TNL+ 2023/09/07,
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英國第二大城伯明罕宣布破產，通膨、稅收銳減與官司索賠造就一場「完美風暴」

英國第二大城伯明罕宣布破產，通膨、稅收銳減與官司索賠造就一場「完美風暴」
Photo Credit: GettyImages

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工黨率領的伯明罕市議會其實在2012年英國最高法院通過同工同酬索賠裁決後，該議會在過去10年裡已支付近11億英鎊的同工同酬賠償金。該決議讓眾多向伯明罕地方政府申訴「同工不同酬」的女性員工受益，她們的職業涵蓋大學助教、餐飲從業人士以及清潔人員，這些女性工作者在長期由男性主導的市場上，大多沒有獲得與男性同酬的薪水及獎金。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國第二大城伯明罕（Birmingham）市議會於2023年9月5日宣布該市須停止所有非必要支出，此消息被外界視為伯明罕實質上已破產，市政當局同時也面臨高達7.6億英鎊（約新台幣305億元／約港幣74.9億元）的同工同酬官司索賠（Equal pay claims）。

伯明罕市議會發言人表示，市議會當前已依據《1988年地方政府財政法》（Local Government Finance Act 1988）第114條發布通知。據英國《衛報》（The Guardian）解釋，該法令是英格蘭及威爾斯（Wales）等構成國所採用的立法規範，其代表市議會已沒有能力平衡預算，除保護社會弱勢等法定基本服務將繼續履行外，多數非法定的基本服務如文化活動、公共建設、市容維護以及向社區團體撥款的資金皆將被迫削減。

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，伯明罕出現赤字的主因在於無法支付7.6億英鎊同工同酬索賠，尤其現階段該市2023年至2024年的財政赤字總額已飆至8700萬英鎊（約新台幣34.9億元／約港幣8.57億元）。

由英國中間偏左派政黨「工黨」（Labour Party）掌控的伯明罕市議會內部領袖科頓（John Cotton）表示，發布《1988年地方政府財政法》第114條通知是讓財政支出重新站穩腳跟的「必要步驟」，以此消弭市政財務危機。

「與全英國各地的地方當局一樣，伯明罕市議會顯然遭遇前所未有的財務困境，通貨膨脹問題嚴重加上市政稅收銳減，都造就了『一場完美風暴』。」科頓與伯明罕市議會副主席湯普森（Sharon Thompson）在聯合聲明中如此寫道。

伯明罕破產帶來哪些衝擊？

英國《獨立報》（The Independent）表示，伯明罕市議會破產後，除上述提及的公共建設、街區維護可能受受到影響，公共區域垃圾清潔的頻率、休閒活動、圖書館運行、公園養護以及非屬社會關懷範疇的兒童服務皆將面臨預算削減的困境。

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