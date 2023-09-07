《孤注一擲》取自東南亞「詐騙園區」案例，導演：「真實情況比描述的還要殘酷」

於8月8日上映的中國電影《 孤注一擲 》， 目前票房已累積達人民幣36.73億（約新台幣160億4925萬7979元），超過《紅海行動》進入中國影史票房前11名， 這部以「多一人觀影，少一人受騙」為宣傳口號，劇情取自猖獗已久的東南亞「詐騙園區」案例，目前在中國引起熱議，相關主題標籤在社群平台抖音上的觀看次數已超過13億次。

東南亞「詐騙園區」的背後是誰在運作？

由申奥執導的《 孤注一擲 》，是講述 一位程式設計師潘生（由張藝興飾演），因升遷受阻而被東南亞高薪招聘吸引，結果誤入詐騙集團陷阱，並在護照沒收及凌虐威脅下，被迫成為王傳君 （由陸秉坤飾演）經營的 詐騙集團成員。

近年來，設於緬甸、柬埔寨、寮國的「詐騙園區」惡名昭彰，所衍生的相關人口販賣事件更時常躍上新聞版面。在這些位於東南亞的詐騙公司，背後通常都是中國的犯罪集團，而那些因不實招聘廣告赴當地的外國人，通常會被詐騙集團以軟禁方式成為「現代奴隸」，若沒有達成工作目標，甚至會被強摘器官或強迫賣淫。

聯合國人權辦公室8月29日才發布報告，表示這種詐騙趨勢不會終止，目前緬甸至少有12萬人、柬埔寨約有10萬人可能被犯罪集團強迫關押行網路詐騙，而東南亞其他國家包括寮國、菲律賓和泰國也被認為是人口販運過境的主要國家。

聯合國報告中也提到，新冠肺炎疫情爆發後迫使許多國家關閉賭場，經營者遂將賭場轉移到監管較少的地區，包括邊境地區、經濟特區和網路空間，更將目標對準了處於脆弱處境的移民，如因邊境和企業關閉而在這些國家滯留或失業者。這些被誘拐參與詐騙活動者大多是男性，也有婦女和青少年，許多人更具有良好教育背景，具專業工作背景、擁有大學或碩士學位，精通程式語言和多種語言。

《孤注一擲》導演：真正發生的事情，比這更殘酷一百倍或一千倍

在 《 孤注一擲 》 中，主角潘生遭受詐諞集團的 身體虐待，包括腿被打斷並被關在籠裡，導演申奥對此表示，電影中呈現的劇情已較爲克制，「 實際情況比我們描述的還要極端。 真正發生的事情比這更黑暗、更殘酷一百倍或一千倍。」電影團隊也陪同中國相關部門官員，前往反詐騙行動第一線進行調查或逮捕；申奥還提到，由於電影中對 網絡詐騙的真實描繪，他的團隊還收到來自海外的威脅訊息。

而因著這些設據點於東南亞的詐騙園區，不僅 影響東南亞國家的聲譽，也影響國際旅客到當地旅行的意願。以 中國遊客為例，2019年，赴柬埔寨的660萬外國遊客中，中國遊客就超過230萬人次，是柬埔寨最主要遊客來源，2022年卻僅有10.6萬旅客來自中國，其中的因素便是擔憂會遭人口販賣份子綁架，因此也有評論表示， 《 孤注一擲 》這部電影又更加深了對東南亞的負面印象。

Photo Credit: GettyImages 柬埔寨西哈努克港是詐騙集團重鎮。

據中國官媒《新華社》報導，中國在2022年破獲電信網絡詐騙案件約46.4萬起，中國 國家互聯網信息辦公室 封鎖境外涉嫌詐騙網站共79.9萬個、IP位址3.8萬個，因此警世意味濃厚的《 孤注一擲 》，可想而知帶有官方宣傳目的，不過倘若中國當局未從「詐騙集團」的興起源頭「從根改起」，正如 聯合國人權辦公室所言，這種詐騙趨勢終究不會消失。

延伸閱讀

新聞來源

核稿編輯：杜晉軒