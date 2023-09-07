瑞幸咖啡聯手茅台酒廠推出「醬香咖啡」，引發中國消費降級討論
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一瓶500毫升的53度飛天茅台一般價值2000至3000人民幣。因此，對於年輕人而言，上千元的茅台喝不起，就買一杯「茅台咖啡」發個朋友圈，以19塊錢買來幾千的體驗。陸媒《南風窗》就指出，此前是60元的茅台冰淇淋、29元的茅台雪糕，現在是19元的茅台咖啡，令「年輕人第一口的茅台」門檻越來越低，商家的噱頭滿足了很多人消費降級的需要。
茅台加咖啡，中國業者推「醬香拿鐵」引熱銷熱議
（中央社）咖啡加威士忌、奶酒不稀奇，中國瑞幸咖啡（luckin coffee）及貴州茅台酒廠4日以「茅台加咖啡」為號召，聯合推出「醬香拿鐵」，一上市就成為熱銷品並引發熱議。但品嚐過的中國民眾則評價迥異，有人認為獨具風味，有人則覺得有股怪味。
綜合中國媒體報導及網路訊息，瑞幸及貴州茅台3日共同宣布推出這款「醬香拿鐵」，外包裝除了瑞幸的塑膠杯，杯外並採用傳統茅台酒圖案的杯套，並寫上「醬香拿鐵」字樣，包裝乍看上去就像一瓶茅台酒。但產品僅在瑞幸咖啡通路銷售，在菸酒販賣店則買不到。
貴州茅台先前曾與中國冰淇淋業者合作推出「茅台冰淇淋」，一度也曾大賣，但隨著消費者反應漸趨分歧及熱潮消退，「茅台冰淇淋」的銷路也回歸平淡。因此，4日新上市的「茅台加咖啡」式「醬香拿鐵」前景如何，也受到中國民眾及飲料業界關注。
根據報導及網友反映，瑞幸咖啡4日以人民幣19元（約新台幣84元）的半價優惠販售這款酒精含量僅0.5％的「醬香拿鐵」，同時開放外送，4日一開賣就吸引大量人潮及訂單上門。
據北京的瑞幸店員表示，4日到店的消費者紛紛指名要買「醬香拿鐵」，而外送的訂單則如雪片般湧入，導致現場及外送等候時間大增，平常10分鐘就能等到的拿鐵，「醬香拿鐵」卻要等上1小時。
然而，不少中國民眾喝過「醬香拿鐵」後的感受頗為分歧。有人直呼「被騙了」，根本沒什麼酒味；有人則說口感很獨特，值得「向全球推廣為中國式拿鐵」；有人認為這只能作為小眾產品；有人則覺得有股「說不出的怪味」，不太搭得起來。
有趣的是，有不少中國民眾在網路留言及外送備註上，異口同聲地提到類似「不要咖啡、不要奶、不要冰塊，只要茅台」的字樣；另有人打趣說，茅台為何不與星巴克合作？因為喝星巴克的人多半有開車，喝了就算酒駕；而喝瑞幸的人多半搭地鐵公交（公車），沒有酒駕問題。
瑞幸茅台咖啡爆紅，引發中國消費降級討論
中國平價咖啡品牌瑞幸聯手茅台酒，推出醬香拿鐵，開賣首日收益即突破1億人民幣，直至現今仍熱銷。不過，這也引起了中國民眾消費降級的討論。
瑞幸咖啡是中國最大的連鎖咖啡品牌，與高檔奢侈茅台酒廠推出的新款飲品，成為中國現在最火的飲食話題。
醬香拿鐵要價19元人民幣（約新台幣80元）。根據商家介紹，該款飲品使用了白酒風味的厚奶，含有53度的貴州茅台酒，酒精濃度低於0.5％。
位於北京光華路上的一家瑞幸門店店員表示，醬香拿鐵在6日上午9點時就售罄。
在外送平台「餓了嗎」查詢瑞幸咖啡，大部分的門店醬香咖啡都打上「已售罄」的圖標。
許多消費者在下午前來想購買，卻撲了個空。但是仍減少不了對醬香拿鐵的興趣，拿著手機對著商店裡的醬香拿鐵廣告拍照、討論。
有喝過的消費者說，這款咖啡嚐起來很甜。
在中國的社交平台上，許多網友曬出醬香拿鐵的照片，並開玩笑地問說，「一時間感覺自己又醒又醉又上頭」，或是詢問「喝了這一杯咖啡算不算是酒駕？」
不過，更多年輕人說的是，「這是人生的第一口茅台」。
一瓶500毫升的53度飛天茅台一般價值2000至3000人民幣。因此，對於年輕人而言，上千元的茅台喝不起，就買一杯「茅台咖啡」發個朋友圈，以19塊錢買來幾千的體驗。
陸媒《南風窗》就指出，此前是60元的茅台冰淇淋、29元的茅台雪糕，現在是19元的茅台咖啡，令「年輕人第一口的茅台」門檻越來越低，商家的噱頭滿足了很多人消費降級的需要。
而類似低價消費場景的火熱在現時中國不時上演。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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