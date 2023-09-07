美眾院中國委員會主席籲商務部，停止向華為、中芯出口所有技術；外委會主席將調查是否違反制裁
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傑富瑞公司（Jefferies）分析師表示，TechInsights的研究結果可能促使美國商務部工業暨安全局（BIS）啟動調查，在美國國內掀起更多關於制裁效果的辯論，並促使國會在一項正在制定、針對中國的競爭法案中納入更嚴苛的技術制裁。分析師表示：「整體來看，美中技術戰有可能會升級。」
分析：華為晶片新突破，恐招致美方收緊限制
（中央社）分析師指出，中國華為技術有限公司在製作先進晶片方面的突破，凸顯了中國對抗美國制裁的決心和能力，但中方的努力可能招致相當沉重的代價，並促使華府收緊限制。
《路透社》報導，中國政府準備設立一筆新的400億美元資金來加強發展晶片業。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上週訪問中國期間，華為無預警推出最新Mate 60 Pro智慧型手機。
根據總部位於加拿大渥太華的研調機構TechInsights拆解結果，這款Mate 60 Pro智慧型手機搭載麒麟9000S處理器，且由中國最大晶片代工廠中芯國際（SMIC）運用先進7奈米技術製造而成。
拆機研究結果和初期用戶聲稱這款手機性能強大的說法，都顯示出即使華府近幾年來加重制裁，要斬斷中國取得先進晶片工具的門路，中方在研發高端晶片方面仍然正在取得一些進展。
TechInsights分析師赫奇森（Dan Hutcheson）指出，此事「表明中國半導體業在沒有極紫外光曝光機（EUV）工具的情況下能也取得技術進展。這項成就的難度也顯示出中國晶片技術能力的韌性」。極紫外光曝光機能用來製作7奈米晶片或更先進的晶片。
「與此同時，這對於尋求限制取得關鍵製造技術的國家來說，是一大地緣政治挑戰。結果就是可能會出現比現在更嚴格的限制措施。」
傑富瑞公司（Jefferies）分析師表示，TechInsights的研究結果可能促使美國商務部工業暨安全局（BIS）啟動調查，在美國國內掀起更多關於制裁效果的辯論，並促使國會在一項正在制定、針對中國的競爭法案中納入更嚴苛的技術制裁。
分析師表示：「整體來看，美中技術戰有可能會升級。」
美國商務部代表今天早上並未立即回應記者的置評請求，華為則拒絕置評。
美眾院中國委員會主席籲商務部，停止向華為中芯出口所有技術
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天表示，在發現中國華為手機的新晶片可能違反貿易限制後，美國商務部應停止向華為及中芯國際出口所有技術。
《路透社》報導，中國通訊巨頭華為上週開始銷售一款名為Mate 60 Pro的新手機，分析師相信這款手機內的晶片是中芯突破技術所製造。
蓋拉格是具有影響力的共和黨議員，他的中國問題特別委員會已敦促拜登政府，在對中國出口美國技術方面採取更強硬立場。
他今天發表聲明指出：「如果沒有美國的技術，這款晶片可能無法生產，因此中芯可能違反了商務部的外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）。」
蓋拉格提及：「現在是時候停止向華為及中芯出口所有的美國技術，以表明任何藐視美國法律並破壞我們國家安全的企業，都將無法取得與我們的技術。」
美國於2019年5月基於國安考量，將華為列入貿易黑名單，迫使美國供應商及其他業者須取得特殊許可，才能向華為供貨。
之後，美國於2020年12月將中芯列入所謂的出口管制實體清單（Entity List），因為擔心中芯可能將先進技術轉移給軍方客戶。
美眾院外委會主席：中芯提供華為零件，似違反制裁須調查
（中央社）美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天指出，中國最大晶片製造商中芯國際提供零件給華為，似乎違反美國對華為的制裁，有必要展開調查。
彭博（Bloomberg）報導，麥考爾在荷蘭海牙的美國大使館簡報會上表示：「它（中芯）確實看起來違反了制裁。」他提及，中芯持續「試圖取得我們的智慧財產權」。
據報導，華為最新手機Mate60系列使用了中芯先進7奈米製程生產的處理器，顯示中國雖然受到美國制裁，但在推動生產先進半導體方面正取得進展。
根據美國現行法規，任何打算向華為提供美國技術的公司都須取得華府批准，而中芯的營運含美國技術，目前尚不清楚中芯是否取得向華為供貨的許可。
據報導，麥考爾正率美國代表團造訪荷蘭，於本週與荷蘭政府官員，國會議員及其他利害關係人舉行雙邊會議。
麥考爾也指稱，關於中國的投資，他將對投資人提出警告，包括歐洲最有價值科技公司艾司摩爾（ASML）。
新聞來源
延伸閱讀
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- 華為成功突破美國科技封鎖？5G手機Mate 60 Pro的7奈米晶片是誰做的？
- 突破美國技術封鎖？華為新機Mate60用7奈米晶片引熱議，專家：已達技術極限
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。