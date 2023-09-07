劉德音SEMICON演講：CoWos產能短缺造成AI晶片缺乏為短期現象，台積電評估投資安謀這1、2週會決定
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安謀啟動公開上市程序，母公司軟銀（SoftBank）對安謀估值為640億美元。國外媒體報導，安謀的客戶蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）已同意投資。台積電動向備受關注。劉德音6日下午應邀出席國際半導體展大師論壇，對於媒體詢問台積電是否投資安謀，他說，台積電還在評估是否成為安謀的基石投資人，預計這1、2週會有決定。安謀是半導體生態系的重要一環，台積電希望安謀能成功。
劉德音：CoWos產能短缺造成AI晶片缺乏，為短期現象
（中央社）台積電董事長劉德音6日表示，當前人工智慧（AI）晶片缺乏，是因為CoWoS產能短缺，主要是需求突然暴增3倍，短期內無法100%滿足客戶，不過這是短期現象。
劉德音6日應邀出席國際半導體展（SEMICON）的大師論壇演講，不過外界關切近期CoWos產能議題，他受訪時表示，台積電開發CoWoS技術已達15年，最近會出現產能短缺，是因為需求突然增加3倍，短期內無法100%供應客戶，大概滿足約80%需求，不過這只是暫時現象。
談到半導體發展，劉德音演講時提到，過去的50年，半導體技術的發展就像走在隧道裡一樣，前方有明確的道路，每個人都知道做縮小電晶體。如今，已經抵達隧道的出口。半導體技術的開發日趨艱難，但在隧道之外，未來充滿更多可能性，不再受到隧道束縛。
劉德音進一步說明，自從積體電路發明以來，半導體技術一直在進行尺寸微縮，試圖將更多的半導體元件（或電晶體）置入指甲般大小的晶片中。現今，整合技術已往上提升了一個層次，將許多晶片整合到一個緊密且大規模互連的系統中。
他表示，這是半導體技術整合中的「典範轉移」，從2D進入到3D系統整合。
劉德音預估，多晶片繪圖處理器（GPU）預估在10年內，將由超過1兆個電晶體組成，電晶體數量增加趨勢延續，需要多個與2.5D或3D整合互連的晶片來執行運算。
至於AI發展，劉德音觀察，AI已應用於臉部辨識、語言翻譯、電影和商品推薦等許多實際任務，目前AI進步到能夠「匯整合成知識」，例如生成式AI可以創作詩詞及藝術品、診斷疾病、撰寫報告和電腦代碼，甚至可以設計出與人類打造的積體電路相媲美的相似產品。
他指出，AI為人類的生活和工作帶來重大改變，也為半導體產業帶來龐大的商機。AI應用的突破性發展來自3個因素。首先是高效深度學習演算法的創新；其次是透過網路取得的大量訓練資料；第3是半導體技術的發展提升了節能運算的能力。
劉德音說，在AI時代，半導體技術是新AI能力和應用的關鍵推動力。新的半導體產品不再受限於晶片尺寸及新世代電晶體微縮。整合式AI系統涵蓋數量最大化的節能電晶體、專為運算工作負載設計的高效系統架構、以及軟體和硬體優化。
台積電評估投資安謀，劉德音鬆口：這1、2週會決定
（中央社）安謀（Arm）將於美股首次公開發行（IPO），據外電報導輝達等大廠將投資。台積電董事長劉德音6日表示，台積電還在評估是否成為安謀的基石投資人，預計這1、2週會決定，安謀是半導體生態系的重要一環，台積電希望安謀能成功。
安謀啟動公開上市程序，母公司軟銀（SoftBank）對安謀估值為640億美元。國外媒體報導，安謀的客戶蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）已同意投資。台積電動向備受關注。
劉德音下午應邀出席國際半導體展大師論壇，對於媒體詢問台積電是否投資安謀，他說，台積電還在評估是否成為安謀的基石投資人，預計這1、2週會有決定。安謀是半導體生態系的重要一環，台積電希望安謀能成功。
針對德國擴廠補助情形，劉德音表示，目前還在進行中，台積電與3個投資夥伴合夥博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.），沒有進一步資訊可分享。
至於是否擔心德國會和美國同樣面臨人才缺乏問題，劉德音說，「沒有這樣的疑慮」，即使是在美國。亞利桑那廠是台積電3年前決定在美國嘗試投資首座大規模的晶圓廠，當然一開始會有一些學習曲線。以這麼大規模的計畫在一個全新環境，都有需要值得學習的地方。
劉德音表示，過去5個月有很好的進展，相信將會是一個很成功的專案，尤其在當地有相當好支持。如果看當地媒體報導，會知道台積電受到來自亞利桑那州政府、鳳凰城市政府，參議員以及當地學校的強力協助，不需要擔憂這個計畫不會成功。
蘋果安謀簽協議，延續合作關係至2040年後
（中央社）根據安謀國際科技公司（Arm）6日遞交的股票公開發行文件，蘋果（Apple）已和安謀簽定一項新的晶片技術協議，新協議將「延續至2040年後」。
安謀遞交的首次公開發行（IPO）文件顯示，安謀將IPO的目標估值訂在520億美元（約新台幣1.66兆元），這將是今年美國最大的IPO案。安謀在申報文件中指出，母公司軟銀集團（SoftBank）計劃以每股47至51美元的價格，讓安謀發行9550萬股的美國存託股票。
蘋果是6日在安謀首次公開募股中投資7.35億美元的眾多大型科技公司之一。路透社上週率先證實蘋果是同意購買股票的戰略投資者之一。
6日揭露的協議並未出現在上月21日安謀遞交的IPO申報文件，意謂蘋果是在當日至本月5日間簽定協議。
安謀拒絕對申報文件以外的事發表評論，蘋果也尚未回覆記者詢問。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。