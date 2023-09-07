世界盃男籃4強出爐，美國迎戰德國、塞爾維亞對上加拿大；南蘇丹奪隊史首張奧運門票寫奇蹟
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世界盃男籃4強賽對戰組合全數出爐，美國隊9月8日將迎戰德國隊，塞爾維亞將與加拿大爭奪決賽入場券。而在系列賽事中，曾在室外淹水球場練習、隊員多難民出身的南蘇丹男籃，確定拿下奧運門票，勵志故事也登上外媒報導。
世界盃男籃4強出爐，加拿大擊敗斯洛維尼亞晉級
（中央社）加拿大昨（6）日在世界盃男籃賽8強賽，以100比89擊敗斯洛維尼亞，搭上晉級末班車，4強賽將對決塞爾維亞，而晉級4強的塞爾維亞、德國確定取得巴黎奧運門票。
世界盃男籃8強賽在菲律賓舉辦，由NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，昨天對決擁有7名NBA現役球員助陣的加拿大，而加拿大攻防兩端都相當出色，前5戰場均得分95.4分，失分僅73.4分。
值得注意的是，昨天比賽又以唐西奇與奧克拉荷馬雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）之間對決最有看頭，唐西奇賽前5場比賽平均得分26.4分，暫居大會得分王。
兩隊前2節勢均力敵，加拿大攻勢多點開花，而斯洛維尼亞憑藉著三分球17投10中，半場結束以50比50戰成平手，唐西奇2節進帳17分，與亞歷山大13分互別苗頭。
加拿大下半場火力升溫，由巴瑞特（RJ Barrett）、亞歷山大聯手發動一波19比5攻勢，一度取得雙位數領先，唐西奇隨後連得5分率領斯洛維尼亞吹起反攻號角，前3節結束將比分追成71比80。
巴瑞特決勝節持續在進攻端挹注得分，兩隊差距再度來到雙位數，加拿大布魯克斯（Dillon Brooks）在首節違反運動精神犯規後，末節倒數7分06秒又因技術犯規遭驅逐出場，而不到30秒，唐西奇則因抱怨裁判判決，領到第2次技術犯規，同樣遭驅逐，也為斯洛維尼亞反攻增添變數。
斯洛維尼亞靠著普萊佩里奇（Klemen Prepelic）三分球，以及赫羅瓦特（Gregor Hrovat）連得4分，試圖拉近分數，依舊未能改變戰局，加拿大最終以11分差贏得勝利。
加拿大此役亞歷山大表現最佳，全場12投8中，轟下31分，另有10籃板、4助攻，巴瑞特貢獻24分、9籃板。斯洛維尼亞唐西奇繳出26分、4籃板、5助攻，普萊佩里奇則進帳22分、5籃板、3助攻。
8強賽告一段落後，4強賽對戰組合全數出爐，美國隊9月8日將迎戰德國隊，塞爾維亞將與加拿大爭奪決賽入場券。
2024年巴黎奧運除了東道主法國自動取得參賽資格外，今年世界盃還將發出7張巴黎奧運門票，由世界盃美洲、歐洲戰績最佳的前2名球隊，包括美國與加拿大、德國與塞爾維亞，與非洲、亞洲、大洋洲戰績最佳隊伍南蘇丹、日本、澳洲獲得奧運入場券。
曾在室外淹水球場練習、隊員多難民出身，南蘇丹男籃進軍奧運寫奇蹟
（中央社）對2011年才獨立的南蘇丹來說，今年9月2日是這個年輕國家歷史性的一天：南蘇丹男籃在世界盃籃球賽關鍵戰役中擊敗安哥拉，拿下隊史首張奧運門票。
《法新社》等外媒報導，南蘇丹籃球協會成立不到10年，國家隊2017年開始打國際賽也不過是6年前的事，世界排名62的這支隊伍這次還是隊史首度參加世界盃，就順利摘下2024年巴黎奧運非洲區唯一1張門票。
9月2日當天，南蘇丹靠陣中效力於美國職籃NBA芝加哥公牛的瓊斯（Carlik Jones）26分、15助攻和7籃板加持下，以101比78拿下這屆世界盃第3勝；加上戰績最接近的競爭對手埃及同日敗給紐西蘭，讓南蘇丹確定取得奧運參賽資格。
南蘇丹這個國家一路走來波折重重。在歷經非洲歷時最久的衝突與動盪之後，2005年蘇丹南北雙方簽署和平協定，南蘇丹於2011年7月9日正式脫離蘇丹獨立。
然而，獨立並沒有讓南蘇丹境內衝突就此落幕。《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，2013年總統與時任副總統鬧翻進而爆發內戰，造成400萬人流離失所，直到2018年8月，交戰雙方才為了終結內戰而簽署權力分享協議。
經過一次又一次危機的動盪後，男籃國家隊這次在世界盃的表現帶給國內民眾無限想像，大批民眾聚集在首都朱巴（Juba）透過大螢幕觀看賽事。
而這支球隊幕後最大推手當屬前NBA球星鄧恩（Luol Deng）。鄧恩在蘇丹出生，因為父親是前蘇丹政府部會首長和政治犯的關係，讓他獲得英國的政治庇護，在倫敦長大成人，並曾代表英國參加2012年倫敦奧運。
鄧恩本人在NBA征戰15個年頭，效力過公牛、克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、洛杉磯湖人、明尼蘇達灰狼等隊，期間兩度入選明星球員。退休後，他一心一意只想回饋家鄉，為南蘇丹引進資源不遺餘力，後來成為南蘇丹籃球協會主席。
目前在NBA休士頓火箭隊擔任助理教練的南蘇丹總教練艾維（Royal Ivey）透露，鄧恩是「把整副拼圖湊起來」的大功臣。在鄧恩整合下，「1年前還在室外一個淹了水、上方有老鷹盤旋球場練球」的球隊，今日才能在菲律賓球迷面前亮相。
南蘇丹國家隊陣中有不少人曾經是難民。以9月2日對安哥拉一役中貢獻17分的奧莫特（Nuni Omot）為例，他的父母為了逃避衣索比亞內戰而遠走650公里至肯亞落腳，一待就是3年，並在難民營中生下奧莫特。
他當天賽後表示，「這是史上最棒的體壇事蹟之一」。他說：「大家不了解我們一兩年前的處境……我們從室外球場打起，南蘇丹當時一個室內籃球場都沒有，籃框歪一側，高度也沒有達到官方規定的10呎」。
他說，「能走到這一步是老天保佑，多虧了球員也多虧了鄧恩才能有今天的成就」，並直呼不敢相信南蘇丹能有這一天。
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