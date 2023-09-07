岸田出席東協+3峰會批中國禁水產品，李強要日本以負責任方式處置核處理水

日媒：李強與岸田文雄為福島核處理水互嗆

（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄昨（6）日為福島核處理水排入太平洋一事互嗆。

《日經亞洲》指出，李強在印尼首都雅加達舉行的「東協加三」（ASEAN-plus-three）峰會上指責日本排放「核污染水」。

根據《新華社》，李強指出，此事關係到全球海洋生態，並對健康和安全產生影響，敦促日本負責任地處理此事，並與鄰國充分協商。

根據日本外務省聲明，岸田在回應時強調，根據國際原子能總署（IAEA）報告，福島核處理水是安全的，基於已蒐集的數據，從科學觀點沒有出現任何問題。

日中領袖東協峰會短暫交談，岸田盼李強理解核處理水排海

（中央社）日本首相岸田文雄昨天在出訪地印尼與中國國務院總理李強站著短暫交談。日本政府消息人士透露，岸田已就日本將福島「核處理水」排放入海一事說明日方立場，並尋求對方理解。

《日本放送協會》（NHK）報導，岸田與李強也再度確認，雙方將以建立「建設性且穩定的日中關係」為目標。

《日本電視台》（Nippon TV）報導，這是日本將福島第一核電廠存放的核處理水排放入海後，日中領袖首度接觸。岸田與李強是在出席東南亞國家協會（ASEAN）加上日中韓3國舉行的峰會前，短暫站立交談。

日本政府相關人士透露，岸田當場也要求，中國應立即撤銷對日本水產品祭出的進口禁令。

另外，東協加上日中韓的峰會進行了約1小時20分鐘，岸田在會中直接向與會各國領袖說明，日方是如何致力確保核處理水的安全性與透明度。

目前仍不清楚李強對核處理水議題做出什麼回應，但日本政府相關人士說，日中領袖間並未爆發激烈爭論。

李強出席東協+3峰會，表達中方對核處理水立場

（中央社）中國國務院總理李強昨天下午在雅加達藉出席第26屆東協與中日韓（10+3）領導人會議，表達中方對日本將核處理水排海的立場，要求日方以負責任方式處置核處理水。

《新華社》報導，李強就日本福島「核污染水（核處理水）排海」問題闡明中方立場，指「核污染水」處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應「忠實履行自己的國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置『核污染水』」。

李強說，東協10+3國家乃至整個亞洲國家，要立足亞洲和平發展的整體利益，求同存異、求同化異，不斷夯實10+3機制的合作根基，共同應對各類風險挑戰，攜手促進地區發展繁榮穩定，努力推動構建「亞洲命運共同體」。

他並提出，中方願與各方以落實新一期「10+3合作工作計劃」為契機，圍繞共同打造經濟增長中心，重點做好3件事：

一是持續推進區域經濟一體化。要持續釋放「區域全面經濟夥伴關係協定」紅利，更大力度促進要素自由流動，推動貿易投資擴容升級。並希望各方支持香港作為首批新成員加入協定。

二是持續深化地區產業分工協作。要秉持開放合作、互利共贏精神，繼續發揮地緣鄰近、經濟互補等優勢，推動地區產業鏈供應鏈在穩定暢通中優化升級。

三是持續加強科技創新引領帶動。中方願與各方深化數位經濟、清潔能源、新能源汽車等領域創新合作，共促新興產業發展，共同培育更多新的經濟增長點。

根據《新華社》報導，與會領導人表示，10+3合作為維護地區穩定、促進地區發展作出重要貢獻。各方應協調行動，堅持多邊主義，以落實新一期「10+3合作工作計劃」為契機，深化經貿、投資、數位經濟、綠色低碳發展等領域合作，攜手應對氣候變化、能源和糧食安全等全球性挑戰，為地區穩定與繁榮注入新動力，將東亞打造成和平與增長中心。

報導指出，會議通過「10+3領導人關於發展電動汽車生態系統的聯合聲明」。

東協加日韓中峰會，岸田批中國禁日水產品特立獨行

（中央社）日本首相岸田文雄為出席東南亞國家協會（ASEAN）加日韓中3國峰會出訪印尼。關於福島第一核電廠核處理水排海一事，岸田批評中國全面禁止進口日本水產品的作法「特立獨行」。

日本《讀賣新聞》報導，東協加日中韓3國的峰會昨天下午在印尼雅加達舉行。東協各國領袖與岸田、中國國務院總理李強及韓國總統尹錫悅出席，會議進行一個多小時。在峰會開場致詞後，以東協、韓國、日本、中國的領袖順序依次發言。

鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略，岸田指出，國際社會目前面臨結構性的變化，有必要維持及強化基於法治的自由開放國際秩序。日本支持東協的中心性與一體性等，希望與各國深化合作。

針對東京電力公司福島第一核電廠核處理水排海一事，岸田表示，「日本是根據國際標準做好安全上的萬全措施來實施」、「從科學觀點來說，並沒問題」。

他提到，承認核處理水排海適當性的國際原子能總署（IAEA）報告顯示，肯定核處理水排海對於人類、環境造成的影響是可忽視的程度。

岸田強調，日本政府的作法廣獲國際社會理解。他批評中國全面停止進口日本水產品的作法「特立獨行」。

NHK報導，針對北韓局勢，岸田在峰會上指出，北韓開發核武及彈道飛彈的活動趨於活絡，令人深感憂慮。國際社會應該團結，促使北韓完全履行聯合國安理會的制裁決議。

他也呼籲與會各國能理解並協助日本早日解決日本公民遭北韓綁架的問題。

NHK報導，李強在峰會上表示，國家之間之所以會有隔閡或摩擦是起因於外部的干涉。要避免出現意見隔閡，重要的是不能發生集團的對立或新冷戰。他強調，加強意見的溝通才是消除誤解的最有效手段。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航