中國狂喜華為新機突破，央視：距離最先進技術仍有差距，美媒：5G技術成疑且晶片過時

華為發售新機，央視：距離最先進技術仍有差距

（中央社）華為開售新機Mate 60 Pro，央視引述專家意見說，從採用晶片與其他零組件來看，基本實現了國產化，若全部實現國產化，意味突破「卡脖子」問題；不過距離最先進技術還有很大差距。

華為發售新款手機，華為官方沒有揭露太多這支手機技術參數，經過專業人士拆解手機後發現，其採用麒麟9000s處理器，由中芯國際7奈米技術製成；網速也達到5G標準。

中國官媒央視引述北京郵電大學經濟管理學院教授、中國資訊經濟學會常務副理事長呂廷杰意見表示，從目前國內外各個機構對華為新機的拆解來看，它的麒麟9000s和其他1萬多種零組件，基本實現了國產化，「如果真的全部實現國產化，這意味著在5G智慧型手機領域，我們突破了『卡脖子』的問題」。

呂廷杰坦言中國晶片製造距離先進製程仍有一定差距。

他說，先進製程有很多環節，例如設計軟體，華為很早就自主開發設計軟體，不過光有設計軟體還不行，還要解決覆膜、光刻機（曝光機）等問題。先進製程晶片成品率直接決定了商用價值，成本太高的話，裝到手機裡恐要賣人民幣2萬元（約新台幣9萬元）一支，沒有人能買得起。

呂廷杰指出，半導體行業觀察機構評估中國距離先進製程5G晶片還有3到5年差距，這是西方國家用其技術進步速度判斷的，「我們中國往往能用中國速度完成超越」。這次完成了0到1的進步，終於解決了5G智慧型手機晶片問題，不過必須承認的是，距離最先進技術還有很大差距。

《自由亞洲電台》4日報導引述台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨意見表示，對於中國可生產7奈米晶片不感到奇怪。

楊瑞臨指出，中國已經具備製造7奈米技術，包括試劑、封裝，如果華為新機短期內銷量不錯，這會對高通、聯發科在中國手機晶片市場的銷售造成一定影響；如果華為新機外銷，有可能取得蘋果、三星手機一部分市場占額。

楊瑞臨強調，這些只是短期影響，未來1至2年，中國的晶片製造已無法提升，「長期來說，中國的半導體產業還是受到美國的禁令，其實他很難繼續發展下去，中國的半導體產業自主性，最多大概到7奈米為止」。

中國狂喜華為新機突破，專家潑冷水稱別高興太早

（中央社）中國製晶片建置於電信巨賈華為上週發表的新款手機Mate 60系列之中，官媒渲染稱，象徵北京反制華府制裁取得重大突破，但分析人士說，聲稱中國得勝還言之過早，因中美科技戰還有得打。

香港《南華早報》5日報導，總部位於深圳的華為自2020年起被限制取得美國原產的晶片技術，這回雖宣布新機取得重大進展，但對於置入其中的晶片如何製成卻三緘其口，以致業界爭相揣測，號稱中國製的原汁原味成分。

根據半導體研調公司TechInsights發布的拆解結果，Mate 60系列使用的是麒麟9000s處理器，由中國半導體巨擘中芯國際使用現有設備製成。

於是民間挺華為就是挺中國的民族主義情緒高漲，社群媒體充斥著愛國小粉紅的洗版，沉寂多時的華為門市重現睽違許久的搶購人龍，並帶動與華為相關的企業股票大漲，像是香港上市的中芯國際，過去5天股價漲5%。

官媒的吹捧當然是少不了的，《環球時報》上週撰發社論指出，華為新機足以證實，美國的極力打壓終歸失敗，央視更加碼渲染稱，Mate 60 Pro當中逾萬零組件是國產，但是沒說明來自哪些供應商。

儘管民間與官方喉舌的讚聲沸騰，但華為卻格外低調，迄今仍不公布與新款手機晶片有關的資訊，北京當局更是靜得出奇，甚至網路平台廣傳的一些華為新機拆解報告都被下架。

TechInsights副董事長赫奇森（Dan Hutcheson）表示，華為的新機問世可能會導致，日後針對中國的限制將比當前更嚴格。

而且美國對中國的限制不只是晶片取得而已，如今還管制中國無法購得，由荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）生產，可使更多電晶體塞進晶片的最先進極紫外光（EUV）曝光機。

經濟研究機構「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）分析師Tilly Zhang於5日撰文分析說，因華為新機的內建晶片突破美國所頒布，制裁中國的半導體禁令，這的確使美國商業部感到難堪。

Tilly Zhang指出，不過華為新機的晶片仍落後當前最先進技術好幾年，並說對華為而言，這不過就是象徵性的勝利，並不會徹底改變中國科技界遭受美國制裁的現況。

雖然新款手機有助於華為奪回在中國手機市場喪失的若干市占率，不過仍難以重返2020年以前，當時華為意圖進軍國際，挑戰蘋果與三星的鼎盛時期。

香港天風國際證券（TF International Securities）分析師郭明錤表示，華為預估新機發表後的12個月內，可望銷售至少1200萬支的Mate 60 Pro，將遠超過去年發表，僅賣掉250萬支的Mate 50 Pro。

不過相較於蘋果即將問世的iPhone 15，郭明錤說，華為新機還是差得遠，因蘋果預估，iPhone 15今年可望銷售9000萬支。

富瑞金融集團香港有限公司（Jefferies Hong Kong Ltd）分析師李裕生告訴南早，第4季華為將面臨來自美國更嚴厲的半導體技術限制。