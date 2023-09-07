劉德音SEMICON演講：CoWos產能短缺造成AI晶片缺乏為短期現象，台積電評估投資安謀這1、2週會決定

劉德音：CoWos產能短缺造成AI晶片缺乏，為短期現象

（中央社）台積電董事長劉德音6日表示，當前人工智慧（AI）晶片缺乏，是因為CoWoS產能短缺，主要是需求突然暴增3倍，短期內無法100%滿足客戶，不過這是短期現象。

劉德音6日應邀出席國際半導體展（SEMICON）的大師論壇演講，不過外界關切近期CoWos產能議題，他受訪時表示，台積電開發CoWoS技術已達15年，最近會出現產能短缺，是因為需求突然增加3倍，短期內無法100%供應客戶，大概滿足約80%需求，不過這只是暫時現象。

談到半導體發展，劉德音演講時提到，過去的50年，半導體技術的發展就像走在隧道裡一樣，前方有明確的道路，每個人都知道做縮小電晶體。如今，已經抵達隧道的出口。半導體技術的開發日趨艱難，但在隧道之外，未來充滿更多可能性，不再受到隧道束縛。

劉德音進一步說明，自從積體電路發明以來，半導體技術一直在進行尺寸微縮，試圖將更多的半導體元件（或電晶體）置入指甲般大小的晶片中。現今，整合技術已往上提升了一個層次，將許多晶片整合到一個緊密且大規模互連的系統中。

他表示，這是半導體技術整合中的「典範轉移」，從2D進入到3D系統整合。

劉德音預估，多晶片繪圖處理器（GPU）預估在10年內，將由超過1兆個電晶體組成，電晶體數量增加趨勢延續，需要多個與2.5D或3D整合互連的晶片來執行運算。

至於AI發展，劉德音觀察，AI已應用於臉部辨識、語言翻譯、電影和商品推薦等許多實際任務，目前AI進步到能夠「匯整合成知識」，例如生成式AI可以創作詩詞及藝術品、診斷疾病、撰寫報告和電腦代碼，甚至可以設計出與人類打造的積體電路相媲美的相似產品。

他指出，AI為人類的生活和工作帶來重大改變，也為半導體產業帶來龐大的商機。AI應用的突破性發展來自3個因素。首先是高效深度學習演算法的創新；其次是透過網路取得的大量訓練資料；第3是半導體技術的發展提升了節能運算的能力。

劉德音說，在AI時代，半導體技術是新AI能力和應用的關鍵推動力。新的半導體產品不再受限於晶片尺寸及新世代電晶體微縮。整合式AI系統涵蓋數量最大化的節能電晶體、專為運算工作負載設計的高效系統架構、以及軟體和硬體優化。

台積電評估投資安謀，劉德音鬆口：這1、2週會決定

（中央社）安謀（Arm）將於美股首次公開發行（IPO），據外電報導輝達等大廠將投資。台積電董事長劉德音6日表示，台積電還在評估是否成為安謀的基石投資人，預計這1、2週會決定，安謀是半導體生態系的重要一環，台積電希望安謀能成功。

安謀啟動公開上市程序，母公司軟銀（SoftBank）對安謀估值為640億美元。國外媒體報導，安謀的客戶蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）已同意投資。台積電動向備受關注。

劉德音下午應邀出席國際半導體展大師論壇，對於媒體詢問台積電是否投資安謀，他說，台積電還在評估是否成為安謀的基石投資人，預計這1、2週會有決定。安謀是半導體生態系的重要一環，台積電希望安謀能成功。

針對德國擴廠補助情形，劉德音表示，目前還在進行中，台積電與3個投資夥伴合夥博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.），沒有進一步資訊可分享。

至於是否擔心德國會和美國同樣面臨人才缺乏問題，劉德音說，「沒有這樣的疑慮」，即使是在美國。亞利桑那廠是台積電3年前決定在美國嘗試投資首座大規模的晶圓廠，當然一開始會有一些學習曲線。以這麼大規模的計畫在一個全新環境，都有需要值得學習的地方。

劉德音表示，過去5個月有很好的進展，相信將會是一個很成功的專案，尤其在當地有相當好支持。如果看當地媒體報導，會知道台積電受到來自亞利桑那州政府、鳳凰城市政府，參議員以及當地學校的強力協助，不需要擔憂這個計畫不會成功。

蘋果安謀簽協議，延續合作關係至2040年後

（中央社）根據安謀國際科技公司（Arm）6日遞交的股票公開發行文件，蘋果（Apple）已和安謀簽定一項新的晶片技術協議，新協議將「延續至2040年後」。

安謀遞交的首次公開發行（IPO）文件顯示，安謀將IPO的目標估值訂在520億美元（約新台幣1.66兆元），這將是今年美國最大的IPO案。安謀在申報文件中指出，母公司軟銀集團（SoftBank）計劃以每股47至51美元的價格，讓安謀發行9550萬股的美國存託股票。

蘋果是6日在安謀首次公開募股中投資7.35億美元的眾多大型科技公司之一。路透社上週率先證實蘋果是同意購買股票的戰略投資者之一。

6日揭露的協議並未出現在上月21日安謀遞交的IPO申報文件，意謂蘋果是在當日至本月5日間簽定協議。

安謀拒絕對申報文件以外的事發表評論，蘋果也尚未回覆記者詢問。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀