英國第二大城伯明罕宣布破產，通膨、稅收銳減與官司索賠造就一場「完美風暴」
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工黨率領的伯明罕市議會其實在2012年英國最高法院通過同工同酬索賠裁決後，該議會在過去10年裡已支付近11億英鎊的同工同酬賠償金。該決議讓眾多向伯明罕地方政府申訴「同工不同酬」的女性員工受益，她們的職業涵蓋大學助教、餐飲從業人士以及清潔人員，這些女性工作者在長期由男性主導的市場上，大多沒有獲得與男性同酬的薪水及獎金。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
英國第二大城伯明罕（Birmingham）市議會於2023年9月5日宣布該市須停止所有非必要支出，此消息被外界視為伯明罕實質上已破產，市政當局同時也面臨高達7.6億英鎊（約新台幣305億元／約港幣74.9億元）的同工同酬官司索賠（Equal pay claims）。
伯明罕市議會發言人表示，市議會當前已依據《1988年地方政府財政法》（Local Government Finance Act 1988）第114條發布通知。據英國《衛報》（The Guardian）解釋，該法令是英格蘭及威爾斯（Wales）等構成國所採用的立法規範，其代表市議會已沒有能力平衡預算，除保護社會弱勢等法定基本服務將繼續履行外，多數非法定的基本服務如文化活動、公共建設、市容維護以及向社區團體撥款的資金皆將被迫削減。
美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，伯明罕出現赤字的主因在於無法支付7.6億英鎊同工同酬索賠，尤其現階段該市2023年至2024年的財政赤字總額已飆至8700萬英鎊（約新台幣34.9億元／約港幣8.57億元）。
由英國中間偏左派政黨「工黨」（Labour Party）掌控的伯明罕市議會內部領袖科頓（John Cotton）表示，發布《1988年地方政府財政法》第114條通知是讓財政支出重新站穩腳跟的「必要步驟」，以此消弭市政財務危機。
「與全英國各地的地方當局一樣，伯明罕市議會顯然遭遇前所未有的財務困境，通貨膨脹問題嚴重加上市政稅收銳減，都造就了『一場完美風暴』。」科頓與伯明罕市議會副主席湯普森（Sharon Thompson）在聯合聲明中如此寫道。
伯明罕破產帶來哪些衝擊？
英國《獨立報》（The Independent）表示，伯明罕市議會破產後，除上述提及的公共建設、街區維護可能受受到影響，公共區域垃圾清潔的頻率、休閒活動、圖書館運行、公園養護以及非屬社會關懷範疇的兒童服務皆將面臨預算削減的困境。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
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最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。