美眾院中國委員會主席籲商務部，停止向華為、中芯出口所有技術；外委會主席將調查是否違反制裁

分析：華為晶片新突破，恐招致美方收緊限制

（中央社）分析師指出，中國華為技術有限公司在製作先進晶片方面的突破，凸顯了中國對抗美國制裁的決心和能力，但中方的努力可能招致相當沉重的代價，並促使華府收緊限制。

《路透社》報導，中國政府準備設立一筆新的400億美元資金來加強發展晶片業。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上週訪問中國期間，華為無預警推出最新Mate 60 Pro智慧型手機。

根據總部位於加拿大渥太華的研調機構TechInsights拆解結果，這款Mate 60 Pro智慧型手機搭載麒麟9000S處理器，且由中國最大晶片代工廠中芯國際（SMIC）運用先進7奈米技術製造而成。

拆機研究結果和初期用戶聲稱這款手機性能強大的說法，都顯示出即使華府近幾年來加重制裁，要斬斷中國取得先進晶片工具的門路，中方在研發高端晶片方面仍然正在取得一些進展。

TechInsights分析師赫奇森（Dan Hutcheson）指出，此事「表明中國半導體業在沒有極紫外光曝光機（EUV）工具的情況下能也取得技術進展。這項成就的難度也顯示出中國晶片技術能力的韌性」。極紫外光曝光機能用來製作7奈米晶片或更先進的晶片。

「與此同時，這對於尋求限制取得關鍵製造技術的國家來說，是一大地緣政治挑戰。結果就是可能會出現比現在更嚴格的限制措施。」

傑富瑞公司（Jefferies）分析師表示，TechInsights的研究結果可能促使美國商務部工業暨安全局（BIS）啟動調查，在美國國內掀起更多關於制裁效果的辯論，並促使國會在一項正在制定、針對中國的競爭法案中納入更嚴苛的技術制裁。

分析師表示：「整體來看，美中技術戰有可能會升級。」

美國商務部代表今天早上並未立即回應記者的置評請求，華為則拒絕置評。

美眾院中國委員會主席籲商務部，停止向華為中芯出口所有技術

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天表示，在發現中國華為手機的新晶片可能違反貿易限制後，美國商務部應停止向華為及中芯國際出口所有技術。

《路透社》報導，中國通訊巨頭華為上週開始銷售一款名為Mate 60 Pro的新手機，分析師相信這款手機內的晶片是中芯突破技術所製造。

蓋拉格是具有影響力的共和黨議員，他的中國問題特別委員會已敦促拜登政府，在對中國出口美國技術方面採取更強硬立場。

他今天發表聲明指出：「如果沒有美國的技術，這款晶片可能無法生產，因此中芯可能違反了商務部的外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）。」

蓋拉格提及：「現在是時候停止向華為及中芯出口所有的美國技術，以表明任何藐視美國法律並破壞我們國家安全的企業，都將無法取得與我們的技術。」

美國於2019年5月基於國安考量，將華為列入貿易黑名單，迫使美國供應商及其他業者須取得特殊許可，才能向華為供貨。

之後，美國於2020年12月將中芯列入所謂的出口管制實體清單（Entity List），因為擔心中芯可能將先進技術轉移給軍方客戶。

美眾院外委會主席：中芯提供華為零件，似違反制裁須調查

（中央社）美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天指出，中國最大晶片製造商中芯國際提供零件給華為，似乎違反美國對華為的制裁，有必要展開調查。

彭博（Bloomberg）報導，麥考爾在荷蘭海牙的美國大使館簡報會上表示：「它（中芯）確實看起來違反了制裁。」他提及，中芯持續「試圖取得我們的智慧財產權」。

據報導，華為最新手機Mate60系列使用了中芯先進7奈米製程生產的處理器，顯示中國雖然受到美國制裁，但在推動生產先進半導體方面正取得進展。

根據美國現行法規，任何打算向華為提供美國技術的公司都須取得華府批准，而中芯的營運含美國技術，目前尚不清楚中芯是否取得向華為供貨的許可。

據報導，麥考爾正率美國代表團造訪荷蘭，於本週與荷蘭政府官員，國會議員及其他利害關係人舉行雙邊會議。

麥考爾也指稱，關於中國的投資，他將對投資人提出警告，包括歐洲最有價值科技公司艾司摩爾（ASML）。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀