局未從「詐騙集團」的興起源頭「從根改起」，正如聯合國人權辦公室所言，這種詐騙趨勢終究不會消失。
延伸閱讀
- 你知道「賣豬仔」嗎？被高薪廣告誘騙到柬埔寨的不只有台灣人，還有馬來西亞人
- 柬埔寨會成為黃賭毒聚集的詐騙溫床，正是中國「一帶一路」經濟殖民主義的後遺症
- 怕求助會遭認定為詐騙犯，逾萬中國人仍困東南亞詐騙園區
新聞來源
- China Box Office: ‘No More Bets’ Beats ‘Barbie’ to World-Leading Weekend Haul（Variety）
- ‘No More Bets’: China’s New Runaway Hit Film Takes On Online Fraud（Sixth Tone）
- Hit Chinese movie raises fears of travel in Southeast Asia（The Japan Times）
- 人權高專：數十萬人被販運至東南亞從事網絡詐騙（聯合國）
- Chinese tourists spurn Cambodia and Myanmar due to fears of human trafficking（The China Project）
核稿編輯：杜晉軒
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
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本文係由國泰世華銀行邀約