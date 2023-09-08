金正恩與普亭的「結盟」為何令美國及其盟友擔憂？
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從表面上看，北韓和俄羅斯之間達成武器協議，在交易層面上完全合理。莫斯科迫切需要武器，特別是子彈和炮彈，以支援在烏克蘭的戰爭，而平壤在這方面有充足的供應。而另一方面，備受制裁折磨的北韓則急需資金和糧食。超過三年的邊境封鎖，加上2019年與美國談判破裂，使得該國比以往任何時候都更加孤立。
北韓領導人金正恩據報有計劃在本（9）月訪問俄羅斯，消息引起了美國及其盟友的擔憂。
美國官員較早前表示，金正恩與俄羅斯總統普亭打算討論北韓是否可能向莫斯科提供武器，來支持其在烏克蘭的戰爭。
從表面上看，北韓和俄羅斯之間達成武器協議，在交易層面上完全合理。
莫斯科迫切需要武器，特別是子彈和炮彈，以支援在烏克蘭的戰爭，而平壤在這方面有充足的供應。
而另一方面，備受制裁折磨的北韓則急需資金和糧食。超過三年的邊境封鎖，加上2019年與美國談判破裂，使得該國比以往任何時候都更加孤立。
但是在表層之下，這打開了平壤與莫斯科更密切合作的可能。美國警告兩國之間可能達成武器交易已有一段時間，但是金正恩和普亭之間的領導層級會議，使得此事一下子進入了新的層面。
雖然美國的優先目標，尤其是在短期內似乎還是阻止北韓的武器進入烏克蘭戰場的前線，但是在首爾，擔心的重點是北韓出售武器給俄羅斯之後將會得到什麼。
在俄羅斯陷入絕境的情況下，金正恩將能夠提高要價。
他或許可以要求俄羅斯提供更多軍事上的支持。前一天，韓國情報機構的簡報稱，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）曾提議俄羅斯、中國和北韓進行聯合海軍演習，類似於美國、韓國和日本所進行的演習，而金正恩對此非常反感。
又或許，金正恩未來還可能要求俄羅斯提供武器。
但是金正恩可能作出的最令人擔憂的請求，是讓普亭向他提供先進的武器技術或知識，以幫助他在核武器計劃上取得突破。他在掌握關鍵的戰略性武器上仍然艱難，主要是間諜衛星和裝備核武器的潛艇。
不過，首爾的官員認為，這個層面的合作不太可能發生，因為這最終可能對俄羅斯構成戰略上的危險。
亞洲政策研究院的研究員梁旭（Yang Uk）指出，即使俄羅斯不向北韓售賣武器作為回報，它仍然可以為其核計劃提供資金。「如果俄羅斯以石油和糧食來支付，它可以令北韓經濟復甦，這反過來又可以加強北韓的武器系統。這對他們來說是一項他們過去沒有的額外收入來源。」
作為軍事戰略和武器系統方面專家的梁旭還補充說：「15年來，我們一直在建構針對北韓的制裁網絡，以阻止它發展和交易大規模殺傷性武器。現在，作為聯合國安理會常任理事國的俄羅斯有可能會令這一整個體系崩塌。」
隨著制裁的加強，北韓變得越來越依賴於讓中國對那些違反制裁令的人睜一隻眼閉一隻眼，並且向北韓提供糧食援助。過去一年裡，北京拒絕在聯合國安理會就武器測試問題懲罰北韓，這意味著北韓可以發展其核武器庫而不遭遇嚴重後果。
北韓為北京提供了一個與駐韓美軍之間有用的緩衝區，意味著令北韓保持運作對北京有好處。
但是平壤又一直對過度單一地依賴中國感到不安。隨著俄羅斯極力尋求盟友，這給了金正恩拓展支持網絡的機會。
而且由於俄羅斯處境如此迫切，北韓領導人或許會覺得他能夠從莫斯科那裡爭取到的讓步，要比從中國那裡得到的更多。普亭可能會同意對北韓的核試驗保持沉默，而這對中國國家主席習近平來說可能就過份了。
新加坡拉惹勒南國際研究學院（S Rajaratnam School of International Studies）的盧福偉博士（Dr Bernard Loo）指：「在冷戰期間，北韓就在中俄之間挑撥，非常類似小孩子在父母之間挑撥一樣。」
但是，這次會議是否會進行，目前還是個問號。
金正恩不常離開北韓，也不輕易離開。他對自己的安全偏執多疑，將離國出行視為充滿危險的事情。他最近的兩次出國——2019年2月去河內與川普（Donald Trump）會面，以及2019年4月去符拉迪沃斯托克（中國舊稱「海參崴」）與普亭會面——都乘坐了裝甲列車。去河內的旅程更是途徑中國，耗時長達兩天。
目前尚不清楚兩位領導人打算會面的私密程度如何，但是美國可能希望借助公開這一消息，能夠嚇阻金正恩，從而也能阻止這次會晤及潛在的武器交易。
不過，盧博士認為，金正恩可能沒有太多迴旋的餘地：「考慮到三方軍事演習的報導，取消這類活動而不讓每個人都丟臉是很困難的。」
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國的戰略之一就是公開這些情報來阻止協議達成。至目前為止，北韓和俄羅斯都否認了任何有關尋求武器交易的說法。兩國都很可能不希望這項交易成為公開的事務。
- BBC新加坡分部記者楊國良（Nicholas Yong）參與報導
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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