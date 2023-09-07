衛福部不跟進「65歲以上免健保費」，研擬無業弱勢長者全額補助，預計明年上路

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜提老人健保政見，民眾黨參選人柯文哲昨（6）日也跟進；衛福部長薛瑞元表示，決議對健保第6類弱勢長者包含沒有收入且沒有財產者，擬投入百億元補助免健保費。

侯友宜前（5）日表示，未來他當選總統，65歲以上民眾及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；預計約有400萬名長者可享健保免費，經費預估約為新台幣160億元。柯文哲昨日記者會公布醫療政策大綱也提到65歲長者健保全額補助。

薛瑞元昨日下午向媒體說明，與行政院副院長鄭文燦開會，經過大約1小時討論，參考專家與民間團體意見，決定不跟進「長者免健保」，避免出現財政排擠到其他社福費用預算，比如托育補助、兒童醫療、癌症治療，包含新藥費用，及出現世代不公平狀況。

薛瑞元說，65歲以上保險對象占總人口17%以上，自行負擔金額400億元，若未來都由政府支付，前健保局總經理葉金川、張鴻仁皆提可能造成世代不公，這項政策並非一次性、屬於經常性補助，在台灣社會加速老化的過程中，2026年長者人口將增至21%，負擔只會逐年越來越重。

經過會議檢視，健保現行規定確實仍有需要補助的弱勢對象，薛瑞元表示，在健保第6類投保對象裡，約109萬名無工作收入，也無家屬撫養的老人，現在由政府負擔4成、民眾6成，每個月須自行負擔826元，未來研擬編列100億元公務預算，全額補助這群弱勢對象。

薛瑞元說，未來補助對象還是希望著重在所得相對低的族群，第6類投保長者還須再篩選，因為部分對象可能屬於有國外所得卻查不到，這種人將被排除在補助名單之外，所以未來補助人數應該會少於109萬人，今（2023）年底方案會出爐，預計明（2024）年上路。

據衛生福利部中央健康保險署統計，截至今年6月，65歲以上保險對象共412萬人，其中約38%屬於第1類投保對象，8成採取眷屬投保，至於第2類、第3類投保對象各占13%及21%，再者是第6類投保對象，包含沒有收入且沒有財產者，透過戶籍地鄉鎮區公所投保，約占27%。

行政院：全額補助高齡者健保費，可能因此排擠其他社福相關預算

（中央社）行政院發言人林子倫昨日說，台灣持續邁向超高齡社會，全額補助65歲以上長者健保費，恐排擠其他社福預算，影響其他弱勢族群，不宜貿然躁進。

國民黨總統參選人侯友宜前日表示，未來他當選總統，65歲以上民眾及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；民眾黨總統參選人柯文哲昨日記者會公布醫療政策大綱，也提到65歲以上長者健保全額補助。

衛福部長薛瑞元昨日說，與行政院副院長鄭文燦開會後，決定不跟進「長者免健保」，避免出現財政排擠到其他社福費用預算；但在健保第6類投保對象裡，約109萬名無工作收入，也無家屬撫養的老人，未來研擬編列100億元公務預算，全額補助這群弱勢對象。

林子倫昨晚透過媒體群組表示，總統蔡英文上任後，持續強化對於長者及弱勢族群的照顧，長照預算從2016年的新台幣50億元，大幅增加到2024年度的876億元；同時，明年度政府編列社會福利支出達7917億元，是歷年最高。

林子倫指出，目前全國65歲以上長者共約412萬人，2022年應負擔保費約395.2億元，其中由中央及地方政府共補助209.1億元，民眾實際負擔177.8億元，該年齡族群占總保險人口約計17%。

林子倫說，隨台灣持續邁向超高齡社會，醫療費用將隨人口高齡化逐年上升，如果單只全額補助65歲以上長者健保費用，反倒可能因此排擠其他社福相關預算，影響其他弱勢族群。

林子倫表示，各縣市現行對於長者及弱勢族群健保費補助標準並不一致，中央政府目前已針對高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群提供相關補助，但部分屬第6類投保對象，未獲得現有社福機制補助，且收入未達一定門檻的長者，生活可能面臨嚴重經濟壓力。

林子倫指出，行政院已請衛福部就實際情況進行了解、評估，以做未來政府盤點各項社福措施時的政策研擬基礎。相關政策如果要進一步規劃，也須先就其預算規模及照顧範圍，詳盡試算及充分評估，並在審慎衡酌公平性及財政負擔後，再報行政院進行核定。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航