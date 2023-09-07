岸田出席東協+3峰會批中國禁水產品，李強要日本以負責任方式處置核處理水

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這是日本將福島第一核電廠存放的核處理水排放入海後，日中領袖首度接觸。岸田與李強是在出席東南亞國家協會（ASEAN）加上日中韓3國舉行的峰會前，短暫站立交談。日本政府相關人士透露，岸田當場也要求，中國應立即撤銷對日本水產品祭出的進口禁令。
日媒：李強與岸田文雄為福島核處理水互嗆
（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄昨（6）日為福島核處理水排入太平洋一事互嗆。
《日經亞洲》指出，李強在印尼首都雅加達舉行的「東協加三」（ASEAN-plus-three）峰會上指責日本排放「核污染水」。
根據《新華社》，李強指出，此事關係到全球海洋生態，並對健康和安全產生影響，敦促日本負責任地處理此事，並與鄰國充分協商。
根據日本外務省聲明，岸田在回應時強調，根據國際原子能總署（IAEA）報告，福島核處理水是安全的，基於已蒐集的數據，從科學觀點沒有出現任何問題。
日中領袖東協峰會短暫交談，岸田盼李強理解核處理水排海
（中央社）日本首相岸田文雄昨天在出訪地印尼與中國國務院總理李強站著短暫交談。日本政府消息人士透露，岸田已就日本將福島「核處理水」排放入海一事說明日方立場，並尋求對方理解。
《日本放送協會》（NHK）報導，岸田與李強也再度確認，雙方將以建立「建設性且穩定的日中關係」為目標。
《日本電視台》（Nippon TV）報導，這是日本將福島第一核電廠存放的核處理水排放入海後，日中領袖首度接觸。岸田與李強是在出席東南亞國家協會（ASEAN）加上日中韓3國舉行的峰會前，短暫站立交談。
日本政府相關人士透露，岸田當場也要求，中國應立即撤銷對日本水產品祭出的進口禁令。
另外，東協加上日中韓的峰會進行了約1小時20分鐘，岸田在會中直接向與會各國領袖說明，日方是如何致力確保核處理水的安全性與透明度。
目前仍不清楚李強對核處理水議題做出什麼回應，但日本政府相關人士說，日中領袖間並未爆發激烈爭論。
李強出席東協+3峰會，表達中方對核處理水立場
（中央社）中國國務院總理李強昨天下午在雅加達藉出席第26屆東協與中日韓（10+3）領導人會議，表達中方對日本將核處理水排海的立場，要求日方以負責任方式處置核處理水。
《新華社》報導，李強就日本福島「核污染水（核處理水）排海」問題闡明中方立場，指「核污染水」處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應「忠實履行自己的國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置『核污染水』」。
李強說，東協10+3國家乃至整個亞洲國家，要立足亞洲和平發展的整體利益，求同存異、求同化異，不斷夯實10+3機制的合作根基，共同應對各類風險挑戰，攜手促進地區發展繁榮穩定，努力推動構建「亞洲命運共同體」。
他並提出，中方願與各方以落實新一期「10+3合作工作計劃」為契機，圍繞共同打造經濟增長中心，重點做好3件事：
一是持續推進區域經濟一體化。要持續釋放「區域全面經濟夥伴關係協定」紅利，更大力度促進要素自由流動，推動貿易投資擴容升級。並希望各方支持香港作為首批新成員加入協定。
二是持續深化地區產業分工協作。要秉持開放合作、互利共贏精神，繼續發揮地緣鄰近、經濟互補等優勢，推動地區產業鏈供應鏈在穩定暢通中優化升級。
三是持續加強科技創新引領帶動。中方願與各方深化數位經濟、清潔能源、新能源汽車等領域創新合作，共促新興產業發展，共同培育更多新的經濟增長點。
根據《新華社》報導，與會領導人表示，10+3合作為維護地區穩定、促進地區發展作出重要貢獻。各方應協調行動，堅持多邊主義，以落實新一期「10+3合作工作計劃」為契機，深化經貿、投資、數位經濟、綠色低碳發展等領域合作，攜手應對氣候變化、能源和糧食安全等全球性挑戰，為地區穩定與繁榮注入新動力，將東亞打造成和平與增長中心。
報導指出，會議通過「10+3領導人關於發展電動汽車生態系統的聯合聲明」。
東協加日韓中峰會，岸田批中國禁日水產品特立獨行
（中央社）日本首相岸田文雄為出席東南亞國家協會（ASEAN）加日韓中3國峰會出訪印尼。關於福島第一核電廠核處理水排海一事，岸田批評中國全面禁止進口日本水產品的作法「特立獨行」。
日本《讀賣新聞》報導，東協加日中韓3國的峰會昨天下午在印尼雅加達舉行。東協各國領袖與岸田、中國國務院總理李強及韓國總統尹錫悅出席，會議進行一個多小時。在峰會開場致詞後，以東協、韓國、日本、中國的領袖順序依次發言。
鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略，岸田指出，國際社會目前面臨結構性的變化，有必要維持及強化基於法治的自由開放國際秩序。日本支持東協的中心性與一體性等，希望與各國深化合作。
針對東京電力公司福島第一核電廠核處理水排海一事，岸田表示，「日本是根據國際標準做好安全上的萬全措施來實施」、「從科學觀點來說，並沒問題」。
他提到，承認核處理水排海適當性的國際原子能總署（IAEA）報告顯示，肯定核處理水排海對於人類、環境造成的影響是可忽視的程度。
岸田強調，日本政府的作法廣獲國際社會理解。他批評中國全面停止進口日本水產品的作法「特立獨行」。
NHK報導，針對北韓局勢，岸田在峰會上指出，北韓開發核武及彈道飛彈的活動趨於活絡，令人深感憂慮。國際社會應該團結，促使北韓完全履行聯合國安理會的制裁決議。
他也呼籲與會各國能理解並協助日本早日解決日本公民遭北韓綁架的問題。
NHK報導，李強在峰會上表示，國家之間之所以會有隔閡或摩擦是起因於外部的干涉。要避免出現意見隔閡，重要的是不能發生集團的對立或新冷戰。他強調，加強意見的溝通才是消除誤解的最有效手段。
新聞來源
- 日媒：李強與岸田文雄為福島核處理水互嗆（中央社）
- 李強出席東協+3峰會 表達中方對核處理水立場（中央社）
- 東協加日韓中峰會 岸田批中國禁日水產品特立獨行（中央社）
- 日中領袖東協峰會短暫交談 岸田盼李強理解核處理水排海（中央社）
延伸閱讀
- 日本為何不自己喝掉？福島核處理水八大科學問題一次解答
- 日相岸田文雄出席東協峰會，專家：核處理水是問題但不影響日本與東南亞外交關係
- 核處理水擬入海，日相岸田親上火線赴福島核電廠，中國專家籲提起國際仲裁及訴訟
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html