衛福部不跟進「65歲以上免健保費」，研擬無業弱勢長者全額補助，預計明年上路
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衛福部長薛瑞元表示，在健保第6類投保對象裡，約109萬名無工作收入，也無家屬撫養的老人，現在由政府負擔4成、民眾6成，每個月須自行負擔826元，未來研擬編列100億元公務預算，全額補助這群弱勢對象。
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜提老人健保政見，民眾黨參選人柯文哲昨（6）日也跟進；衛福部長薛瑞元表示，決議對健保第6類弱勢長者包含沒有收入且沒有財產者，擬投入百億元補助免健保費。
侯友宜前（5）日表示，未來他當選總統，65歲以上民眾及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；預計約有400萬名長者可享健保免費，經費預估約為新台幣160億元。柯文哲昨日記者會公布醫療政策大綱也提到65歲長者健保全額補助。
薛瑞元昨日下午向媒體說明，與行政院副院長鄭文燦開會，經過大約1小時討論，參考專家與民間團體意見，決定不跟進「長者免健保」，避免出現財政排擠到其他社福費用預算，比如托育補助、兒童醫療、癌症治療，包含新藥費用，及出現世代不公平狀況。
薛瑞元說，65歲以上保險對象占總人口17%以上，自行負擔金額400億元，若未來都由政府支付，前健保局總經理葉金川、張鴻仁皆提可能造成世代不公，這項政策並非一次性、屬於經常性補助，在台灣社會加速老化的過程中，2026年長者人口將增至21%，負擔只會逐年越來越重。
經過會議檢視，健保現行規定確實仍有需要補助的弱勢對象，薛瑞元表示，在健保第6類投保對象裡，約109萬名無工作收入，也無家屬撫養的老人，現在由政府負擔4成、民眾6成，每個月須自行負擔826元，未來研擬編列100億元公務預算，全額補助這群弱勢對象。
薛瑞元說，未來補助對象還是希望著重在所得相對低的族群，第6類投保長者還須再篩選，因為部分對象可能屬於有國外所得卻查不到，這種人將被排除在補助名單之外，所以未來補助人數應該會少於109萬人，今（2023）年底方案會出爐，預計明（2024）年上路。
據衛生福利部中央健康保險署統計，截至今年6月，65歲以上保險對象共412萬人，其中約38%屬於第1類投保對象，8成採取眷屬投保，至於第2類、第3類投保對象各占13%及21%，再者是第6類投保對象，包含沒有收入且沒有財產者，透過戶籍地鄉鎮區公所投保，約占27%。
行政院：全額補助高齡者健保費，可能因此排擠其他社福相關預算
（中央社）行政院發言人林子倫昨日說，台灣持續邁向超高齡社會，全額補助65歲以上長者健保費，恐排擠其他社福預算，影響其他弱勢族群，不宜貿然躁進。
國民黨總統參選人侯友宜前日表示，未來他當選總統，65歲以上民眾及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；民眾黨總統參選人柯文哲昨日記者會公布醫療政策大綱，也提到65歲以上長者健保全額補助。
衛福部長薛瑞元昨日說，與行政院副院長鄭文燦開會後，決定不跟進「長者免健保」，避免出現財政排擠到其他社福費用預算；但在健保第6類投保對象裡，約109萬名無工作收入，也無家屬撫養的老人，未來研擬編列100億元公務預算，全額補助這群弱勢對象。
林子倫昨晚透過媒體群組表示，總統蔡英文上任後，持續強化對於長者及弱勢族群的照顧，長照預算從2016年的新台幣50億元，大幅增加到2024年度的876億元；同時，明年度政府編列社會福利支出達7917億元，是歷年最高。
林子倫指出，目前全國65歲以上長者共約412萬人，2022年應負擔保費約395.2億元，其中由中央及地方政府共補助209.1億元，民眾實際負擔177.8億元，該年齡族群占總保險人口約計17%。
林子倫說，隨台灣持續邁向超高齡社會，醫療費用將隨人口高齡化逐年上升，如果單只全額補助65歲以上長者健保費用，反倒可能因此排擠其他社福相關預算，影響其他弱勢族群。
林子倫表示，各縣市現行對於長者及弱勢族群健保費補助標準並不一致，中央政府目前已針對高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群提供相關補助，但部分屬第6類投保對象，未獲得現有社福機制補助，且收入未達一定門檻的長者，生活可能面臨嚴重經濟壓力。
林子倫指出，行政院已請衛福部就實際情況進行了解、評估，以做未來政府盤點各項社福措施時的政策研擬基礎。相關政策如果要進一步規劃，也須先就其預算規模及照顧範圍，詳盡試算及充分評估，並在審慎衡酌公平性及財政負擔後，再報行政院進行核定。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html